Messi y Di María lideran el listado de los futbolistas con más títulos en la selección argentina: el debate que los tiene bajo la lupa en el ranking

Messi y Di María ostentan el Mundial juvenil y de mayores, además de la medalla dorada, la Copa América y la Finalíssima (Foto: Gustavo Pagano/Getty Images)

La Copa América 2024 se pondrá en marcha este jueves con el choque entre Argentina y Canadá en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta que marcará el inicio de la defensa del título por parte de los de Lionel Scaloni, pero también pondrá sobre la mesa el listado de los futbolistas con más consagraciones en la selección nacional.

Incluyendo en el conteo a los equipos juveniles, Lionel Messi y Ángel Di María dominan esa tabla con cinco coronaciones cada uno, aunque dos de ellas fueron en seleccionados Sub 20 y Sub 23. La Pulga levantó el Mundial de Qatar 2022, la Finalíssima 2022 y la Copa América 2021 en la Absoluta, aunque también ostenta la Copa del Mundo Sub 20 del 2005 y la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 con la Sub 23. Un debate similar al de Leo está en torno a Fideo, quien a las conquistas con la mayor y la presea de Beijing le sumó la celebración en el Mundial Sub 20 en el 2007.

Uno de los debates típicos sobre este listado estadístico radica en que hay varios futbolistas que contabilizan cuatro coronaciones, pero todas con la mayor, por lo que dependiendo el rango utilizado se ubicarían delante de Leo y Ángel. El caso más popular es el Oscar Ruggeri, por ser una pieza fundamental en el Mundial de México 86.

El Cabezón cuenta cuatro en total en sus vitrinas ya que alzó la Copa del Mundo del 86 y luego sumó las Copas América de 1991 y 1993, además de la Copa Confederaciones de 1992. En un parámetro similar, entonces, debería contabilizarse también a Luis Islas, arquero suplente en las conquistas de México 86, Confederaciones 1992, Copa América 93 y en la Copa de Campeones 93. Hay otros jugadores como Gabriel Batistuta o Diego Simeone, entre otros, que también suman cuatro, pero no tienen en sus vitrinas la valiosa Copa del Mundo.

En el caso de Diego Armando Maradona hay que poner en su listado la histórica consagración en el Mundial 86, pero también el Mundial Sub 20 de 1979 y la Copa de Campeones (hoy Finalíssima) de 1993 ante Dinamarca. El Pelusa no fue parte de los planteles que en los 90 ganaron dos Copas América (91 y 93) o dos trofeos como la Copa Confederaciones de 1992 o la Copa de Campeones 1993.

A nivel histórico también merecen un apartado especial los apellidos de Manuel Seoane (1925, 27 y 29), el Atómico Mario Boyé (1945, 46 y 47), Bartolomé Colombo (1937, 45 y 46), Vicente De La Mata (1937, 45 y 46), Félix Loustau (1945, 46 y 47), Norberto Méndez (1945, 46 y 47), René Pontoni (1945, 46 y 47) y José Salomón (1941, 1945 y 46) los máximos ganadores de Copa América del país con tres cada uno cuando el certamen era conocido como Campeonato Sudamericano.

Hay algunas perlitas en torno a estos jugadores porque Tucho Méndez, por ejemplo, aún ostenta el mote de máximo artillero del certamen junto con el brasileño Zizinho (17), una cifra que en este 2024 buscarán quebrar Paolo Guerrero de Perú (14), Eduardo Vargas de Chile (14) y el propio Messi (13).

El otro dato interesante sobre los futbolistas albicelestes que más veces alzaron la Copa está sobre Seoane, que tras ser campeón tres veces en el campo de juego sumó una estrella más pero en el rol de entrenador del título de 1937.

Y si de entrenadores hablamos no se puede pasar por alto la figura de Guillermo Stábile, el DT con más coronas en la historia de la selección argentina desde el banco de suplentes. Estuvo durante dos décadas al mano del combinado nacional, obtuvo seis Copa América (1941, 45, 46, 47, 55 y 57), además de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos del 51 y el título en el Campeonato Panamericano de 1960. Los otros DT con más celebraciones en la Selección Mayor son Alfio Basile con cuatro (Copa América 1991 y 92, Copa Confederaciones de 1992 y Copa de Campeones 1993) y Lionel Scaloni con tres (Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial Qatar 2022).

Stábile, Basile y Scaloni en el Top 3 de los técnicos con más títulos

Hay que tener en cuenta que si Argentina repite la coronación en esta Copa América debería jugar el año próximo una nueva edición de la Finalíssima ante el campeón de la Eurocopa. Es decir, sumarían varios jugadores la chance de obtener otro título.

Independientemente del Mundial 2026 en el horizonte, hay algunos apellidos que sueñan con disputar también los Juegos Olímpicos que iniciarán el 24 de julio, días después de la final de la Copa América. Emiliano Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández o Julián Álvarez son algunos de los jugadores que tienen, en mayor o menor medida, posibilidades de unirse a la lista de Javier Mascherano para esa Sub 23 que estará en París.

El detalle es que el Araña, junto con Messi y Di María, es el otro que figura en el conteo histórico de la actual lista de Scaloni ya que también contabiliza la corona del Preolímpico Sub 23 del 2020. Alexis Mac Allister, presente en los títulos de la Finalíssima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y el Preolímpico Sudamericano Sub 23 del 2020, busca alcanzar su cuarta victoria vestido de albiceleste. Caso similar al de Nicolás González, quien además de la Copa América 2021 y la Finalíssima del 2022, se quedó con la dorada de los Juegos Panamericanos 2019.

Ángel Correa, con cuatro títulos vestido de albiceleste, quedó afuera del plantel que peleará por subir a lo más alto del podio en Estados Unidos. Las otras figuras recientes que contabilizan cuatro trofeos en sus vitrinas son Sergio Kun Agüero y Alejandro Papu Gómez.

Los futbolistas con más títulos en la selección argentina

• Lionel Messi: 5 títulos

Leo ganó el Mundial Sub 20 de 2005, los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Reuters/Hannah Mckay)

• Ángel Di María: 5 títulos

El Fideo alzó el Mundial Sub 20 de 2007, los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

• Oscar Ruggeri: 4 títulos

El Cabezón ostenta en sus vitrinas el Mundial México 1986. la Copa América 1991, la Copa América 1993 y la Copa Confederaciones de 1992 (Foto: Bob Thomas/Getty Images)

• Luis Islas: 4 títulos (Mundial México 1986 / Copa América 1993 / Copa Confederaciones de 1992 / Copa de Campeones 1993)

Luis Islas estuvo en los planteles que ganaron el Mundial de México 1986, la Copa América 1993, la Copa Confederaciones de 1992 y la Copa de Campeones 1993

• Gabriel Batistuta, Leonardo Rodríguez, Néstor Craviotto, Diego Simeone, Sergio Vázquez y Ricardo Altamirano: 4 títulos (Copa América 1991 / Copa América 1993 / Copa Confederaciones de 1992 / Copa de Campeones 1993)

Gabriel Batistuta, uno de los que ganó cuatro títulos con la Selección mayor (Foto: GettyImages)

• Alejandro Papu Gómez: 4 títulos

Papu estuvo presente en el Mundial Sub 20 de 2007, los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022 (Foto: Reuters/Matias Baglietto)

• Sergio Agüero: 4 títulos

El Kun estuvo en el Mundial Sub 20 de 2005, el Mundial Sub 20 del 2007, los Juegos Olímpicos 2008 y la Copa América 2021

• Julián Álvarez: 4 títulos

Además de la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial Qatar 2022, la Araña ganó Preolímpico Sub 23 de 2020 (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

• Ángel Correa: 4 títulos

Más allá de ser parte de los títulos de la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial Qatar 2022, Correa también conquistó el Sudamericano Sub 20 de 2015