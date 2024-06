El boletín de calificaciones de la selección argentina en el exitoso debut de la Copa América ante Canadá: Messi y Cuti Romero, las figuras

Los once titulares de Argentina en el debut ante Canadá (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Selección brindó un buen espectáculo pese al mal estado del campo de juego y justificó un triunfo trabajado ante Canadá, que seguramente dará batalla en el Grupo A de la Copa América. Con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, el equipo de Lionel Scaloni sumó sus primeros tres puntos y tachó una mala racha por estrenos frustrados en las anteriores competiciones (no había podido ganar en las dos Copa América anteriores ni el Mundial de Qatar). Los puntos destacados de la Albiceleste fueron Cristian Romero y Lionel Messi, quien fue clave en ambas conquistas aunque no pudo convertir. El Cuti, con su brillante actuación, mostró que está entre los mejores centrales del mundo.

EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE ARGENTINA ANTE CANADÁ

Emiliano Martínez (8): Clave, como de costumbre. Aportó seguridad en momentos justos, como el cabezazo a quemarropa dentro del área chica de Eustáquio sobre el final de la primera parte. Firme a lo largo de todo el partido, incluso se animó a habilitar a Messi con un saque largo con el que lo dejó mano a mano (luego el 10 dilapidó la chance por duplicado). Garantía.

Nahuel Molina (5): Buscó ser profundo por la banda derecha sin descuidar su espalda por los posibles avances del peligroso Alphonso Davies. No fue tan punzante como en otras ocasiones y además por su sector se le filtró varias veces el 19 canadiense. Lejos de su techo. Salió sobre el cierre por Montiel.

Cristian Romero (9): Una fiera en la defensa argentina. Es impasable por abajo y por arriba. Corta, juega y sale limpio siempre. Sin dudas una de las figuras de la Selección desde hace rato. En el complemento protagonizó un doble quite con disputa en campo rival que levantó al público y también cubrió una pérdida en la salida de Lisandro Martínez que pudo ser el empate de Canadá.

Cuti Romero, una de las figuras de Argentina ante Canadá (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lisandro Martínez (5): Con altibajos a lo largo de todo el partido. Por momentos mostró firmeza y hasta salió jugando, pero en otras ocasiones llegó tarde a algunas pelotas y hasta arriesgó de más. Estuvo muy cerca de cometerle penal al desequilibrante Jacob Shaffelburg. Con cinco en el fondo, terminó como líbero redondeando una aceptable labor.

Marcos Acuña (6): Incansable por el flanco izquierdo, aportó alternativas y fue descarga de Messi en varias ocasiones del primer tiempo. Incluso estuvo cerca de convertir o asistir. Su único pecado fue hacer una falta infantil al borde del área que pudo significar peligro para el arco propio. En el segundo tiempo se dedicó más a defender que atacar. Lo sustituyó Tagliafico en el final.

Rodrigo De Paul (8): El mejor del primer tiempo, en el que hizo casi todo bien. Corrió, fue el que más jugó y hasta ensayó un par de pases que pudieron romper el cero (por ejemplo para un cabezazo de Alexis). Amonestado al minuto 60 por tocar un balón con la mano ante una subida de Alphonso Davies. Completó todo el partido a alta intensidad.

Leandro Paredes (5): No gravitó demasiado en la mitad de la cancha. Arrancó encendido con un remate desde media distancia que no pasó lejos. Luego cometió un par de infracciones por imprudencia. Buscó ser equilibrio, pero no sumó demasiado en ataque y tampoco fue de los que más recuperaron. Reemplazado por Otamendi.

Alexis Mac Allister (7): De menor a mayor. Se despabiló sobre el final del primer tiempo y casi marca el 1-0 con un cabezazo por sorpresa. Clave en el gol de Julián para romper entre líneas y dejarle servida la pelota. La buena noticia es que no estuvo en su más alto nivel y todavía su techo está lejos.

Lionel Messi, nuevamente destacado en la Selección a pocos días de cumplir 37 años (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lionel Messi (9): Como el vino, cuanto más añejo, mejor. A cuatro días de cumplir 37 años, al capitán no le pesó la edad y desequilibró como en sus mejores tiempos (o sea, casi toda su carrera). En el primer tiempo no estuvo del todo preciso, aunque así y todo participó en casi todos los ataques. No logró capitalizar el rebote del mano a mano de Di María, le metió una pelota bárbara a Acuña y no logró acertar al arco desde media distancia. En el complemento, se destapó. Pase milimétrico a Alexis en el 1-0 y asistencia de cirujano para Lautaro en el segundo. Antes también había recuperado una pelota con la que el Toro quedó cara a cara con el arquero rival. En la pelota parada casi apunta más asistencias: dos a Nico Otamendi. Auspicioso estreno del número 10 albiceleste pese a dilapidar dos chances claras (en una se la sacaron entre el arquero y el defensor; en la otra la empaló desviada).

Ángel Di María (6): Fue de mayor a menor. Fue clave en la sintonía y empuje de Argentina en los primeros 15′ y tuvo la más clara tras robar en campo propio y correr sin oposición hasta quedar mano a mano con el arquero Maxime Crépeau, quien le achicó bien y le tapó el primero. Fue perdiendo precisión con el correr de los minutos, aunque su jerarquía hizo inquietar a Canadá en todo momento. Reemplazado por Gio Lo Celso al minuto 67.

Julián Álvarez (7): Incansable como de costumbre, ahogó rivales con la presión y se cansó de tirar diagonales. Aunque no entró demasiado en juego, tuvo una clara en la primera parte por habilitación de Messi en la que quedó incómodo para definir y con ángulo cerrado (pifió). En el segundo, acertó tras la habilitación de Mac Allister que rompió el cero. Enseguida casi clava el segundo con una media vuelta y remate con un rebote que lo favoreció. Le dejó su lugar a Lautaro Martínez.

Giovani Lo Celso (6): Sustituyó a Di María. Participó del segundo gol previo a la habilitación de Messi para Lautaro. Su zurdo pie fino siempre aporta opciones en ataque. Amonestado sobre el final por una patada a Davies.

Nicolás Otamendi (6): Ingresó faltando 15′ por Paredes para armar la línea de cinco. Transmitió firmeza abajo y además ganó un par de veces en el área rival con dos pelotas paradas ejecutadas por Messi. Le faltó precisión para lastimar (en su primer cabezazo estaba adelantado).

Lautaro Martínez (7): Entró por Julián Álvarez a falta de un cuarto de hora. Desperdició un mano a mano tras robo de Messi en ofensiva, pero enseguida se redimió. El 10 lo volvió a habilitar y en esa el Toro no falló.

Gonzalo Montiel (-): Entró al minuto 88 por Molina.

Nicolás Tagliafico (-): Ingresó por Acuña, también a los 88′. Una excursión suya en ataque casi deriva en el tercer tanto en tiempo de descuento.

Lionel Scaloni (7): Acertado con el planteo inicial, supo corregir en el complemento cuando Canadá se volvió amenazante en ataque con el ingreso de Nicolás Otamendi para armar una línea de cinco. Así controló el juego en el epílogo y hasta pudo sacar mayor diferencia. Una victoria justa para su equipo.