El dardo de Marcelo Bielsa al DT de México luego de la goleada de Uruguay que dejó sin palabras a los periodistas: “Seco, duro y directo”

Los conceptos de Bielsa luego del triunfo de Uruguay a México

A poco más de unas semanas para el inicio de la Copa América que se desarrollará en Estados Unidos, Uruguay le propinó una aplastante goleada de 4 a 0 a México, que acentuó las dudas sobre la capacidad del combinado azteca para llegar a las instancias decisivas en el torneo continental. Aunque el entrenador Jaime Lozano se vio forzado a darle descanso a sus mejores jugadores, el equipo que plantó en Denver evidenció una falta de trabajo preocupante para los fanáticos.

La derrota puso evidencia la falta de un plan real, dado que Lozano lleva más de un año en el cargo y decidió emprender un recambio generacional al descartar a figuras experimentadas como Guillermo Ochoa y el atacante Hirving Lozano, en la previa de su máximo objetivo del año. Los jugadores que se presentaron ante La Celeste pudieron disputar una Copa Oro en la que Estados Unidos y Canadá no acudieron sin sus mejores hombres o afrontar los compromisos amistosos luego de la cita por el país del norte.

En este contexto, Marcelo Bielsa se sumó a las críticas hacia su colega al considerar un error subestimar ese tipo de partidos. “Un equipo que está preparándose debería haber tomado el partido de hoy con su máximo poderío, sabiendo que tiene que jugar con Brasil”, manifestó el Loco en plena rueda de prensa, luego de la abultada victoria. Y a continuación brindó sus argumentos con cautela: “Fue un resultado engañoso. En el primer tiempo México pudo haber convertido y el partido hubiera sido distinto. Cuando las diferencias son grandes, es más fácil jugar bien. Sinceramente creo que México tiene jugadores, que no pierda de vista que hoy había muchos jugadores importantes fuera del equipo, demasiados. Conservando los destacados que tuvo hoy en el campo y agregando los destacados que ingresaron, México será un rival muy difícil”.

Algunos especialistas aseguran que las goleadas suelen ser accidentes deportivos, pero en el caso de México no fue. Es que en la previa se auguraba un resultado adverso ante un rival de primer nivel que tiene como objetivo volver a ganar un título luego de la Copa América que conquistó en Argentina. La prensa mexicana critica la decisión del estratega de dejar afuera de los convocados a cuatro referentes del calibre (Henry Martín y Jesús Gallardo fueron los otros dos). “No estamos tirando estos partidos de preparación, nos servirán mucho para lo que viene”, explicó el DT. Y completó: “Hoy no nos tocó disfrutar, pero es para que lo vivan, lo sufran y salgan adelante, todos tienen fortaleza mental para salir de un mal resultado que no termina la carrera de nadie”.

“Seco, duro y directo”, fue la síntesis que emplearon los cronistas mexicanos luego de escuchar al Loco. En las redes sociales, en tanto, los periodistas y fanáticos se desquitaron con las decisiones de Lozano, al compararlo con Bielsa, quien estuvo a punto de asumir la dirección técnica mexicana cuando Diego Cocca asumió la responsabilidad, pero los malos resultados apresuraron su salida. “Y pensar que Bielsa quería dirigir la selección mexicana y optaron por Diego Cocca. Son unos ineptos”, dijo uno de los analistas. “Dejen de querer tapar el sol con las manos. Ya ni en CONCACAF pueden”, remarcó otro en la cuenta de X. “Todos pendejean al Jimmy”, deslizó otro.

Algunos comentarios de los simpatizantes mexicanos

“Estamos tratando de construir algo a mediano y largo plazo, proyectar una mejor selección a futuro y generando competencia, es momento de confiar, de seguir unidos”, dijo Lozano ante las cámaras. “Las derrotas duelen y esta es una más, una en la que el equipo se tambalea, pero queremos que la selección sea inquebrantable”, continuó. Aunque recientemente el presidente de la Federación Mexicana, Ivar Sisniega, y el director de selecciones nacionales, Duilio Davino, afirmaron que el estratega continuará, al menos, hasta 2026, el DT tiene una cláusula en su acuerdo que incluye una revisión de resultados luego de la Copa América.

No es secreto que Javier Aguirre, actualmente desempleado, es amigo del alto comisionado Juan Carlos Rodríguez y aunque por ahora su nombre solo ha sido mencionado como asesor, nadie puede garantizar de que su nombre comience a instalarse como posible sucesor del actual entrenador.