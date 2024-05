Santiago Gómez Cora, el arquitecto de Los Pumas 7 que hacen historia en el mundo del rugby: “Me decían que estaba loco y era egoísta”

Santiago Gómez Cora, entrenador de Los Pumas Seven (Crédito: Mike Lee - KLC fotos for World Rugby)

“El equipo desborda de alegría, nos ubicamos como potencia mundial, dejamos atrás las derrotas dignas y el hacerle fuerza a algún rival importante, y conseguimos un resultado que se sostuvo en el tiempo por dos temporadas, porque te recuerdo que somos los primeros en la suma de los dos últimos años, y debemos abrazarnos a eso y disfrutar de lo que hemos logrado con mucho esfuerzo”, dice el entrenador que va por otro sueño con Los Pumas seven.

Ese es Santiago Gómez Cora, el mismo que brilló como jugador del seleccionado nacional de seven, el que se entrenaba y corría solo en una plaza para mejorar sus marcas, cuando los entrenadores del equipo nacional rotaban a cada rato porque la disciplina de siete no era tenida en cuenta. Ese que conoce el circuito cuando en Los Pumas no contaban con toda esta infraestructura que hoy tienen sus dirigidos y en la que se nota su mano; la misma que desde hace casi una semana los está preparando en Madrid para la última función del Circuito Mundial, en pos de poder dejar bien en alto al rugby argentino buscando intentar repetir ese primer lugar con el que finalizó la temporada. Ese es Gómez Cora, el hombre que luchó mucho para ver crecer a este grupo.

Es el máximo anotador de la historia de Los Pumas 7s en la disciplina, y sigue siendo el referente número uno del Seven en la Argentina. Le gustan las milanesas con papas fritas, el color verde – como Banfield y Lomas Athetic - y el número siete, que tanto tiene que ver en su vida. Es un tipo obsesivo del trabajo, que armó un proyecto que necesitó del apoyo de los dirigentes aunque varios, en el comienzo, no lo entendían. Eso le costó más de una discusión, pero al final consiguió el aval de quienes se la jugaron por él para llevar adelante un proceso largo y ambicioso que hoy lo ve brillar junto a su staff y equipo poniendo a Los Pumas Sevens a la cabeza del Circuito Mundial, tras ocho años de un intenso trabajo. Colocó a “su familia” - como denomina al equipo nacional que conduce- como noticia semana a semana en el mundo del rugby. Además, es reconocido por las potencias que buscan imitarlo, y hasta contratarlo, y son quienes se desviven para poder ganarle.

Como jugador, Santiago Gómez Cora es el máximo anotador de la historia de Los Pumas 7s

-¿Se puede decir que ya tocaron el techo con este primer lugar conseguido en el circuito mundial durante esta temporada? ¿Qué sensaciones te dejó ese gran logro?

-Mirá, significa mucho, ya que trasciende al equipo. En el futuro se va a valorar incluso mucho más que ahora, porque una cosa es ganar un torneo y otra muy distinta es estar toda una temporada primeros. Y ahí es donde se pudo poner al rugby argentino: en lo más alto. Es una secuencia, en 2021 terminamos cuartos a seis puntos del primero, después segundos, y en esta temporada primeros. Es sin dudas una consecuencia del trabajo de muchos años, y es muy lindo para todo el rugby argentino, para el rugby de los clubes que aportaron a sus jugadores. Este es un proyecto y un proceso por el que venimos trabajando desde el 2016 y significa que podemos ser competitivos a nivel mundial. Un proyecto que finalizará en agosto, con los Juegos Olímpicos de París, por los que trabajamos muchos en pos de un objetivo común.

-Y ahora, acá en Madrid ¿cómo sigue esto?

-De la misma manera que hace ocho años, levantándonos a la mañana, temprano y trabajando muy fuerte. Preparándonos con el staff y el equipo para lo que viene: Madrid y los JJOO. Con Leo Gravano –su mano derecha- encaramos cada mañana con el mismo propósito, ser mejores cada día. Diagramamos la semana para ir mejorando secuencias del equipo y ajustar cosas: defensa, ataque, fuerza, relanzamientos; para cuando nos toque salir a la cancha y dar la función poder mostrar nuestra mejor versión. No pasa por ganar la medalla en Madrid como si fuera la final del mundo, o como si fuera una hazaña. Pasa por trabajar en el día a día, en la construcción de un equipo que sea sostenible en el tiempo. Hay un proceso del rugby argentino, de la UAR, de Agustín Pichot, que creyó en este proyecto que para algunos era una locura, una utopía; y me decían que estaba loco, que era un caprichoso y un egoísta. Porque yo quería tener a los jugadores solo para el seven… Si hasta tuve discusiones fuertes con algún dirigente.

Agustín (por Pichot) siempre plantea que si queremos jugar con las potencias y llenar los estadios, hay que hacer un esfuerzo con los jugadores que se forman en los clubes para tenerlos en el seleccionado. A todos les gusta ganarles a las potencias o que venga el Súper Rugby a la Argentina. El esfuerzo ahí es de los clubes. La resistencia a los cambios es natural. El esfuerzo en gran parte es así y los que hasta hace seis años me decían que estaba loco por querer hacer esto, hoy me felicitan y me dicen que traiga la copa…

Marcos Moneta, una de las figuras que espera recuperarse para los JJOO

-¿Hay que seguir creyendo que se puede dar aún más?

-Hay que creer en los proyectos, explicarlos, confiar. Es una montaña rusa de emociones y de resultados; hay que ir sorteándolos, pero el éxito no se mide siempre con un primer puesto

-Pero el argentino vos sabés que es resultadista...

-Acá se nos dio todo, en el equipo son buenas personas, son profesionales, viajan, estudian, se reciben, forman familias, y yo mido todas esas cosas; más allá de ganar, eso es lo que mido. En este caso, puedo pararme y decir que además ganamos; pero si no ganábamos el proceso se fue mejorando siempre. Estábamos decimosegundos en el mundo hace 10 años y hoy estamos primeros. La idea es que nos podamos sostener siempre entre los mejores cuatro del mundo. Emociona ver cómo va creciendo cada uno de los jugadores.

-¿Cómo encararán la etapa final a partir del viernes en Madrid y luego en los JJOO?

-Todos los días me levanto pensando en que el equipo puede ganar. El argentino necesita eso, pero para que las cosas suceden hay que trabajar duro. Australia llegó a una final y después salió último. Poner un techo es limitar al equipo, salimos primeros, pero hay que sostenerlo entre los cuatro mejores, que significa ser una potencia. Hace años trabajamos con el staff tratando de llegar al pico máximo para los JJOO, pero no te podés guardar cosas o cuidar a tal jugador pensando en lo que viene. En Australia se vio la mejor versión de Los Pumas Seven, pero puede mermar. En Madrid no estará Marcos Moneta porque se debe recuperar al 100% para llegar a los Juegos Olímpicos. Trataremos de hacer las cosas bien con los mejores jugadores que tenemos para esa instancia y buscaremos el título como es lógico. Trabajamos a conciencia y quizás también el cansancio nos pase su factura, pero el gran objetivo es sin dudas París y los Juegos Olímpicos.

-¿Cómo preparás al equipo y cómo manejás la baja de Moneta?

-Marcos no jugará en Madrid, eso estaba confirmado porque hay que tenerlo para los JJOO. Mirá, no vamos a guardar a ningún jugador sano para que llegue a París. Ya nos pasó con Tute Osadczuk, lo probamos con una molestia con Nueva Zelanda y lo perdimos. A veces te tentás por el nombre, pero entre un jugador sano y uno tocado, el que juega será siempre el sano.

La emoción de Santiago Gómez Cora tras el título obtenido en Perth

-El ciclo de Goméz Cora al frente del Seven era 2016-2024, sé que tenés algunas ofertas del exterior y que los jugadores también las tienen, y son jugosas económicamente hablando. Entonces… ¿Sigue o no Gómez Cora al frente de Los Pumas Seven después de los JJOO?

-Uff. Me tiraste con todo ahí. Primero Madrid y después los JJOO (sonríe). Hay un ciclo escrito y organizado del 2016 al 2024, con una extensión para dirigir hasta el 2028, y si la estructura permite que los jugadores sigan, veremos.

-Pero no me respondiste, ¿cuál es tu prioridad? ¿Seguir en Los Pumas Seven o irte?

-Mi prioridad es siempre dirigir en la Argentina. Si la estructura que necesitamos para los próximos cuatro años no está dada, bueno, ahí ya no seguiré. Yo no vine a pasar el tiempo acá, por eso tuve bastante problemas con los clubes y los dirigentes. Mi idea era ésta, llegar a este lugar y sostenerlo en el tiempo. Este equipo es competitivo y con eso se llegó hasta acá, ahora para sostenerlo necesitamos esta estructura, y si se da en estos meses, mejor, y sino no me quedaré a calentar una silla. Lo que sí te digo es que mi ciclo no se estira, si sigo, más allá de Los Ángeles 2028. Sí o sí ese sería el final; pero primero hay que ver si se dan esas cosas para poder continuar estos cuatro años que vienen.

-Sos muy organizado con tu trabajo y ordenado con el grupo, eso destacan todos. ¿Te apasiona armar grupos?

-Me gusta el rugby, los proyectos, armar equipos de trabajo, eso es lo que más me apasiona. La competencia es sufrimiento y es cruel. Mirá el seven. Es el deporte más cruel en cuanto a los festejos. Ganás y al rato jugás de nuevo, todo el tiempo es así; no lo terminás de disfrutar nunca. Es complejo y dificil, por eso para competir en este nivel necesitás algunos avales…

Los Pumas 7 se quedaron con el primer puesto del circuito mundial de rugby seven (Crédito: Mike Lee - KLC fotos for World Rugby)

-Vos sabés que este equipo es distinto, que emocionan y transmiten algo más. ¿Te pasa eso con “esta familia”, como vos llamás, y el esfuerzo que hacen?

-Sí… Y lo mejor es lo que no se ve. Desde cuando Marcos Moneta se recibió, hasta cuando se lesionó y cómo lo acompañaron. En la cancha estamos solo pensando en el partido. Pero en la diaria, acá en el día a día es cuando vas a ver a la familia de Los Pumas 7s. Estamos mucho tiempo lejos de nuestras casas, de los afectos familiares, viajando por horas en vuelos interminables, tenés frustraciones, un problema familiar y hasta se ha dado la pérdida de algún ser querido, de familiares directos estando de gira. Esos momentos son duros, y es en cuando se ve a la verdadera “familia”. El juego va más allá.

-¿Y cómo lograste amalgamar todo eso?

-Porque antes de tener un equipo tenés que tener un buen grupo humano y antes de tener ese grupo humano tenés que tener buenas personas. Entonces esas personas mediante la interacción forman el grupo, mediante el trabajo forman un equipo y mediante un sueño en común tienen un propósito y logran los objetivos que lograron… Por eso es largo el recorrido.

Gómez Cora intenta cumplir con el sueño que le falta: ver a Los Pumas 7s con la medalla de oro en los JJOO de Francia, y para eso continúa su trabajo por el camino trazado desde hace tanto tiempo y que solo él sabe lo que le costó poder transitarlo. Humilde, puntilloso, intenso, prolijo y nunca deja nada librado al azar. Buen padre, de Milo, que por primera vez estará viendo a Los Pumas Seven en vivo, aquí en Madrid y a quien cada mañana cuando está en Buenos Aires y lo deja en el colegio solo le pide que disfrute, se divierta y no se olvide que está ahí para ser feliz. Lo mismo que pregona para sí mismo, para su permanencia al frente de este seleccionado que es punto de atracción a nivel global. Así piensa Santiago Gómez Cora, el entrenador que no deja de emocionarse por el crecimiento de cada uno de sus jugadores.