Benedetto, de la charla con el Consejo de Boca para irse del club a la verdad detrás del polémico posteo por la final de la Champions League

El Pipa ya habló con el Consejo y planteó su idea de alejarse (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lo que se esperaba en el Predio de Ezeiza finalmente ocurrió. Darío Benedetto se contactó con el Consejo de Fútbol para manifestar su deseo de desvincularse de Boca Juniors en este mercado de pases. El Pipa, que tiene contrato hasta fines de 2024 y no está dentro de la consideración de Diego Martínez, quien le bajó el pulgar después de la celebración de su cumpleaños previo a un partido ante Central Córdona en Santiago del Estero, sabe que su ciclo en el Xeneize está cumplido.

Ya desde el año pasado, con el arribo de Edinson Cavani y el gran momento de Miguel Merentiel, Benedetto quedó rezagado en la pelea por la titularidad en la delantera de Boca. Sin embargo, el actual cuerpo técnico confió en sus cualidades y ascendencia para ser alternativa en algunos momentos del primer semestre de 2024. El 9 sumó minutos en los primeros cuatro cotejos oficiales (Platense, Sarmiento, Tigre, al que le hizo un gol, y Defensa y Justicia), pero luego sus apariciones fueron esporádicas y con el correr de la competencia se dio cuenta de que buscaría nuevos rumbos.

El atacante de 34 años no tiene minutos oficiales desde el Superclásico frente a River en Córdoba, cuando reemplazó a Cavani a falta de 18 minutos para el final. Tras eso, fueron tres presencias en el banco de suplentes y seis exclusiones de la convocatoria, incluidas las últimas cuatro de forma consecutivas después del desplante con Martínez. “Noches alegres, mañanas tristes”, fue la frase del Pipa un viernes por la mañana (luego de festejar su cumpleaños el jueves por la noche), en el consultorio kinesiológico de Ezeiza, en medio de la preparación del encuentro del día domingo con los santiagueños. Para el DT fue la gota que rebalsó el vaso.

“Benedetto no viajó porque creí que la mejor opción eran los que viajaron, los que mejor nos iban a representar y que más disponibles estaban para este partido”, fue la declaración pública del DT que expuso su malestar para con el referente. Si bien tras sus dichos existió una charla mano a mano con el futbolista, en buenos términos y con el objetivo de aclarar la situación frente a los diversos trascendidos periodísticos, Martínez le dio a entender que ya no iba a ser tenido en cuenta hasta el final del semestre.

Frente a este panorama, Benedetto pidió dialogar con el Consejo para ver cuán factible era una salida en este mercado. Y ya hubo respuesta: los miembros de la directiva le advirtieron que en caso de que le llegue alguna propuesta formal, van a estudiarla para resolver su situación. Los primeros destinos que surgen son México y la MLS, recordando que él ya declaró que en el país no jugaría en otro conjunto que no sea Boca.

El técnico todavía se debe una conversación con Juan Román Riquelme para delinear el plantel de cara al segundo semestre del año, pero ya es casi una obviedad afirmar que el Pipa no entrará en sus planes. Casi descartada la opción de renovar su vínculo en Boca, aparecen cuatro escenarios posibles en el horizonte para quien es uno de los 20 máximos goleadores de la historia del club (con 71 gritos, alcanzó al brasileño Paulo Valentim en el puesto 19°).

En el mejor de los casos, Benedetto puede llegar a aparecer con una propuesta con resarcimiento económico para Boca por los seis meses de contratos que le quedan vigentes. Vale mencionar, a partir del 1° de julio el futbolista estará habilitado para negociar su arribo en condición de libre desde el 1° de enero de 2025 con cualquier equipo. La segunda opción, en caso de que el club que esté interesado en llevárselo en este mercado no esté dispuesto a realizar una erogación de dinero, dependerá del Consejo: ¿creerán conveniente una rescisión de mutuo acuerdo para sacarse de encima un salario importante que puede ser invertido en un refuerzo?

Si no existe acuerdo entre las partes, entonces Benedetto tendrá que permanecer entrenando con el plantel profesional y luchar por un lugar en las convocatorias nuevamente. Será una empresa difícil, ya que gozó de poca consideración del cuerpo técnico hasta ahora y luego del entredicho tras su cumpleaños su relación quedó tensa. Por cuestiones legales, el jugador se verá obligado a comparecer a las prácticas y a la vez el club tendrá la obligación de mantenerlo con el plantel.

El peor final para Benedetto sería que permanezca “colgado” por no ser tenido en cuenta por el técnico y tampoco haber arreglado su salida en este mercado. Riquelme y compañía ya mostraron firmeza a la hora de tomar ciertas decisiones, como fueron los casos de Agustín Rossi y Nicolás Valentini. El arquero, tras no extender su contrato antes de ser cedido a Arabia Saudita, había perdido el puesto con Chiquito Romero. El Vikingo lleva 11 partidos sin ser citado ya que no acordó los números de su vínculo y se marcharía libre a fin de año.

EL POLÉMICO POSTEO DE BENEDETTO EL SÁBADO PASADO

El posteo que generó controversia en las redes el sábado pasado

En la previa a la final de la Champions League, trascendió que Benedetto le había solicitado al cuerpo técnico y la directiva un permiso especial para viajar a Inglaterra a ver la final entre Borussia Dortmund y Real Madrid. Es un lujo que se había podido dar en el pasado porque los calendarios así se lo permitieron, tal como fue el caso de la final del Mundial de Qatar 2022 en la que estuvo presente. Sin embargo, el Pipa no se tomó ninguna atribución y se entrenó con el resto del plantel antes del duelo contra Platense.

La confusión en las redes se generó debido a que el futbolista utilizó una imagen vieja (pertenecía a una galería de fotos hecha por Infobae de la zona de ingreso a las oficinas y canchas del Predio de Ezeiza en el año 2021) para referirse con ironía frente a los trascendidos que lo ubicaban en Wembley. Incluso en su historia de Instagram fijó como ubicación a la ciudad de Londres. Al verificarse que la imagen no pertenecía a su autoría, creció por algunas horas el rumor de que en realidad él estaba viendo en vivo el triunfo de Real Madrid en la Liga de Campeones. No fue así.