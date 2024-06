Detuvieron a dos hombres que extorsionaron a la familia de Michael Schumacher: amenazaron con revelar “documentos comprometedores”

Corinna y Michael Schumacher, antes del accidente del multicampeón (Juergen Tap)

El miércoles pasado, la Policía alemana detuvo a dos personas acusadas de chantajear a la familia del retirado piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, según confirmó a EFE la Fiscalía de Wuppertal. Según amplió el diario Bild, los detenidos habrían querido chantajear a la familia del alemán y le habrían solicitado varios millones de euros a cambio de no revelar “documentos comprometedores”.

El estado de salud actual del siete veces campeón del mundo (cinco con Ferrari y dos con Benetton) es un misterio luego del grave accidente de esquí que sufrió el 29 de diciembre de 2013. Desde entonces, su entorno bajó la persiana y la información surge a cuentagotas. Tampoco se hizo pública alguna imagen de cómo está hoy, a los 55 años.

En ese contexto, hace poco menos de un mes, el diario italiano La Reppubblica reveló que Corinna Schumacher desembolsa alrededor de siete millones de euros al año en el tratamiento médico, el personal y el equipo que requiere el cuidado de Schumi. Estos gastos también incluyen la seguridad privada que salvaguarda la intimidad de la familia, un componente crucial considerando la atención mediática que suscita el expiloto.

Tal como detalló el medio en cuestión, una gran parte del presupuesto familiar se destina a la protección de la privacidad, una prioridad para los Schumacher desde el accidente. La familia ha vendido varias propiedades, incluyendo una casa en el lago Lemán y un jet privado, acumulando un total de 25 millones de libras (unos 32 millones de dólares) en estas operaciones. Además, recientemente se desprendió de ocho relojes que pertenecieron al piloto por unos 4,25 millones de dólares.

No obstante todos estos movimientos, cada tanto surgen los oportunistas que rompen el cerco, tal el caso de estos dos hombres (padre e hijo) de 53 y 30 años, respectivamente. Según le indicó el fiscal general Wolf-Tilman Baumert en declaraciones a Der Spiegel, reclamaron una elevada suma de dinero a cambio de no revelar “documentos comprometedores” que aseguraron poseer. Prometieron que, de no cumplirse con la demanda, iban a publicarlos en la darknet (internet oscura). Las especulaciones periodísticas marcan que podían estar relacionados a la salud de la leyenda del automovilismo.

Sin embargo, los acusados cayeron en el estacionamiento de un supermercado, luego de que mandaran expedientes a los Schumacher para alertarlos sobre el tenor de la extorsión y sus posibles consecuencias. Ahora, se exponen a penas que pueden alcanzar los cinco años de cárcel.

No se trata de la primera vez que la familia de Schumacher es víctima de chantaje. Según recordó Bild, en 2017, el pintor identificado como Hüseyin B, del municipio de Dettingen an der Erms (suroeste), acabó en el banquillo del Tribunal de Primera Instancia de Reutlingen por un hecho similar.

En 2016, el artista envió un correo electrónico a Corinna Schumacher, esposa del deportista, en el que, además, amenazaba a los hijos de la pareja. Fue rápidamente detenido por la policía y, un año después, resultó condenado a un año y nueve meses en libertad condicional por intento de extorsión comercial. Además, debió pagar una multa de 4.500 euros y cumplir 50 horas de servicios comunitarios.

Con información de EFE