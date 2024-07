Escándalo en la Fórmula 1 por la guerra declarada entre dos compañeros de equipo: “No puedo controlar a este tipo”

En Austria se vio otro capítulo de la guerra entre Pierre Gasly y Esteban Ocon

Los pilotos de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, han desencadenado una serie de tensiones internas que amenazan con desequilibrar al equipo de Fórmula 1. Un nuevo capítulo de la guerra entre ambos se vio este domingo en el Gran Premio de Austria. Es un duelo especial ya que ambos corredores son franceses y corren en una escudería de su país. Uno de ellos renovó su contrato y el otro no continuará en 2025.

La fricción quedó evidenciada en el Red Bull Ring cuando Gasly superó a Ocon, lo cual culminó con un furioso “ciao” transmitido por la radio del equipo. Este incidentesacó a la luz la falta de armonía que afecta a la ex escuadra Renault.

Luego de la carrera, Gasly se refirió al tema en una rueda de prensa. “He sido claro, Ocon fue intenso y algunos dirían que un poco demasiado”, dijo el piloto de 28 años en declaraciones consignadas por Marca. Su testimonio puso en relieve la falta de respeto mutuo entre ambos pilotos.

La situación se volvió más tensa cuando Gasly mencionó que Ocon no le dejó suficiente espacio, lo que lo obligó a salirse de la pista. “Al equipo no le gustó que tuviera que ir por fuera, porque realmente no me dio espacio. Nunca es fácil, ¿verdad?”, sentenció.

Las órdenes de mantener calma entre los pilotos de Alpine parece no estar dando resultados, especialmente en lo que respecta a Ocon. Gasly explicó: “Creo que las órdenes de equipo fueron lo más claras posibles antes de la carrera, pero sólo puedo controlar lo que sucede en mi coche, no puedo controlar lo que hace este tipo con su coche. Es lo que hay”.

El toque entre Gasly y Ocon en Mónaco

Alpine se encuentra en una fase de mejora, logrando puntos de manera constante, lo que hace que el incidente sea aún más significativo. Gasly advirtió que estas disputas internas podrían afectar negativamente los resultados del equipo en el futuro. “Es algo que tendremos que discutir entre nosotros, pero ya lo hemos hablado y veremos si hay algo más que podamos hacer”, subrayó el ganador del Gran Premio de Italia 2020, su única victoria en la Máxima. Aquella oportunidad fue con Toro Rosso.

La falta de coordinación y respeto por las órdenes de equipo pone en peligro el rendimiento de Alpine en un campeonato largo y competitivo. Hoy el team galo marcha octavo en el Campeonato Mundial de Constructores. En el certamen de Pilotos, Gasly se ubica 15º con 6 puntos y Ocon 17º con 3 unidades. En última instancia, las tensiones internas podrían tener un impacto significativo en los resultados de las carreras y la paz en los boxes franceses parece estar lejos de alcanzarse.

El tenso clima entre ambos se percibe desde que comenzó la temporada y llegó a su punto más álgido en Mónaco, donde antes de llegar al túnel Ocon generó un toque que lo hizo abandonar por los daños de su auto. En tanto que Gasly pudo continuar, pero el tema fue un escándalo.

Luego de ese episodio, Alpine anunció que Ocon no iba a continuar en el equipo el año próximo y más tarde comunicó que Gasly firmó un contrato multianual con el equipo, que no se especificó hasta cuándo será, aunque el menos seguirá después de 2025.