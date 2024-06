Tras quedar libre de Boca, Facundo Roncaglia vuelve a jugar al fútbol en Argentina luego de siete meses de inactividad

Facundo Roncaglia jugó su último partido ante Racing en la Copa de la Liga de 2023 (REUTERS/Satish Kumar)

Facundo Roncaglia acaba de confirmar su regreso al fútbol argentino luego de permanecer casi siete meses inactivo. El marcador central de 37 años quedó libre de Boca Juniors y luego de un tiempo importante sin poder jugar, acordó con Sarmiento de Junín y ya firmó su contrato.

El Verde anunció la incorporación del experimentado marcador central y ya son ocho los refuerzos, ya que además sumó a Juan Andrada, ex Godoy Cruz, Arsenal y Banfield. El gran objetivo del equipo de Israel Damonte es engrosar su promedio del descenso y lograr la permanencia en Primera División.

Facundo Roncaglia retornó al fútbol argentino a mediados de 2022, no contó con los minutos esperados y finalizó su vínculo con Boca Juniors a fines de 2023. Su último partido fue oficial fue el 24 de octubre de ese año, en la derrota por 2-1 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por la Copa de la Liga. Ese día, el DT Jorge Almirón alistó un equipo con suplentes y juveniles porque preservó a los titulares que debían afrontar la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense en Río de Janeiro.

Facundo Roncaglia firmó con Sarmiento de Junín

Desde entonces, no pudo acordar con ningún club, hasta ahora que Sarmiento de Junín le ofreció un contrato por 18 meses, es decir hasta diciembre de 2025. Competirá en el puesto con Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Juan Hernández, Juan Cruz Guasone y Manuel García, quien si bien es volante central se ha desempeñado en la última línea como marcador central.

Además del Xeneize, donde tuvo dos etapas (2007-09 y 2011-12), el defensor también vistió los colores de Estudiantes de La Plata en el país (2010-11), y cuenta con una gran trayectoria en el exterior, donde vistió camisetas de grandes equipos europeos como Celta de Vigo (2009-10 y 2016-19), Osasuna (2019-21), Espanyol y Valencia en España (2019), Fiorentina (2012-14 y 2015-16) y Genoa en Italia (2014-15), y Aris Limassol en Grecia (2021-22). Además, Roncaglia representó a la selección argentina en 14 oportunidades.

Sarmiento de Junín también acordó la llegada de Juan Andrada, mediocampista de 29 años, quien firmó su vínculo por la misma cantidad de tiempo. Los otros refuerzos confirmados son: Lucas Acosta (ex Lanús), Valentín Burgoa (a préstamo desde Godoy Cruz), Manuel García (retornó de un préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero), Gabriel Gudiño (ex Platense), Benjamín Borasi (volvió del préstamo en Sao Luiz de Brasil) y Emiliano Méndez (ex Racing de Montevideo).

El equipo de Junín venía con un acumulado de siete fechas sin triunfos, seis de ellas fueron derrotas, pero en el último fin de semana, por la cuarta fecha de la Liga Profesional vencieron a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. De esta manera, pudo tomar distancia del último lugar en la tabla acumulada que decreta uno de los descenso. Además, sumó tres puntos vitales para engrosar el promedio, que brinda otro cupo de pérdida de categoría.