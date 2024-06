Franco Colapinto tuvo otra enorme actuación en la qualy, pero una falla a metros del final lo dejó sin pole position: “Estoy muy caliente”

El automovilismo de élite se define por detalles. Por pequeños movimientos que acercan al piloto a los premios principales. Y vaya si lo sabrá Franco Colapinto que realizó una enorme clasificación en el GP de Barcelona de Fórmula 2, pero una pequeña falla en la última curva le impidió recortar esas seis milésimas que lo alejaron de la pole position y lo ubicaron en la tercera colocación.

El corredor de MP Motorsport iniciará 8° en la Sprint de este sábado (a las 9.15 de Argentina) por la grilla invertida y partirá desde el 3° lugar el domingo (desde las 6.35) en la Feature Race. Pero lo cierto es que fue apenas un movimiento el que lo podría haber colocado por delante del estonio Paul Aron y del norteamericano Jak Crawford.

El hombre que largará delante de todos el domingo hizo un tiempo de 1:24.766, mientras que Jak frenó el cronómetro en 1:24.768 y Franco en 1:24.772. El detalle es que el argentino llegó a la última curva con un rendimiento impactante que le permitió soñar con el liderazgo, pero un desliz de su auto en ese giro final a centímetros de la meta seguramente le hizo perder ese pequeño margen, que quedó en claro cuando una parte de su monoplaza tocó el pasto en la recta principal dejando en claro el mal movimiento.

Apenas se bajó del auto, el argentino fue entrevistado por ESPN y no escondió su fastidio: “Estaba para hacer la pole, no para pelear. Estoy muy caliente. En el último sector las gomas de atrás estaban muy sobrecalentadas. Tenía muy poco grip atrás. La última vuelta hice una buena curva 10, estaban mucho mejor las gomas. Salí patinando un poco de la 10, y cuando doblé en la 12 no tenía gomas atrás, no tenía nada de grip y perdí un montón de tiempo. Igual en la última curva perdí otra décima más”.

Visiblemente enojado, argumentó: “No puede ser, por siete milésimas... No sé cuánto es, pasar el cambio un poquito después. Entonces cuando perdés la pole por eso... Estoy muy contento, pero muy caliente. Voy a estar contento en un rato, pero ahora estoy enojado conmigo porque la verdad que tendría que haber hecho la pole”.

Al mismo tiempo que explicó que su salida al pasto se dio por el enojo que tenía tras esa falla en la curva final: “Pasé por la línea, vi el tiempo, vi que quedé segundo y no miré más para adelante. Estaba a las puteadas adentro del casco, menos mal que no tenía la radio abierta. No miré más para adelante y me fui al pasto. Menos mal que lo salvé porque ya veo que hacía una bandera roja y me sacaban el tiempo, lo último que me faltaba”.

La reactivación del campeonato de Fórmula 2 tuvo una clasificación verdaderamente apasionante porque detrás de Aron, Crawford y Colapinto se ubicaron el brasileño Gabriel Bortoleto (1:24.821), el italiano Andrea Kimi Antonelli (1:24.871), el japonés Ritomo Miyata (1:24.948) y el paraguayo Joshua Dürksen (1:21.988), lo que muestra la paridad que hubo en las principales ubicaciones.

Independientemente de estos detalles, lo hecho por el corredor argentino de 21 años marca otra vez su mejor desempeño en clasificación en lo que va de la temporada de Fórmula 2 y un destacado progreso luego de mostrar su mayor irregularidad en las qualys del año con un 15° lugar en Sakhir, un 13° en Jeddah, otro 13° en Melbourne, el 9° puesto en Imola y la reciente 3ª colocación en Mónaco.

El fin de semana de Colapinto comenzó de gran manera para ratificar sus recientes actuaciones en Imola (ganó la Sprint y quedó 5° en la Feature) y en Monte Carlo (5° en la Sprint). Hasta ahora los mejores rendimientos del corredor de la Academia Williams fueron ese triunfo en Italia, el cuarto lugar en la Sprint de Australia, la quinta ubicación en la Feature de Imola, el quinto puesto en la Sprint de Mónaco y el sexto de Baréin.

“Tengo el auto, creo que es el paso que dimos en la segunda mitad de la temporada. Estamos muy fuertes ahora en todo momento. Tengo confianza”, reflexionó Franco, aunque todavía seguía enojado.

Colapinto marcha octavo en el Campeonato de Pilotos con 38 unidades, detrás de su compañero de MP Motorsport el noruego Dennis Hauger (está 4° con 56 puntos) y también de su colega de la Academia Williams el británico Zak O’Sullivan (se ubica 7° con 40 unidades). Hauger se clasificó 13° y O’Sullivan 12°.

La tabla de corredores tiene a Aron en lo más alto (82 puntos), seguido por el francés Isack Hadjar (78) y Zane Maloney (69). Hadjar quedó 11° en la qualy de Barcelona y Maloney 17°, por lo que Franco tiene la oportunidad de recortar distancias con varios de sus contendientes en ese listado.

Mientras tanto su escudería, el MP Motorsport, pelea por el Campeonato de constructores con sus 94 puntos que los ubican en el tercer lugar detrás de Campos Racing (104) y Hitech Pulse-Eight (97).