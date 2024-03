Con grandes maniobras, Franco Colapinto protagonizó una épica remontada y alcanzó su mejor marca en la Fórmula 2

En la reciente carrera Sprint de la Fórmula 2 en Australia, el piloto argentino Franco Colapinto logró ascender desde la decimotercera posición hasta finalizar quinto en pista. Este resultado se convirtió en su marca más destacada hasta la fecha en esta categoría. Sin embargo, tras una penalización a Isack Hadjar de Campos Racing, el albiceleste avanzó un lugar más, finalizando en el cuarto puesto. La sanción a Hadjar se debió a su involucramiento en un incidente al inicio de la competencia que causó la neutralización de la misma.

El evento fue marcado por varios contratiempos que afectaron el desarrollo normal de la carrera, incluido el choque inicial entre Gabriel Bortoleto y José María Martí, que resultó en una pausa de la acción en pista. La habilidad de Colapinto para esquivar diversos incidentes y mejorar su posición fue crucial para lograr este resultado. A pesar de problemas de tracción al principio, el argentino se benefició de varios despistes de competidores, lo que facilitó su avance a lo largo de la carrera.

En el transcurso de la competencia, el piloto de MP Motorsport manifestó su rapidez comparado con su compañero de escudería, Dennis Hauger, aunque desde el equipo le negaron el cambio de posición. Eventualmente, Hauger logró adelantar al piloto Kush Maini de Invicta Racing, mientras que Colapinto se quedó estrechamente detrás, cerrando el grupo de los cinco primeros. Con el avance a la cuarta posición después de la carrera, Colapinto estableció se récord en la categoría. La victoria finalmente fue para Roman Stanek, seguido por Hauger y Maini.

Una vez finalizada la carrera, el argentino dialogó con ESPN y se lamentó por su irregular desempeño en la clasificación: “Ayer fue un día complicado, salíamos últimos en el pitlane... Hice unos buenos primeros runs, no increíbles, pero creo que el último run íbamos a mejorar todos porque iba bajando la nafta. Y, al salir últimos, la estrategia fue mala de la quali. Agarré la bandera amarilla de Fittipaldi, perdí la vuelta, perdí dos décimas con eso porque tuve que levantar, seguía mejorando bastante mi vuelta anterior y después me tapó Cordeel a propósito. Porque cometí un error al principio de la vuelta y siguió haciendo la vuelta lenta y me tapó a propósito”.

Con respecto a lo acontecido en la carrera Sprint, analizó: “Con mucha bronca de eso de ayer, porque tenía buen ritmo y creo que andábamos bien para quedar entre los 10 fácilmente, pero bueno, hoy lo rescatamos con una buena carrera. La largada fue mala, tuve mucho wheelspin, estuvimos un poco complicados con el embrague este fin de semana, pero bueno, el resto de la carrera fue buena. Elegí bien en las primeras curvas, pasé a unos cuantos y después fuimos para adelante, tenía más ritmo que Dennis (Hauger) en un momento de la carrera, pero en la recta nunca podía acercarme. Salía bien pegado de la (curva) seis a la recta larga, pero se mantenía la distancia en toda la recta y era muy difícil con el tren del DRS. Sí estuve muy cerca, pero nunca tuve ninguna chance. Y después con Maini al final podía intentar, pero creo que era un poco arriesgado y ya estaba con las gomas muy gastadas, había apretado bastante en la mitad de la carrera y tenía bastante graining adelante, así que no me dio por arriesgar. Traté justo en la vuelta que lo pasó Dennis pero tuve un snap grande, perdí un poco de tiempo en la rápida y eso no me permitió pelearle el cuarto lugar, pero creo que fue una buena carrera. Tenemos buen ritmo. Me recuperé de otra clasificación complicada en las carreras. Estamos andando muy bien, hay que priorizar la quali porque siempre nos pasa algo. Si no es que yo estoy manejando un poco mal, es que tenemos mala suerte o que me chocó en Jeddah las paredes. Entonces nada, tenemos que trabajar en equipo para enfocarnos un poco más en eso y clasificar bien porque es muy importante, o sea, largando 13 o 14 y haber llegado a los quintos es muy bueno”.

“Hay que trabajar para mañana ahora. Es una carrera con pit stops y estamos últimos en el pitlane, lo cual es malo porque es complicado salir con el unsafe release cuando vienen entrando todos en la misma vuelta. Porque las súper blandas duran muy poco, así que vamos a entrar todos en la vuelta 6 o 7 seguramente. Así que bueno, veremos cómo sale la carrera mañana, pero con ganas de ver cómo va, ojalá que tengamos buenas chances de de pelear por puntos de vuelta y que el auto siga andando bien”, concluyó.

Vale destacar que Colapinto tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento en la carrera “Feature”, programada para concluir su participación en Australia esta noche a las 21.35.