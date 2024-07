“Qué facha”: la selección argentina arribó a Houston y el look de los futbolistas generó un aluvión de divertidas reacciones de los fanáticos

El look de la selección argentina al arribar a Houston

Ganó el Mundial en Qatar 2022. Es el dueño de la Finalissima, obtenida el mismo año. Defiende en Estados Unidos la corona de la Copa América. Cuenta entre sus filas a Lionel Messi, el mejor jugador del mundo. Resulta imposible que la selección argentina pase inadvertida en cada sitio en el que aterrice. Y la llegada a Houston, sede del duelo por los cuartos de final del certamen continental ante Ecuador, no resultó la excepción. Los fanáticos en las redes comenzaron a palpitar el partido ante Ecuador por un lugar en las semis de la competencia. Y el look de los futbolistas y el cuerpo técnico le adosó un condimento extra.

Es que, para la travesía desde Miami (donde el grupo se entrenó en el predio de la Universidad) hasta Texas, Estado en el que hará base en el hotel Continental, las estrellas exhibieron el outfit formal, presentado hace unos días, con pantalón de vestir, camisa azul de manga larga y saco. Y, cual modelos, causaron envidia y suspiros por dosis iguales, máxime ante el hecho de que no perdieron la elegancia y ni se les notó el calor ni la incomodidad ante los 43 grados con los que los recibió la ciudad. Impecables.

La cuenta de la selección argentina en X (antes Twitter) disparó la temática con el posteo fundacional. “¡Acá estamos, Houston! ¿Qué facha, no?”, fue el texto que acompañó la galería de imágenes del desembarco. Y las respuestas no se hicieron esperar.

Messi, cada vez mejor de la lesión, en la llegada del plantel a Houston

“Derrochando facha los campeones. Tranquilamente podrían hacer una película los muchachos”, escribió uno de los usuarios. “Que me lleve el diablo”, se emocionó otra. “Campeones facheros!!!”, celebró una tercera. “Falta el facha este”, planteó un cuarto que hizo foco en el capitán, de 37 años, que regaló la buena noticia del día, ya que volvió a tomar contacto con la pelota e intensificó los ejercicios físicos tras la distensión en el aductor derecho que sufrió contra Chile y no le permitió actuar ante Perú.

Lisandro Martínez y su outfit: se perfila para ser titular junto con Cuti Romero en la zaga

El partido se diputará en el NRG Stadium, con capacidad para 72.220 espectadores y hogar de los Texans, equipo de fútbol americano que compite en la NFL. No obstante, La Scaloneta se entrenará en otro escenario, de menor aforo, pero habituado al fútbol: el hogar del Houston Dynamo, equipo que en 2023 le ganó al Inter Miami de Messi (no jugó por lesión) la final de la US Open Cup por 2 a 1. Allí desarrollará su primera práctica este martes por la tarde, ya pensando en la mejor forma de plantear el encuentro ante Ecuador, al que la Albiceleste enfrentó en el primer amistoso previo al torneo, con victoria por 1 a 0.

Rodrigo De Paul, al momento de pisar suelo texano

En caso de dar un paso más, la semifinal será contra el ganador de la llave que enfrentará a Canadá contra el líder del Grupo B, Venezuela. Ese choque está pautado para disputarse en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo martes 9 de julio.

Houston recibió a Argentina con temperaturas de 43 grados. Paredes no soportó y se quitó el saco, sin perder la elegancia

Arribar hasta una semifinal le asegurará a la selección argentina disputar seis partidos, ya que en caso de caer en esa instancia afrontará el compromiso del tercer puesto que se celebrará el sábado 13 de julio en el Bank of América Stadium de Charlotte y, ante un hipotético triunfo, llegará a la soñada final que se desarrollará el domingo 14 en el Hard Rock Stadium de Miami.

LAS REACCIONES EN LAS REDES ANTE EL LOOK DE LOS FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA