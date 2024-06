Una de las figuras de la Premier League se bajó de la Copa América y apuntó contra su Selección: “No es nada profesional”

Leon Bailey no disputará la Copa América (REUTERS/Carl Recine)

El futbolista jamaiquino Leon Bailey, actual extremo del Aston Villa del Dibu Martínez, ha decidido no participar en la Copa América debido a problemas con la federación de su país. El delantero de 26 años acusó a la Federación Jamaicana de Fútbol de falta de profesionalismo, lo cual ha sido determinante en su decisión.

En una entrevista en el podcast Let’s Be Honest, el deportista expresó su descontento: “No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Recibes toda la información de tu vuelo a las 23 horas. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la federación”. El atacante hizo su estreno con la selección mayor de los Reggae Boyz en junio del 2019. En total disputó un total de 28 encuentros, en los que convirtió cinco goles y brindó seis asistencias.

Bailey también relató su experiencia con materiales y condiciones inapropiadas: “Cuando digo que no hay profesionalidad, me refiero a que ni siquiera hay material deportivo adecuado. Cuando llegas al polideportivo, lo único que te dan es una camiseta. El día del partido te obligan a llevar una camiseta de mujer. Esto es ridículo. Cuando voy allí, siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”. El futbolista viene de tener una buena performance en Aston Villa, donde aportó 14 goles y 14 asistencias en 52 juegos.

Leon Bailey era una de las figuras de Jamaica (Credit: Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

La selección de Jamaica formará parte del Grupo B en la Copa América, donde se enfrentará a Venezuela, Ecuador y México. La ausencia de Bailey debilita notablemente al equipo, que viene de vencer 1-0 a República Dominicana en uno de sus últimos amistosos previo al inicio de la competencia. La puesta a punto la culminarán este domingo ante Dominica en el Windsor Park Stadium.

Vale destacar que el delantero ha sido una pieza clave para el equipo, llevando a los Reggae Boyz hasta las semifinales de la Copa Oro en dos ocasiones. Su último partido con el combinado nacional fue en noviembre de 2023, en una victoria 3-2 contra Canadá.

Además de Bailey, la selección de Jamaica sufrirá otras bajas significativas para la Copa América. Demarai Gray, jugador del Everton, estará fuera debido a una fractura en la clavícula. Se suman también las ausencias de Amari’i Bell (lateral izquierdo del Luton Town), Joel Latibeaudiere (marcador central del Coventry City), Ethan Pinnock (zaguero del Brentford), Andre Blake (portero de Philadelphia Union) y Dujuan Richards (centrodelantero del Chelsea).

Sus declaraciones han puesto de manifiesto problemas cruciales dentro de la Federación Jamaicana de Fútbol. “No recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la federación”, enfatizó el jugador, dejando claro que las condiciones en las que ha jugado para su país no se corresponden con las expectativas profesionales de un atleta de su nivel.

Jamaica deberá abordar estos problemas internos en medio de una competencia en la que avanzarán de ronda los dos mejores de cada grupo. Vale recordar que este seleccionado, que disputó el Mundial de Francia 1998 (fue eliminado en la fase de grupos), participará de la Copa América por tercera oportunidad. En las dos anteriores (Chile 2015 y Estados Unidos 2016) tampoco superó la primera ronda y cayó en todas sus presentaciones.