La primera foto del futbolista de Hungría que sufrió conmoción cerebral y fracturas en su rostro tras un choque en la Eurocopa

Barnabás Varga, jugador de Hungría, queda inconsciente tras un golpe

Por un momento, la Eurocopa volvió a paralizarse como en la edición de 2021 con Christian Eriksen. En esta oportunidad, la salud de Barnabás Varga, delantero de la selección de Hungría, trascendió el Stuttgart Arena debido a su violento choque con el arquero de Escocia, Angus Gunn, en plena disputa de la pelota. La acción obligó a la intervención inmediata de los médicos porque no reaccionaba, fue retirado en camilla cubierto de sabanas para preservar su intimidad y, horas más tarde, se informó que estaba estable y consciente después de su traslado a un hospital de la zona.

A dos días de ese encuentro, se conoció su primera imagen después del incidente que lo obligó a dejar la cancha reemplazado por Martin Ádám. La Federación Húngara de Fútbol subió una fotografía a sus redes oficiales con la visita de sus compañeros en compañía del seleccionador nacional. “Dirigido por Marco Rossi, algunos miembros del personal profesional y Endre Botka (lateral derecho) representanto a los jugadores, visitaron a Barnabás Varga en el hospital de Stuttgart. Los visitantes interpretaron los deseos de todo el equipo al jugador”, detalla la publicación.

El atacante del Ferencváros se mostró convaleciente en la cama del nosocomio y acompañó la postal con un gesto de su pulgar para arriba en señal de sentirse mejor luego del suceso. Aún se desconoce cuáles serán los tiempos de recuperación, pero verá de lejos lo que resta de la Eurocopa, si es que su equipo avanza como uno de los mejores terceros a los octavos de final del certamen que nuclea a las mejores selecciones del Viejo Continente.

La visita del plantel de Hungría a Barnabas Varga

El médico de su club, Gergely Panics, concedió su testimonio para el diario local Magyar Nemzet: “Barni sufrió una conmoción cerebral durante la colisión y perdió el conocimiento. Cuando llegó a la ambulancia, ya había recuperado el conocimiento, tras lo cual fue trasladado a la clínica de Stuttgart, donde, tras el examen, se elaboró un plan terapéutico”. Más adelante, agregó: “Nuestro delantero sufrió múltiples fracturas craneales faciales, se le rompieron varios huesos más pequeños y más grandes de la cara, y algunos incluso se dislocaron. Fue operado. Si todo va bien, será dado de alta el miércoles”.

La confirmación de su mejoría fue confirmada por la Federación a la BBC y el parte médico arrojó las consecuencias del choque. Barnabás Varga sufrió la rotura de “varios huesos del rostro”. Según precisó el diario británico The Sun, su novia, Laura Skrapits, lo acompaña en este momento y ella compartió una breve actualización sobre el estado del jugador: “Gracias por sus amables mensajes de apoyo. Barni ha superado la cirugía. Le espera un poco de descanso, ¡pero estará bien!”.

El capitán de Hungría, Dominik Szoboszlai, dialogó en zona mixta después del triunfo agónico de ese combinado por el tanto de Kevin Csoboth a los 99 minutos. En sus declaraciones, el volante del Liverpool criticó la demora en la atención a su compañero: “Realmente, no sé cómo funciona el protocolo. Pero si nuestros doctores decían que necesitaba (por Varga) asistencia de inmediato, ellos no deberían caminar. No es mi decisión, pero creo que necesitan cambiar algo”.

“Si alguien está en el suelo, y vos viste que fue algo grande (por la colisión), tenés que ingresar. Incluso si el árbitro no te da el acceso, tenés que ir. Y si ven que no es nada serio, entonces puedes tomarte su tiempo. Pero los segundos cuentan en estos casos”, agregó Szoboszlai.

En este sentido, Gergely Panics evitó pronunciarse sobre la reacción del equipo médico: “En cuanto al protocolo alemán y los primeros auxilios, no quiero hacer comentarios, ya que no lo conozco en detalle y no soy responsable de ello. Sin embargo, puedo decir que tuve la oportunidad de visitar a Barna en el hospital y vi que está en manos expertas y está recibiendo mucha atención”.

El desesperado pedido de auxilio del banco de Hungría tras el duro golpe que sufrió Varga

Así retiran en camilla a Barnabás Varga, jugador de Hungría