El Comité Olímpico Argentino dio a conocer a los dos deportistas que serán abanderados en los Juegos de París 2024

Rocío Sánchez Moccia y Luciano De Cecco serán los abanderados argentinos en París 2024

Cada vez falta menos para el inicio de los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París y la expectativa aumenta. La cita que reunirá a los mejores deportistas del planeta comenzará el viernes 26 de julio y el Comité Olímpico Argentino ya eligió a los abanderados que liderarán a la delegación albiceleste en la capital francesa. A través de un comunicado oficial, la entidad informó que Rocío Sánchez Moccia, medallista de plata en las ediciones de Londres 2012 y Tokio 2020, junto con Luciano De Cecco, medallista de bronce en el certamen del país del Sol Naciente fueron los elegidos para llevar la bandera nacional en la ceremonia de apertura en la Ciudad de la Luz.

Será la XXXIII edición de la cita internacional que marcará un hito en la historia, dado que primera vez habrá una paridad de género total, con un 50% de atletas hombres y 50% mujeres. Este será el segundo evento olímpico en tener un abanderado masculino y otro femenino, una iniciativa que comenzó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

El proceso de selección se llevó a cabo en dos etapas. En la primera, las Federaciones Nacionales propusieron dos candidatos de sus respectivos deportes y dichas postulaciones fueron evaluadas por la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino, que sometió las propuestas a votación entre sus miembros. Finalmente, la Mesa Directiva del COA evaluó las propuestas y seleccionó a los abanderados definitivos.

La experimentada Leona de 36 años, es la capitana del equipo de hockey sobre césped. Con más de 250 partidos internacionales, ha disputado tres Juegos Olímpicos y ha conseguido dos medallas de plata: en Londres 2012 y Tokio 2020, esta última después de convertirse en madre. Además, participó en Río 2016, donde el conjunto nacional no estuvo a la altura y debió conformarse con el séptimo puesto. En los Juegos Panamericanos, obtuvo una medalla de oro en Santiago 2023 y dos de plata en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. También se subió al tercer escalón del podio en los Juegos Suramericanos Asunción 2022; mientras que en competiciones mundiales, obtuvo la medalla de bronce en La Haya 2014, el séptimo puesto en Londres 2018 y la presea de plata en España-Países Bajos 2022. También fue integrante del plantel campeón de la Liga de Campeones en Rosario 2012, Mendoza 2014 y Londres 2016, y subcampeona en Ámsterdam 2011. Además, ganó la Liga Mundial en Rosario 2015 y la Pro League en 2022.

Cachete, en tanto, es el reconocido capitán del seleccionado de vóley, y afrontará por cuarta vez un desafío en los Juegos Olímpicos. A sus 36 años, el armador ha ganado la histórica medalla de bronce en Tokio 2020 y terminó en quinto lugar en Londres 2012 y Río 2016. En los Juegos Panamericanos que organizó Toronto en 2015, se colgó la medalla de oro. Su enorme talento lo llevó a consolidarse en la liga italiana, donde se coronó campeón en tres ocasiones (2017/18, 2020/21 y 2021/22), y también celebró por triplicado la Copa Italia (2013/14, 2018/19 y 2020/21). En el ámbito nacional, fue campeón de la Liga Argentina en 2006/07 y recibió innumerables reconocimientos individuales como haber sido considerado el mejor armador en el Mundial de Japón 2011 y nueve años más tarde recibió el Premio Konex de Platino.

En una conversación con Infobae, el santafesino reveló que tomó una llamativa decisión con relación al souvenir de metal que se llevó de Japón. A diferencia de sus compañeros, quienes guardaron la medalla de bronce en los rincones más seguros de sus hogares, Cachete optó por tenerla presente en todo momento. “Está siempre conmigo. Me la llevo cada lugar a donde voy y viajo con ella a todos lados”, deslizó con orgullo.

Cachete sabe que está en la recta final de su carrera, pero prefiere no ponerse objetivos a largo plazo porque intenta capitalizar al máximo su experiencia en el día a día: “Estoy muy tranquilo porque siento que tengo un lugar distinto. Hoy me toca estar un poco más afuera que adentro para ayudar a la adaptación de los chicos nuevos. La idea es que el recambio generacional no sea tan brusco para tratar de mantener la mentalidad ganadora que construimos durante todos estos años. Tengo presente que tarde o temprano me va a tocar estar del otro lado, pero cuando llegue el momento estaré conforme por haber dejado todo por esta camiseta. El camino que creamos con el equipo es un legado que le queremos dejar a los chicos nuevos y ojalá que lo puedan mejorar”, completó.