Edinson Cavani renunció a la selección de Uruguay: “Quiero dar todo donde me toca estar”

Edinson Cavani dijo adiós a la selección uruguaya (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El ciclo de Edinson Cavani en la selección uruguaya ha concluido. Así lo confirmó el futbolista de Boca Juniors a través de un sentido comunicado difundido en las redes sociales: “El camino recorrido es mi mayor recompensa”. En vísperas de la Copa América que se disputará en Estados Unidos y en medio de un proceso de Marcelo Bielsa en el que todavía no había sido convocado, el Matador dijo adiós a los 37 años.

“Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar”, mencionó, entre otras palabras, el atacante que disputó su último certamen con el seleccionado charrúa en el Mundial de Qatar 2022.

El oriundo de Salto, formado en Danubio, inició su periplo con el combinado de su país en las juveniles. Disputó el Sudamericano de 2007 y también compitió en el Mundial Sub 20 de la categoría ese mismo año (la Celeste llegó a octavos de final en Canadá). Al año siguiente, tuvo su estreno con la Mayor y ya no volvió a salir de las convocatorias. Participó en cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010 (cuarto puesto), Brasil 2014 (octavos de final), Rusia 2018 (cuartos), en el que fue máximo goleador de Uruguay con 3 goles, y Qatar 2022 (fase de grupos).

Sin embargo, su inolvidable competición con Uruguay fue en la que fue su primera Copa América en Argentina 2011, cuando el equipo dirigido por el Maestro Tabárez se consagró campeón tras derrotar 3-0 a Paraguay en el estadio Monumental. Más tarde, Edinson actuó en otras cuatro copas continentales con suerte dispar: cuartos de final en 2015, 2019 y 2021; primera fase en 2016.

Edinson Cavani quiere focalizarse 100% en Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con 136 presencias, Cavani está en el podio de los futbolistas uruguayos con más apariciones en partidos internacionales en su selección detrás de Diego Godín (161) y Luis Suárez (138). Además, con un total de 58 goles es el segundo máximo artillero en la historia celeste detrás del Pistolero Suárez (68).

El anuncio de Edi se da justo antes de su posible renovación en Boca. Desde el Consejo de Fútbol ya iniciaron contactos para extender el vínculo que lo une a la entidad de la Ribera hasta fin de 2024. El plan es extenderlo hasta diciembre de 2025, para completar este año deportivo en el que el equipo de Diego Martínez irá por la Sudamericana, Liga Profesional y Copa Argentina, pero fundamentalmente para buscar revancha en una hipotética Libertadores el año próximo (tras la final frustrada en el Maracaná en 2023).

Desde su arribo a mediados del año pasado al Xeneize, Cavani se ganó el cariño de los hinchas al punto tal de ser uno de los más queridos de la actualidad. Además, es uno de los referentes del plantel y goza de la inmunidad provista por Juan Román Riquelme, que en cada entrevista pública lo llena de elogios: “Lo de Cavani fue un sueño desde el primer día. Para muchos era una locura, por ahí para nosotros también, pero al final tenemos la suerte de tenerlo acá. Es un placer muy grande verlo jugar. Es una maravilla que los chicos de nuestro club lo tengan cada día para verlo controlar, cómo se perfila y los movimientos que hace... Es perfecto. Es un lujo para nosotros”.

Ahora, enfocado completamente en su actualidad con Boca, Cavani le hizo un guiño a Román para encaminar la renovación de su contrato y asegurarse un año y medio más en el club donde asoma como ídolo.

LA CARTA DE EDINSON CAVANI:

"El camino recorrido es mi mayor recompensa", fue la frase con la que Cavani acompañó su carta de despedida en las redes sociales

Mi querida celeste: Solo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años. Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo.

¡Arriba la Celeste! Edi.