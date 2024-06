Polémico final en Boca-Vélez: la doble expulsión tras un codazo de Cavani y la furiosa declaración de Valentín Gómez

Edinson Cavani fue el actor clave para que Boca Juniors consiga la segunda victoria en esta Liga Profesional. El uruguayo anotó el único tanto en la Bombonera que sirvió para vencer 1-0 a Vélez Sarsfield en esta 5ª fecha del torneo, pero cuando se robaba todos los flashes solamente por su capacidad goleadora también terminó siendo foco de una enorme polémica en el final del encuentro.

Tras el tanto a los 61 minutos de acción, el experimentado atacante de 37 años quedó envuelto en una acción que levantó la temperatura del partido y lo dejó afuera de la cancha tanto a él como al mediocampista rival Christian Ordoñez. El juvenil de 19 años le dio un duro empujón a Cavani, que terminó en el piso cuando el reloj ya marcaba que el tiempo se acercaba al sexto minuto de adición.

Cuando el goleador charrúa se estaba por levantar, el capitán del Fortín Valentín Gómez llegó justo para tomarlo por la espalda con el fin de agilizar la situación. Allí revoleó sus brazos y le pegó con el brazo al rostro del defensor. Fernando Echenique no dudó y le mostró la roja automáticamente al hombre del Xeneize. El uruguayo mereció la expulsión, pero principalmente por el conflicto que provocó después, en el que incluso aplicó un golpe que puede conceptuarse como conducta violenta.

Pero la situación recién comenzaba porque se armó un extenso tumulto, con Cavani como gran protagonista y también con Ordoñez involucrado. ¿Resultado? Amarilla para Gómez y Pol Fernández junto con una roja para Ordoñez. El mediocampista de Vélez tuvo un contacto inicial que no tenía identidad de expulsión, la fuerza aplicada no era causal de tarjeta roja. Si el árbitro principal hubiese actuado con mayor celeridad, el problema podría haberse solucionado con dos amonestaciones para los principales involucrados.

La furia de Quinteros tras Boca-Vélez y las polémicas declaraciones de Valentín Gómez

Los últimos minutos se consumieron, Boca terminó firmando la victoria en su casa, pero la bronca continuó en La Ribera. El entrenador del elenco de Liniers, Gustavo Quinteros, fue uno de los más enojados con Echenique y automáticamente lo buscó para increparlo: “No tenés la personalidad que tenés que tener”. Mientras tanto, algunos jugadores de Vélez ahí le decían “es a lo que viniste” y atacaban con frases como “te pensás que te tengo miedo” al árbitro.

El tema todavía no había finalizado, porque el propio Valentín Gómez lanzó unas controversiales declaraciones ante ESPN apuntando directamente contra Echenique: “Se arma un tumulto donde Cavani me tira un codazo y donde echan injustamente como siempre a uno del equipo que no es de ellos. La verdad que el árbitro hizo la más fácil me parece. Echa uno por lado y se limpia las manos. Me pareció muy soberbio porque nunca escuché que un árbitro insulte a un jugador diciéndole ‘cerrá el orto’, ‘¿a quién te comiste?’. Es la primera vez que me pasa. Estoy sorprendido. No salgo de mi asombro”.

Y agregó: “No nos dio ninguna explicación. Que arma tumulto y por eso lo echan. Es la primera vez que veo que echan a un jugador porque arma tumulto. Me parece que si la situación hubiese sido al revés con una amarilla se solucionaba, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol argentino...”.