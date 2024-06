Chapa Retegui redobló la apuesta tras la frase Mateo: “Es el único argentino que puede jugar en una selección con cuatro estrellas”

Carlos y Mateo Retegui

En las últimas horas, Mateo Retegui sorprendió con una afirmación: “Me siento italiano, acá estoy como en casa”. Tras esta frase que abrió el debate, fue su padre el que salió apoyarlo y ratificó la convocatoria de Roberto Mancini en su momento. Con aquella decisión y su debut con la Scuadra Azzurra, el Chapita descartó para siempre poder jugar en la selección argentina a nivel mayores.

“Mateo ama a la Selección Italiana. El quiebre fue cuando lo llamó una gloria como Roberto Mancini”, dijo Carlos Retegui en diálogo con el programa No Veo la Hora en DSport Radio (FM 103.1). “Mateo priorizó jugar para la selección italiana. Está haciendo un gran año”, agregó.

“La Eurocopa es un Mundial para Europa. Hoy es el único argentino que tiene la posibilidad de jugar para una Selección que tiene cuatro estrellas en la camiseta. Para nosotros es un orgullo, por eso lo acompañamos para que pueda disfrutarlo a pleno”, sentenció el ex entrenador de la selección femenina de hockey sobre césped.

Mateo Retegui lleva cuatro goles en nueve partidos con la selección italiana. Uno de ellos con este festejo en un amistoso ante Venezuela (Getty Images)

“Hoy estar en la Euro es una meta cumplida. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y pensar en el partido del jueves ante España”, añadió sobre el segundo encuentro de Italia en el certamen del Viejo Mundo. En el debut vencieron 2-1 a Albania en el encuentro que lograron dar vuelta el resultado. La Scuadra Azzurra, hoy conducida por Luciano Spalletti, es el vigente campeón de la Eurocopa, busca su tercer título luego del conseguido en 1958 y 2021.

Mateo, de 25 años, llegó a jugar para Argentina en un equipo Sub 20 en 2018. Se formó en Boca Juniors y disputo un encuentro en 2018 en la época que estuvo a cargo como director técnico Guillermo Barros Schelotto. Luego no tuvo lugar y pasó a jugar en Talleres de Córdoba donde comenzó a mostrar sus condiciones, aunque en Tigre explotó como artillero con 35 goles y 4 asistencias en 70 partidos. En 2023, el Genoa de Italia lo compró por 15 millones de dólares, cuyo 50 por ciento correspondió a la entidad de Victoria y la otra mitad al Xeneize.

Pese a sus buenos números en el plano nacional, nunca fue citado por Lionel Scaloni para la selección argentina. Mancini, cuando aún estuvo en el cargo de entrenador de Italia, manifestó la necesidad de convocar a futbolistas que pese a no haber nacido en aquel país tuviesen la nacionalidad. En especial los atacantes.

La confesión de Mateo Retegui tras su debut en la Eurocopa que abrió el debate

El Chapita fue convocado para la selección italiana el año pasado por Mancini y no decepcionó. Dejó claro su estirpe goleadora desde sus primeros partidos con la Nazionale en los que marcó dos tantos. Lleva cuatro goles anotados en nueve partidos (441 minutos en cancha).

“No puedo decir que hubiese hecho si me llamaba Lionel Scaloni porque no me llamó. Me llamó Roberto Mancini y no lo pensé, dije que sí. Cuando me lo dijeron y vi la lista, dije que me subía al primer avión que salía”, aseguró Mateo en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, que no pasó desapercibida en Argentina.

Mateo parece cada vez más afianzado en Italia ya que juega en su liga y con el Genoa tiene contrato hasta junio de 2027. Con la Nazionale luego de la Eurocopa buscará clasificarse al próximo Mundial que se llevará a cabo en 2026 en Canadá, México y los Estados Unidos.