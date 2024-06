El agónico gol de chilena de Jude Bellingham que rescató a Inglaterra en el triunfo ante Eslovaquia por la Eurocopa

Un gol de chilena puede convertirse en un retrato memorable. Si ese tanto decide el curso del juego, si ese grito se da en un juego decisivo de un torneo determinante, si esa conquista sucede cuando faltan segundos para la finalización del encuentro, si el autor asume el rótulo de futbolista estrella, el gol de chilena puede convertirse en una jugada épica, mítica. Lo que hizo Jude Bellingham ante Eslovaquia reúne todas estas condiciones para que su gol de chilena sea validado como una de las acciones más legendarias de esta Eurocopa 2024.

El árbitro Halil Umut Meler había decidido agregarle seis minutos al segundo tiempo del duelo de octavos de final entre Inglaterra y Eslovaquia. Iván Schranz había convertido el uno a cero para el equipo eslovaco. Los dirigidos por Gareth Southgate consolidaban una actuación penosa. Habían sido abucheados en el entretiempo por los hinchas que asistieron de manera masiva a Gelsenkirchen. Muchos ya habían optado por abandonar el estadio. Hasta entonces, hasta esa obra del 10 inglés, habían marcado solo dos tantos en cuatro partidos, le había ganado solo 1 a 0 a Serbia, había igualado uno a uno con Dinamarca, había empatado sin goles ante Eslovenia y perdía 1 a 0 frente a Eslovaquia. El torneo de Inglaterra era una desilusión: selección candidata al premio decepción.

Jude Bellingham marcó de chilena para igualar el marcador y forzar el alargue en el partido entre Inglaterra y Eslovaquia por octavos de final de la Euro 2024 en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen (REUTERS/John Sibley)

Pero apareció Bellingham. Lo que el mundo del fútbol esperaba del excelso volante/delantero del Real Madrid, figura destacada del equipo español en la obtención de la última Champions League. Inglaterra ya buscaba el empate con desesperación, con más énfasis que elaboración. Kyle Walker eligió meter desde un saque de banda un centro directo al área: buscaba un rebote, un desmarque, una secuencia fortuita. Lo encontró al central Marc Guehi en la puerta del área chica. El cabezazo hacia atrás halló sin marca, cerca del punto penal y retrocediendo a Jude Bellingham. La pirueta, una chilena puntual, dejó a Martin Dubravka fuera de acción. Faltaban noventa segundos para el final del partido: fue el 1 a 1 para Inglaterra y el principio del fin para la heroica Eslovaquia.

Inglaterra volvió a creer. El fútbol le había otorgado a través de uno de sus atajos, de sus vericuetos, de sus imprevistos, una segunda oportunidad. Lo aprovechó. Explotó el beneficio anímico de haberse repuesto a la adversidad segundos antes de su caída y avanzó sobre un rival golpeado en la moral. Al minuto del primer tiempo del alargue, Harry Kane, capitán y goleador de la selección, marcó de cabeza el que sería el definitivo 2 a 1. Y así se aseguró su permanencia en la Eurocopa y su presencia en los cuartos de final: enfrentará el sábado 6 de julio a Suiza, que viene de superar a Italia en octavos. Inglaterra podría tener una semifinal contra equipos del calibre de Rumania, Austria o Turquía, aunque en esa fase de la llave también se encuentra Países Bajos.

Jude Bellingham metió el gol del empate a poco de que termine el tiempo reglamentario y Harry Kane marcó el 2 a 1 al minuto del alargue (REUTERS/Bernadett Szabo)

La chilena lo destapó. Bellingham presentó sus credenciales en la Euro recién en el cuarto partido de su selección. El joven de apenas veinte años y consagrado ya como uno de los jugadores con mejor presente en el mapa futbolístico global venía exhibiendo un rendimiento muy menor a las expectativas que había generado en la pasada temporada. No gritó el gol. Salió corriendo y miró fijamente a las tribunas con una mirada provocadora. Llegó a decir algo antes de que sus compañeros lo escondieran en un abrazo masivo.

Las tapas de los principales medios británicos coinciden en una mirada: el gol de Bellingham rescató del pozo a Inglaterra y a su técnico Southgate. ”Inglaterra jugó terriblemente durante 95 minutos. Realmente horrible. No habían logrado ni un solo tiro a puerta y habrían merecido la ignominia de perder en octavos de final ante un equipo clasificado en el puesto 45 del mundo”, dice el análisis de The Sun. “Simplemente tenía que ser Bellingham, el chico de oro de Inglaterra, rescatando al equipo, a la nación y seguramente también a Gareth Southgate, con un acto de brillantez justo cuando todo parecía perdido”, apuntó The Guardian.

Harry Kane, por su parte, procuró darle dimensión al gol de su compañero de ataque: “Jude hace lo que hace Jude. Qué gol tan increíble. Nos mantuvo con vida en el torneo. Creo que es uno de los mejores goles de la historia de nuestro país. Es un gran jugador, trabaja muy duro para el equipo. Se ha hablado mucho de él en los últimos días, pero demuestra lo que puede hacer. En los grandes momentos él da un paso adelante. Y eso es lo que necesitamos, necesitamos que todos den un paso adelante en momentos así”.