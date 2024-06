Un ex futbolista de Boca Juniors que fue titular en la final ante River en Madrid se postuló para volver: “Estoy en mi mejor momento”

El 9 de diciembre de 2018 es una fecha que marcó a todos: a los de River y a los de Boca. Para bien y para mal. La revancha de la última final de Copa Libertadores que se disputó a partidos de ida y vuelta se disputó en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid luego de la agresión que sufrió el micro xeneize camino al Monumental un par de semanas antes. En España, uno de los titulares boquenses fue Lisandro Magallán, quien habló de ese histórico encuentro y se postuló para regresar al Xeneize.

“Ojalá, Dios quiera. Yo la pasé muy bien en Boca. Viví cosas únicas y mi familia también. Mi papá se fue en 2018, ese año el equipo andaba muy bien, estaba arriba en la liga local, competía entre semana en la Libertadores y yo era titular. Perder a mi viejo, al pilar de la familia, fue un golpe durísimo y sigue siéndolo. Pero en el primer año de la ausencia y duelo, ahí estaba Boca”, reveló el defensor de 30 años que actualmente milita en Pumas de México. Y añadió en ESPN: “Es difícil decir ‘no lo veo’, ojalá se dé. Se tienen que dar un montón de cosas para concretarse, pero mi deseo va a estar siempre”.

Sobre su situación personal en aquel entonces, ahondó: “Mi familia iba a la cancha, de visitante se juntaba a ver el partido... El duelo por mi viejo fue suavizado por la presencia de Boca. Te imaginás el cariño que le tengo más allá de los momentos que viví, con partidos ganados o perdidos, por ese acompañamiento que tuvo la gente de Boca, los directivos e hinchas. Para mi familia fue trascendental”.

A Magallán le restan 12 materias para recibirse en abogado y adelantó que su intención es terminar la carrera futbolística en Argentina para proyectar a nivel personal (incluso para acompañar a una panadería de la familia): “Hoy estoy en Pumas y sería inapropiado hablar de otro club o una posible salida, estoy muy cómodo, me queda un año de contrato y con el club coincido en los objetivos de competir y entrenar para estar ahí arriba. Pero me gustaría volver a Argentina. En el fútbol es difícil planificar, pero quisiera terminar mi carrera enh el país y asentarme ahí”.

Tras su alejamiento de la Ribera, Licha pasó por Ajax de Países Bajos (tres ciclos con préstamos en medio), Alavés de España, Crotone de Italia, Anderlecht de Bélgica y Elche de España antes de desembarcar en México. Pero sobre su paso por Boca, donde ganó 4 títulos, apuntó: “Fue una adrenalina y nerviosismo único que no viví nunca más en mi vida. Con River es el Superclásico mundial, al menos en los lugares que estuve no conocí nada igual. Cómo vive el argentino, sobre todo el fútbol, no existe. Que se diera esa final y ser parte del plantel de Boca, para mí fue único. No fue el resultado que me hubiese gustado y para el que trabajamos, pero vivir el proceso fue único”.

Ya sobre aquella derrota 3-1 frente al Millonario, precisó: “Fue una lástima que se haya jugado en Madrid. Boca y River es nuestro. Yo a Argentina la defiendo mucho y cuando me fui empecé a extrañar muchas cosas nuestras. Una tontería, por ejemplo el mate. El Boca-River es nuestro y que haya sido en nuestro país fue triste. Después fue un partidod e fútbol, llegamos al alargue y se podía ganar o perder. Ya pasaron 5 o 6 años para corregir cosas. Yo sí aprendí y crecí mucho, fue un golpe grande en mi carrera y vida personal. Era un sueño salir campeón de la Libertadores con Boca y, estar tan cerquita y que no se dé, fue un dolor grande que me hizo crecer”.

¿Cómo hizo para reponerse de una derrota tan importante? “Me manejé solo y estuve mal. Me encerré con mi familia, con los míos, siempre tuve contención. Soy creyente, católico, y la fe es un soporte importante en mi vida. Era chico, tenía 24 años. Antes me costaba entender que se podía ganar o perder, era muy exigente conmigo mismo y no aceptaba mis errores, por eso mi confianza y autoestima bajaban. Lo único que queda es trabajar, soñar y construir, es la única forma de salir adelante”, blanqueó.

El ex Gimnasia La Plata admitió que no buscó ayuda profesional con algún terapeuta porque creyó no necesitarlo, pero sí admitió que fortaleció su cabeza y carácter. “Los golpes en la vida dicen que te fortalecen. A mí me costó un tiempo, pero hoy mi madurez emocional y mental en mi vida privada y como futbolista es en parte por lo que he vivido. Lo digo con orgullo, porque para mí fue un orgullo estar ahí. Fue un proceso muy lindo que no se pudo coronar con el campeonato. Se perdió un partido de fútbol, todo lo demás lo disfruté”, concluyó Magallán.

Lisandro Magallán frente a Pratto, en la histórica final disputada en Madrid (REUTERS/Sergio Pérez)

OTRAS FRASES DE LISANDRO MAGALLÁN

· Su presente en Pumas de México. “Me siento muy bien, encontré un club y liga muy buenos. Fue un cambio muy grande en mi vida dejar Europa, la elite del fútbol, y empezar una aventura nueva en otro país, con otra gente y otra cultura. Pero me han recibido muy bien, es un país con una cultura riquísima, gente muy amable y el club también quiere competir, es uno de los grandes de México. En el vestuario mis compañeros me dieron un rol importante y el hecho de jugar me ayuda”.

· Qué significa Boca para él. “Boca es lo que es, genera lo que genera en el mundo y el deseo de volver va a estar siempre, como jugador, si decido ser entrenador o como lo que sea, pero estar siempre cerca de Boca. Es un club que te llama y, una vez que conocés su mundo y la cancha, no lo querés soltar más”.

· Su corazón está dividido entre Gimnasia y Boca. “Trato de mirar a los dos por igual. Ahora tengo tres horas de diferencia. Intento seguir el fútbol argentino. ¿El gol de Colazo en el desempate por el descenso contra Colón? Fue un desahogo importante, ese fue un día de tensión. Hoy mi corazón no es más rojo, es azul. Azul y amarillo y azul y blanco”.