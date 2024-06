El juvenil de Almirante Brown reveló detalles del diálogo con Edinson Cavani y explicó por qué no le quiso dar su camiseta al uruguayo

El momento en que Edinson Cavani le dio su camiseta al juvenil del equipo de Isidro Casanova

Segundos después de que finalizara el partido entre Boca Juniors y Almirante Brown por los 16avos de final de la Copa Argentina, el juvenil Lautaro Elías, futbolista del equipo de Isidro Casanova, se acercó a Edinson Cavani para pedirle su camiseta. El atacante uruguayo se mostró muy predispuesto al pedido y le hizo una pregunta a su joven colega: “¿Vos me das la tuya?”.

Ante esa consulta, el jugador de 19 años se sinceró y le contó que acababa de hacer su bautismo en la Primera de La Fragata. “Debuté hoy...”, le dijo. Edinson comprendió la situación: esa camiseta simbolizaba un momento especial para cada futbolista, un emotivo recuerdo para toda la vida. Entonces, le obsequió su casaca, le dio un cálido abrazo y lo alentó a seguir adelante.

Más tarde, Elías reveló detalles del diálogo que tuvo con el delantero xeneize y explicó que no le dio su camiseta porque se la va a regalar a sus padres. “Le pedí la camiseta y cuando me pidió la mía le dije que no porque era para mis papás porque había debutado hoy. Él lo entendió porque es una buena persona”, contó desde el vestuario a TyC Sports.

El joven mediocampista destacó el gesto del ex jugador del Manchester United y también contó que, en principio, lo había buscado para aclarar un entredicho que habían tenido en el campo de juego. “Cavani se enojó por una jugada que tuvimos, en la que lo agarré, pero cuando terminó el partido le dije que no se enoje, que era mi ídolo. No tenía pensado pedirle la camiseta”.

“Estuvimos hablando y me dio unos consejos. Me dijo que no me deje llevar por las circunstancias del partido, por la euforia, que solo tenía que hacer mi juego y disfrutar. Es muy humilde”, agregó sobre la charla con Cavani, quien junto a su compatriota Miguel Merentiel le dieron la victoria al conjunto de la Ribera.

Ambos equipos se midieron en los 16avos de final

Elías, que cumplirá 20 años la próxima semana, ingresó a los 84 minutos de partido en lugar de Santiago Pomelo Vera, quien había anotado el descuento de su equipo y se retiró con una molestia física que le imposibilitó seguir en la cancha. Su ingreso agotó los cinco cambios dispuestos por Almirante Brown, que se ilusionó con llevar al Xeneize a los penales, pero no alcanzó el empate agónico y se quedó eliminado del certamen.

En la siguiente instancia, Boca Juniors se enfrentará a Talleres con día, horario y sede a confirmar. El vencedor de esa llave se medirá en cuartos al ganador de Gimnasia y Rosario Central/Barracas Central (aún deben jugar).

Por otro lado, Edinson Cavani completó los 90 minutos por sexta vez en el año y acumula 14 goles en 20 partidos con Boca Juniors en 2024. El campeón de la Copa América 2010 con Uruguay será uno de los grandes ausentes de la próxima edición que se celebrará a partir del 20 de junio al 14 de julio tras comunicar su renuncia al equipo nacional con 37 años: “Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar”.

El atacante oriundo de Salto emprenderá sus vacaciones con la mira puesta en lo que será el segundo semestre, con la llave ante Independiente del Valle como objetivo primordial para avanzar en la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Almirante Brown se medirá este lunes a Atlanta como visitante por la Primera Nacional.