San Lorenzo recibe a Sarmiento de Junín con la misión de sumar su primer triunfo en la Liga Profesional

San Lorenzo se medirá contra Sarmiento

San Lorenzo busca su primera victoria en la Liga Profesional en el encuentro y recibe a Sarmiento de Junín. El encuentro se disputa con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.

El Ciclón viene de asegurarse la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores luego de igualar 0-0 en San Pablo ante Palmeiras. Pero a nivel doméstico no levanta cabeza ya que perdió 1-0 con Riestra la primera fecha, igualó 1-1 con Lanús en la segunda y no pudo terminar el tercer encuentro, ante Godoy Cruz, por hechos de violencia en la hinchada del Tomba.

Sarmiento ha comenzado de mala manera la Liga Profesional y tiene un punto sobre nueve disputados. Perdió los dos partidos de local, ante Instituto e Independiente Rivadavia, y sacó un empate de visitante, ante Barracas.

Formaciones:

San Lorenzo: Mateo Clemente, Agustín Giay, Gonzalo Lujan, Gastón Campi, Malcom Braida, Francisco Perruzzi, Iván Tapia, Cristian Ferreira, Ezequiel Cerutti, Nahuel Barrios y Cristian Tarragona DT: Leandro Atilio Romagnoli.

Sarmiento: Lucas Acosta, Franco Paredes, Juan Insaurralde, Yair Arismendi, Elías López, Manuel Garcia, Emiliano Méndez, Rosales, Gabriel Gudiño, Valentín Burgoa y Joaquín Gho. DT: Israel Damonte.

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: Yael Falcón Pérez

Estadio: Pedro Bidegain, Nuevo Gasómetro

Defensa y Justicia-Independiente

Defensa y Justicia recibirá a Independiente

Defensa y Justicia e Independiente buscarán terminar con su sequía en la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 21.15 y será dirigido por Fernando Rapallini y se podrá ver por TNT Sports.

El “Halcón” quedó eliminado de la Copa Sudamericana y no ha podido ganar en tres fechas de Liga Profesional; perdió con Huracán, empató con Gimnasia y cayó no Newell’s. Viene de perder 1-0 ante César Vallejo en el último compromiso copero. En el camino Julio Vaccari dejó de ser su entrenador y asumió “Paqui” Meneghini, ex colaborador de Sebastián Becaccece.

Por su parte, Independiente tampoco ha podido ganar en tres fechas disputadas de la Liga Profesional. Tras la derrota por 3-1 ante Talleres en la primera jornada y una igualdad sin goles ante Platense, en Vicente López, el Rojo se quedó sin DT luego de la renuncia de Carlos Tevez. Hugo Tocalli se hizo cargo, de forma interina, y logró un empate 1-1 ante Vélez Avellaneda. Precisamente, los dirigentes del “Rojo” se reunirán con el mencionado Vaccari para definir si será el reemplazante de Tevez.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Nicolás Tripicchio, Esteban Burgos, Víctor Aguilera, Alexis Soto; Nicolás Palavecino, Kevin Gutiérrez, Facundo Echevarría, Rodrigo Bogarín; Luciano Herrera y Nicolás Blandi.

Independiente: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Juan Fedorco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Ruben Martínez, Federico Mancuello; Santiago López, Lautaro Millán, Diego Tarzia; Gabriel Ávalos.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

Árbitro: Fernando Rapallini

VAR: Yamil Possi

Estadio: Norberto Tito Tomaghello, Florencio Varela

Estudiantes-Godoy Cruz

Estudiantes se verá las caras con Godoy Cruz en La Plata

Estudiantes chocará ante Godoy Cruz en La Plata. El partido en el Estadio Jorge Luis Hirschi UNO arrancará a las 21.15 con el arbitraje de Pablo Echavarría y la televisación de ESPN y TV Pública.

En la liga, el equipo platense irá por la recuperación luego de ser eliminado en la Copa Liberadores. También perdió 2-1 ante Lanús por el torneo local, donde se impuso en sus primeros dos partidos ante Tigre (1-0) y Riestra (2-0).

El Tomba pudo cortar su racha de cuatro encuentros sin ganar, sin contar el de San Lorenzo que se suspendió, ante El Porvenir con una goleada por 4-0 por los 16avos de la Copa Argentina. El equipo de Oldrá buscará volver al nivel que tuvo en la fase de grupos en la Copa LPF pasada.

Probables formaciones:

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, Edwuin Cetre; Guido Carrillo y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi, Juan Bautista Cejas, Tomás Badaloni y Nahuel Ulariaga. DT: Daniel Oldrá.

Hora: 21.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Jorge Luis Hirschi UNO

Tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol: