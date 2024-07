Las 16 estrellas que Mascherano no tendrá para la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

Todos los jugadores argentinos de renombre que se ausentarán en los Juegos Olímpicos de París 2024

Con una base de futbolistas que consiguieron la clasificación en el Preolímpico de Venezuela a principios de año, la inclusión de tres futbolistas mayores campeones del mundo (Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez) y otras figuras de renombre, la Selección Sub 23 se anima a apuntarse como candidata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, la lista de estrellas que quedaron afuera por diversos motivos es extensa. Uno por uno, quiénes son los implicados.

Los tres mayores. Estos fueron los casos más emblemáticos de los jugadores que están pasados de edad. Tras la confirmación de Gerónimo Rulli, quedó descartado Emiliano Martínez, que había manifestado públicamente su deseo de defender a la Albiceleste en un certamen en el que jamás participó como los Juegos Olímpicos (es el único lauro importante que le falta). Tanto Lionel Messi como Ángel Di María ya se colgaron la medalla de oro en Beijing 2008 y evidentemente era un ítem que tenían tachado en la lista desde hace rato. El 10 ya había aclarado públicamente que era difícil que pudiera asistir por sus compromisos con Inter Miami, que proseguirá con la competencia oficial cuando culmine la Copa América. Además, en el rubro nacional pondrá todas sus fichas a su posible inclusión para el Mundial 2026. El Fideo, que todavía no definió dónde jugará, se retirará una vez que termine el certamen continental que se lleva a cabo en Estados Unidos.

Messi, Dibu Martínez y Di María, afuera de los Juegos Olímpicos

Enzo Fernández. El otro campeón del mundo que había coqueteado con los Juegos Olímpicos. Javier Mascherano lo pretendía porque además no hubiera ocupado una de las tres plazas como mayor (tiene 23 años), pero Chelsea se puso firme y no lo soltará una vez que culmine la Copa América.

Nicolás Valentini. El defensor de Boca Juniors permanece en conflicto con la entidad de la Ribera por no haber renovado el contrato que expira a fin de año. Si bien Mascherano aclaró públicamente que no recibió una bajada de línea para excluirlo de la nómina final, desde la AFA no ven con buenos ojos que futbolistas involucrados en este tipo de situaciones sean convocados. Además, hace rato no tiene rodaje: su último partido oficial fue en abril por Copa Sudamericana.

Valentín Barco. Estuvo a punto de meterse en la lista final de la Copa América, pero finalmente Lionel Scaloni sostuvo a los campeones mundiales Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. El Colo había sido apuntado para la cita olímpica, donde asomaba como titular, pero tras la salida del entrenador italiano Roberto De Zerbi y el arribo de Fabian Hürzeler, las chances de ser cedido por Brighton fueron nulas. Su tiempo en la selección argentina será a futuro.

Alan Varela. Otro de los apuntados por Mascherano que inclusive llegó a disputar amistosos previos. En un principio parecía que Porto lo cedería para presenciar los Juegos de París, pero finalmente se plantó y lo blindó para que comience la temporada a la par de sus compañeros con el club portugués.

Una lesión complicó la convocatoria de Federico Redondo, que quedó como jugador de reserva (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Federico Redondo. Posiblemente hubiera sido una fija si no sufría la lesión de rodilla que lo marginó de las canchas en marzo pasado. Como refuerzo de Inter Miami, el hijo del mítico Fernando había arrancado en gran nivel su periplo por Florida, pero recién volvió a adquirir rodaje a fines de mayo y Mascherano se inclinó por otras opciones. Quedó como uno de los jugadores de reserva en la lista final.

Nico Paz. Era evidente que el competitivo Real Madrid no iba a soltar a ninguna de las piezas si el reglamento se lo permitía. Aunque el mediocampista ofensivo argentino recién empezó a tener consideración en el primer equipo en la temporada que culminó, ahora sería promovido por Carlo Ancelotti desde el Real Madrid B y la idea es que no se pierda ninguna etapa con su club. Afuera.

Facundo Buonanotte. Caso similar al de Valentín Barco. El ex enganche de Rosario Central no solamente es considerado por Javier Mascherano sino también por Lionel Scaloni, quien lo ha citado a algunos amistosos y giras (y hasta le dio minutos). Se perderá los JJOO por sus obligaciones con Brighton.

Matías Soulé. El joven de la Juventus que tuvo serio protagonismo con el Frosinone en la Serie A la temporada pasada fue otro de los excluidos. La Juve rechazó la posibilidad de que se lleven a una de las promesas con las que contaría en la 2024/2025 activamente en su plantilla. Así, a Mascherano se le escurrió de las manos otro europibe de calidad.

Valentín Carboni debutó en Copa América, pero se perderá los Juegos Olímpicos (Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

Valentín Carboni. Comprometido con la selección mayor en la Copa América, surgía como una buena opción después de su buen paso por el Monza. A la espera de su retorno a Inter de Milán, se habla de que Olympique de Marsella posó sus ojos sobre él y podría registrar una transferencia en este mercado de pases. Mientras se resuelve su futuro, fue un hecho que quedó desafectado de la cita olímpica y su consuelo estuvo en el llamado de Scaloni para Estados Unidos 2024.

Carlos Alcaraz. “Obvio que me gustaría que me llame Mascherano para los Juegos Olímpicos”, afirmó el ex Racing, que pertenece al Southampton de Inglaterra y estuvo a préstamo en la Juventus la última temporada. Firmó en la Vecchia Signora a principios de 2024 y quedó fuera de la consideración, sin permiso del equipo italiano.

Pablo Solari. Una de las sorpresas de Mascherano en la lista final. Aunque muchos presumían que el delantero de River sería incluido en la nómina, finalmente el DT se inclinó por otras opciones como las de Giuliano Simeone, convocado casi de última hora para viajar a París. De esta forma, el atacante millonario estará presente en la pretemporada con su equipo y se enfocará en la Liga Profesional y la Libertadores.

Alejandro Garnacho. El Bichito acaba de sumar minutos con la Mayor en la Copa América en la victoria ante Perú e inmediatamente después de terminar su primer torneo oficial con el seleccionado nacional se sumará a las filas del Manchester United, donde terminó como titular indiscutido. Será otro que tendrá una cuenta pendiente con los Juegos Olímpicos en Argentina.

Alejandro Garnacho, con Copa América pero sin Juegos Olímpicos (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Santiago Castro. “El objetivo es estar en los Juegos Olímpicos”, había declarado hace unas semanas el ex delantero de Vélez que fue fichado por el Bologna de Italia. Sin embargo, como estará implicado con el inicio de la temporada en la Serie A, tendrá que ver los partidos de sus compañeros por TV.

El debut en el torneo olímpico será el miércoles 24 de julio contra Marruecos en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne a las 10 de la mañana (hora de Argentina). Posteriormente, el sábado 27 de julio, jugarán contra Irak en el Stade de Lyon, también a las 10 de la mañana. El tercer partido de la fase de grupos será contra Ucrania el martes 30 de julio en Lyon a las 12 del mediodía.

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. Si Argentina clasifica en primer lugar, enfrentará al segundo del Grupo A (que incluye a Francia, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda) en el Parque de los Príncipes el 2 de agosto a las 10 de la mañana. En caso de clasificar en segundo lugar, jugará contra el líder del Grupo A ese mismo día, pero a las 16 horas en el Stade de Bordeaux.

Las semifinales serán el 5 de agosto, mientras que los partidos por las medallas se celebrarán el 8 (tercer puesto) y el 9 de agosto (la final en el Parque de los Príncipes).

LOS CONVOCADOS POR MASCHERANO PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Javier Mascherano confirmó a los 18 convocados para la selección argentina que disputará los Juegos Olímpicos de París

Arqueros: Leandro Brey (Boca Juniors) y Gerónimo Rulli (Ajax de Países Bajos)

Defensores: Marco Di Césare (Racing Club), Julio Soler (Lanús), Joaquín García (Vélez Sarsfield), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal) y Bruno Amione (Santos Languna de México)

Mediocampistas: Ezequiel Fernández (Boca Juniors), Santiago Hezze (Olympiacos de Grecia), Cristian Medina (Boca Juniors) y Kevin Zenón (Boca Juniors)

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Thiago Almada (Botafogo de Brasil), Claudio Echeverri (River Plate), Julián Álvarez (Manchester City de Inglaterra) y Lucas Beltrán (Fiorentina de Italia)

Reservados: Aaron Quiros (Banfield), Federico Redondo (Inter Miami de los Estados Unidos), Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata) y Juan Nardoni (Racing Club).