Los videos de la fiesta exclusiva de Benedetto por su cumpleaños: las bandas en vivo y qué jugadores de Boca Juniors lo acompañaron

Cumpleaños de Pipa Benedetto

Darío Benedetto aprovechó la noche del viernes para celebrar su cumpleaños número 34 en una fiesta exclusiva en Puerto Madero. El futbolista de Boca Juniors, que no fue convocado por Diego Martínez para el duelo del equipo este domingo ante Central Córdoba en Santiago del Estero, disfrutó de unas horas junto a amigos, familiares y su círculo íntimo. Además, un par de los jugadores más experimentados del plantel lo acompañaron en su noche.

A través de las historias de Instagram, se distinguieron a los centrales Cristian Lema y Marcos Rojo, que no se perdieron el show de bandas en vivo y el protagonismo de Benedetto arriba del escenario, ya que cantó junto a Pepo, vocalista de Los Gedes, y hasta se animó a tocar el acordeón en un tema. La presencia de los defensores boquenses, que tampoco estuvieron convocados por el DT ya que se recuperan de sendas lesiones musculares, generó algo de repercusión en las redes sociales.

Al margen de los Gedes, también estuvieron presentes Tobías Medrano (cantante de La T y la M), Sebastián Mendoza, DJ Tao y Román de El Original. Lógicamente el género elegido por el centrodelantero surgido en Arsenal de Sarandí que tiene contrato en la Ribera hasta fin de año fue la cumbia, que sonó hasta altas horas de la noche.

Marcos Rojo (izquierda) y Cristian Lema (derecha), en la celebración de cumpleaños del Pipa Benedetto

En las redes sociales, dos futbolistas le dedicaron un posteo a Benedetto: Norberto Briasco y Cristian Medina, quienes tampoco formarán parte de la delegación que viajará a Santiago del Estero. Además, otros ex compañeros del Pipa en Boca como Gonzalo Morales, Mauro Zárate, Leonardo Jara, Leonardo Balerdi, Gastón Ávila y Pablo Pérez también lo saludaron. El Flaco Schiavi hizo lo propio en Instagram.

El Xeneize visitará mañana, desde las 20, a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Madre de Ciudades (arbitará Facundo Tello). Tras la caída en Tucumán contra Atlético en el debut por la Liga Profesional y la frustración a cuestas por el empate agónico de Fortaleza que lo mantiene relegado en el segundo puesto del Grupo D de la Sudamericana, los dirigidos por Martínez necesitan recuperar la confianza.

LA CONTINUIDAD DE DARÍO BENEDETTO EN BOCA

A esta altura del año, no está definido que Benedetto siga en la institución después del receso por Copa América. El vínculo del Pipa expira en diciembre de 2024 y su realidad futbolística está lejos de ser la mejor. Corre por detrás de otras opciones como Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes tienen el camino allanado para permancer un tiempo más y formar parte del proyecto futbolístico a mediano y largo plazo. Y también de un juvenil como Luca Langoni, por el que Diego Martínez tiene predilección.

Benedetto disputó 12 partidos sobre los 22 que jugó Boca en todas las competiciones, pero solamente en tres de ellos fue titular y apenas en uno solo completó los 90 minutos (contra Nacional de Potosí en Bolivia, donde erró un penal). Anotó un gol ante Tigre en lo que va de 2024 y no sumó minutos en los últimos cinco. Él ya advirtió que en Argentina solamente vestirá la camiseta azul y oro, por lo que buscaría un destino en el exterior (México y la MLS asoman como los más firmes).

Desde el club le confiaron a Infobae que el futbolista hasta ahora no pidió rescindir su vínculo a mitad de año, pero no habría que descartar esa posibilidad ya que el ex Olympique de Marsella sabe que sus días en el equipo que ama están contados. La palabra del cuerpo técnico será vital para resolver su continuidad y da la sensación de que Martínez, hoy por hoy, tiene otras prioridades.