Andrés Ciro Martínez contó una divertida anécdota con Lionel Messi y reveló la historia de los botines falsos de Maradona

Ciro Martínez participó del versus de Líbero y habló de Messi y la selección argentina

Andrés Ciro Martínez es sinónimo de fútbol. No solo por su fanatismo por el deporte, sino porque compuso una de las mejores canciones de rock en honor a Diego Armando Maradona. ‘Maradó’ fue uno de los grandes hits que compusieron Los Piojos en 1996, en el recordado álbum llamado 3er arco. Pero no es lo único con lo que puede congraciarse este artista de 56 años, ya que el Himno Nacional Argentino interpretado solo con la armónica también causó furor, en especial en el último Mundial que la Selección conquistó en Qatar 2022. Esta repercusión le permitió conocer a otro de los mejores jugadores de la historia del país: Lionel Andrés Messi.

El reconocido cantante y compositor participó del “Líbero vs”, el ex líder de Los Piojos se refirió a sus encuentros con los dos astros del fútbol mundial y se refirió sus encuentros con los dos grandes exponentes del fútbol argentino. También habló de cómo se vinculó con la selección argentina y el orgullo que le generó ver a un país unido detrás de la conquista en la última Copa del Mundo.

“Lo conozco a Aimar (ayudante de campo de Lionel Scaloni) y le escribí felicitándolo y diciéndole mi opinión. Que lograron algo que ya teníamos asumido: Argentina es un país de individualistas que no podemos hacer nada en equipo, que no nos podemos unir. Fue un cambio radical de eso. Salimos de esa cosa de ‘es magia’ o ‘Dios es argentino’. No, no. Es acá y es en equipo”, expresó en el adelanto de la entrevista que se conocerá este miércoles por la pantalla de TyC Sports.

En diálogo con Matías Pelliccioni, Ciro contó que estará viajando a Estados Unidos por invitación de la AFA para entonar el Himno Nacional Argentino. “Voy a tocar el himno y de paso les cierro el o... a los que me criticaron porque lo toqué antes del partido contras Arabia (fue con derrota en el debut en el Mundial de Qatar). O sea, siempre lo toco y lo toqué después y salimos campeones. Vamos a estar en Atlanta, después nos vamos a Los Ángeles, Nueva York y Miami”.

Sobre lo que significó conocer a Lionel Messi destacó que le impactó la humildad del capitán argentino. Y reveló una divertida anécdota de La Pulga con su hijo: “‘¿Cómo te llamás?’, le dice Leo. ‘Alejandro Ciro Martínez’, contestó como dicen los chicos. ‘¿De qué cuadro sos hincha?’... ‘De Boca y del Barcelona. Vos cómo te llamas’, le dice Ale. ‘Lionel Messi’. ‘Ah, como el de la play’. Caminan unos pasos, le saco una fotos y Leo le pregunta: ‘Y de qué cuadro sos?’. ‘Ya te dije!’, como diciendo no estoy para perder el tiempo, jeje. Me impactó la sencillez y la buena onda (de Messi). Me parece que hubo un cambio en él, que disfruta más ahora, su presente, los partidos, su personalidad. Se abrió de otra manera, antes era como que cargaba terriblemente con un peso de ser el que es”.

El líder de Los Piojos también recordó a Diego Maradona, la canción especial que le dedicó, cómo fue que conoció a Pelusa y el histórico encuentro con el Diez en un escenario. “Es la canción más rockera para Diego. Él me dijo, ‘qué querés’. Y le dije, ‘Nada Diego, qué te voy a pedir’. Y mi amigo le dice que venga al próximo show. Me pasó tres teléfonos que tenía y esperé los días para llamarlo como si fuera la mina que te encantó y que estás esperando... contando las horas”.

Y brindó más detalles del día que Diego fue la histórica banda de rock nacional. “Yo había dicho que toquemos Maradó cuando llegue el Diego y creo que llegó justo en el décimo tema. Al salir le digo, ‘si querés vos cantá, hacé lo que quieras’. ‘Tranquilo, maestro vos cantá’, dijo. Terminamos de tocar y él salió a saludar, que fue la ovación más intensa y larga que viví en mi vida. Arriba del escenario veía la energía de la gente, que se volvía loca. Me invitó a la cancha de Boca, que jugaba contra River. Y después a la noche me fui a tocar a Obras, y él vino de nuevo y ahí trajo los botines, que fueron los últimos que usó Diego de manera profesional, y me los regaló”.

Sobre esos reconocidos botines que Ciro Martínez solía colgar sobre el micrófono en sus show, reveló una increíble historia. “Cada vez que tocaba Maradó los llevaba hasta que no los llevé más. De hecho llevé unos muletos. Vamos a jugar a una quinta de Macri, un último partido antes de ir a Rusia. Y yo no tenía botines y estaba Matías Martin (periodista) y me regaló unos botines que tenía de sobra. Después tocamos un par de veces y ya con el riesgo de que nos afanen los botines de Maradona, agarré y puse los de Matías Martin. ‘Guau, con esos botines alguna vez jugó Matías Martin’”, bromeó el cantante.