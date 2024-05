Una figura de la Fórmula 1 enfrentó a Verstappen tras sus críticas contra el mítico circuito de Mónaco

La polémica frase de Verstappen sobre el circuito de Mónaco

El resultado del Gran Premio de Mónaco abrió un nuevo debate en la Fórmula 1 sobre uno de los circuitos más tradicionales de la máxima categoría del automovilismo mundial. Los 10 primeros autos de la grilla de partida llegaron en la misma posición a la bandera de cuadros que coronó a Charles Leclerc como el ganador de la prueba por primera vez en su país.

La discusión comenzó luego que se hizo viral el audio de la radio entre Max Verstappen y su equipo Red Bull durante la carrera. “Esto es aburrido, debería haber traído mi almohada”, se lo escuchó decir a en diálogo con su mecánico de carrera. Hay que destacar que el 6° lugar del piloto oriundo de los Países Bajos en el Principado fue su peor resultado en más de una temporada si no contamos su abandono en Australia a principios de año.

Una vez que se bajó del RB20, el corredor neerlandés habló con los medios en el paddock y dejó en claro su postura sobre si el circuito en Montecarlo no debería sufrir algunos cambios para que sea más rápido. “Me gustaría intentar, si hay posibilidades, cambiar algunas cosas porque hará que la emoción sea aún mejor”, analizó Verstappen tras la carrera.

“En general, el fin de semana es genial, sólo el domingo es un poco aburrido por desgracia, pero el escenario sigue siendo genial. Si podemos encontrar la manera de correr un poco mejor, ¿por qué no? Esa sería mi solución preferida”, agregó el tres veces campeón de la F1.

Fernando Alonso durante el Gran Premio de Mónaco (REUTERS/Benoit Tessier)

En ese sentido, el que levantó la voz para dar su mirada en relación al debate que se creó luego del fin de semana fue Fernando Alonso. El piloto español, que en actividad es el que tiene más presencias en la categoría y que fue el que más adelante llegó -largó en el lugar 14° y llegó en el puesto 11-, alabó las condiciones del trazado que tiene una longitud de 3.33 kilómetros y 19 curvas que lo hacen tan particular dentro de un calendario repleto de nuevos trazados más veloces.

“Mónaco está bien como está. Me encanta Mónaco. Es todo el sábado, cada entrenamiento libre es para la vuelta del sábado. Desafortunadamente, con estos coches con tan alta carga aerodinámica el tráfico es un gran problema. Si cambiara algo en Mónaco no sería el domingo, que es como es. Cambiaría que todos fuéramos capaces de tener nuestra vuelta el sábado”, explicó el piloto de Aston Martin en declaraciones que recogió el diario AS, de España.

“Todo es demasiado aleatorio. Si tenés mala suerte con el tráfico, como Checo con la bolsa de plástico, también Max (Verstappen) o Lando (Norris). La magia de la clasificación, hay que asegurarnos de que existe”, agregó. Justamente, Alonso tuvo problemas con el tráfico durante la Q1 y no pudo avanzar en la prueba clasificatoria en el Principado. El ex Ferrari ha sido uno de los grandes defensores del regreso de la vuelta individual que podrían tener los pilotos para conseguir el tiempo sin otros monoplazas en la pista, formato que estaba en la Fórmula 1 a principios de la década del 2000.

Alonso agregó en su análisis que, con el actual diseño de los autos y los neumáticos, es casi imposible tener múltiples sobrepasos en Mónaco. “Está claro, son más grandes, más anchos… con otras categorías como la F2 es suficiente, son un poco más pequeños y se puede adelantar”, dijo el español.

Y agregó: “Pero utilizamos los neumáticos C3 y C4, que incluso siendo los más blandos posibles siguen siendo bastante duros para Mónaco. Hicimos la carrera entera, unos con un duro y otros con un medio, y eso es un problema. Aunque es así, en Mónaco hay que aceptar que todo sucede el sábado, es la magia de Mónaco”.

Verstappen abrió el debate sobre la baja chance de sobrepasos en Mónaco (REUTERS/Benoit Tessier)

Otro de los que fue consultado sobre la posibilidad de impulsar cambios en el trazado que fue inaugurado hace 95 años. “Mónaco sigue ganando terreno, así que creo que es algo que tanto nosotros como la Fórmula 1 deberíamos estudiar, porque es un lugar magnífico”, fueron las palabras de Christian Horner, director de Red Bull.

“Aquí hay mucha historia, pero todo evoluciona. Creo que ahora los coches son muy grandes. Si los comparas con los coches de hace 10 años, son casi el doble de grandes, así que es algo que tenemos que mirar colectivamente. ¿Cómo introducimos una oportunidad de adelantamiento?”, agregó en diálogo con la prensa que publicó el medio especializado MotorSport.

¿El debate sobre el circuito ocupó a la máxima categoría? El argentino Franco Colapinto también opinó y marcó la complicación para manejar los autos de su categoría. “Hay que ir muy pegado a los muros y el Fórmula 2 es un barco. Va de trompa, hay que esperar a que gire. Es un poco a lo que no estaba acostumbrado, un F3 era muy ágil. A este auto le cuesta mucho ir al límite sin pasarse, es tan pesado que vas de un lado para el otro. Hay que entenderlo”, explicó el piloto que terminó en la quinta posición de la clasificación para la carrera de la F2.

“Es un circuito trabado, tan lento, y ya yendo de uno casi que no podes. De a dos es imposible. Es un poco estar atento a los procedimientos, hacer todo bien en los pits stop”, agregó en relación a la estrategia a seguir en Montecarlo y su importancia.

¿Hay realmente una idea de cambiar el trazado? Por ahora, la empresa a cargo de los derechos de la Fórmula 1 y el Principado no han hecho declaraciones oficiales sobre un posible cambio. Hay algunos especialistas que creen que se podrían construir nuevas curvas o la posibilidad de modificar la Nouvelle Chicane -la chicana que está en la salida del túnel- haciéndola más grande para que dos autos puedan luchar por una posición.