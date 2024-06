La acusación del capitán de Hungría tras el accionar del servicio médico de la Eurocopa con el jugador que sufrió un duro choque

Barnabás Varga, jugador de Hungría, queda inconsciente tras un golpe

La primera jornada de definiciones de la Eurocopa finalizó con el empate de Alemania ante Suiza y el agónico triunfo de Hungría ante Escocia. Más allá de los resultados, un incidente generó conmoción: cuando iban 70 minutos del encuentro entre húngaros y escoceses, el arquero Angus Gunn rechazó con los puños y golpeó con dureza en el rostro a Barnabás Varga, quien cayó desvanecido al césped.

Rápidamente, las imágenes se trasladaron a lo que le sucedió al danés Christian Eriksen en la pasada edición del torneo que reúne a los mejores seleccionados europeos cuando sufrió un infarto y tuvo que ser retirado del campo de juego. Varios de sus compañeros se dieron cuenta de la gravedad del golpe y, al ver que Varga no reaccionaba, solicitaron la asistencia médica y lo rodearon hasta que una lona ocultó la atención de los médicos al delantero del Ferencvárosi Torna Club.

Una vez que terminó el encuentro en el Mercedes-Benz Arena, de Stuttgart, uno de los que tuvo contacto con la prensa fue Dominik Szoboszlai. El apellido del capitán de Hungría fue viral en las redes sociales porque fue uno de los primeros que llamó la atención de todos por el choque que sufrió Varga. Además de eso, los fanáticos aplaudieron como se sumó para ayudar a los asistentes del servicio médico para ingresar la camilla que luego sacó de la cancha al atacante.

En su diálogo en zona mixta, el futbolista del Liverpool de Inglaterra fue muy duro con la asistencia que recibió su compañero. “Realmente, no sé cómo funciona el protocolo. Pero si nuestros doctores decían que necesitaba (por Varga) asistencia de inmediato, ellos no deberían caminar. No es mí decisión, pero creo que necesitan cambiar algo”, fueron sus primeras declaraciones.

El capitán de Hungría Dominik Szoboszlai ingresó al campo de juego para ayudar a Barnabás Varga (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

“Si alguien está en el suelo, y vos viste que fue algo grande (por la colisión), tenés que ingresar. Incluso si el árbitro no te da el acceso, tenés que ir. Y si ven que no es nada serio, entonces puedes tomarte su tiempo. Pero los segundos cuentan en estos casos”, agregó Szoboszlai. Después de más de ocho minutos de incertidumbre en el estadio, finalmente Varga fue trasladado en camilla sin escalas al hospital de Stuttgart.

Con el paso de las horas, la Federación de Hungría confirmó que el futbolista se encontraba estable y consciente tras el choque. Además de eso, dio detalles de las secuelas que dejó el fuerte choque con el guardametas de Escocia: Varga sufrió la rotura de “varios huesos del rostro”, además de haber atravesado una “conmoción cerebral” tras el impacto.

“Seguramente necesitará cirugía en su cara y en su nariz”, comentó el capitán Szoboszlai. “Creo que tendrá que ir a cirugía mañana. Se vio mal, estaba mal y se sintió mal”, sumó en su descripción el jugador húngaro sobre el incidente que impactó a todos los presentes en Stuttgart.

Con la victoria en el minuto 99 gracias al tanto de Kevin Csoboth, Hungría deberá esperar para ver si continuará en la competición o quedará eliminado de la Eurocopa. Con el pase de ronda de Alemania, como líder del grupo, y Suiza, los húngaros sólo podrían aspirar a ser uno de los cuatro mejores terceros. Pero su puntuación (3) y tener diferencia de gol negativa (-3) ponen su continuidad en seria duda.