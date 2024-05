Fue campeón en Boca, jugó dos Mundiales, es una “leyenda” de la MLS y enfrentará al Inter Miami de Messi: “No pensé en mi legado”

Nicolás Lodeiro le marcó un gol a River Plate en 2015

¿De qué vas a trabajar cuando seas grande? Es una pregunta muy repetida en el círculo familiar a los jóvenes antes de que vayan a la universidad y que, con solo 18 años, deben analizar a qué se dedicarán el resto de su vida. Una obligación que en el fútbol se acelera a paso vertiginoso. Con menos de 13 abriles, un niño oriundo de Paysandú, una ciudad con más de 100.000 habitantes, debió dejar a su familia para mudarse a Montevideo. A veces, no salía de la pensión para no perderse en la capital y el sacrificio estaba a la orden del día. El hincha confeso de Nacional marcó una era en Uruguay, pero Boca Juniors le ayudó a recuperar el disfrute por el fútbol. Su venta a la Major League Soccer (MLS) lo catapultó como una leyenda de Seattle Sounders y hoy, en Orlando City, tendrá el gusto de recordar viejos duelos a nivel selecciones ante Lionel Messi en el clásico de Florida contra Inter Miami.

Nicolás Lodeiro nació el 21 de marzo de 1989 y, desde pequeño, practicó una infinidad de deportes. Su 1.73 de estatura le daba la altura ideal para desenvolverse como base en el básquet, pero solo lo hacía por diversión. Ese mismo físico era una ventaja para desplegar sus buenas aptitudes como líbero en vóley. Natación y triatlón se sumaron a su colección y la finalización del ciclo lectivo cada verano lo impulsaba a ocupar el tiempo en diferentes disciplinas. Pero su elección final nunca estuvo en discusión: “Mi pasión era el fútbol. Si me coincidían los horarios entre los deportes, elegía primero al fubol (sic)”.

En aquella entrevista realizada por Darío Gurevich para El Gráfico, el mediocampista ofensivo de 35 años hizo un repaso de una carrera marcada por haber sido campeón de la Copa América 2011, un trofeo que rompió una sequía de 16 años sin ese título para el cuadro charrúa. Nacional se quedó con el talento de ese enganche naciente, que se mudó de la casa familiar a una pensión ubicada debajo de una de las tribunas de la cancha del club. “No estaba en buenas condiciones, porque a veces el agua salía fría, no había mucha comida, y hacíamos un sacrificio grande”, declaró.

El Sudamericano Sub 20 de Venezuela 2009 le dio la exposición necesaria para explotar en su vuelta al Bolso y ser vendido al año siguiente al Ajax de los Paises Bajos a cambio de USD 5.600.000, según precisó El Observador de Uruguay. En su nuevo destino, compartió el primer año con Luis Suárez, con quien se volverá a encontrar en veredas distintas este miércoles: “Teníamos una amistad con Luis que venía desde Nacional y la selección, pero ahí la amistad se hizo más fuerte porque, cuando llegué, él fue como un padre para mí. Luis y su mujer estaban adaptados a la vida en Holanda y me aconsejaban: ‘Hacé esto, andá para acá, para allá’. Luis, entonces, me facilitó todo; yo no hablaba nada y él me ayudó muchísimo”.

Disputó 60 partidos con la selección mayor de Uruguay con cinco goles

La disciplina táctica del Ajax le quitó libertad dentro de la cancha por la obligación de replicar movimientos en cada partido: “No me gustaba”. Y, de a poco, empezó a nacer un sentimiento muy distinto por el cual había elegido a esta profesión: “Sentí por momentos que había perdido muchas cosas al irme de Nacional: no me enojaba tanto cuando perdía, veía al fútbol de otra manera, ya no me divertía, y me ponía mal porque lo más lindo es hacer lo que a uno le gusta: jugar al fútbol divirtiéndose. A veces, cuando me entrenaba, me quería ir a casa; y terminaba un partido y lo pensaba: ‘Pucha, estoy perdiendo lo lindo que tiene el fútbol que son esas ganas de jugar, de divertirse’”.

Tras ser campeón con Nacional, Lodeiro repitió la receta en Ámsterdam con tres títulos y cruzó el Óceano Atlántico para vestir la camiseta del Botafogo y el Corinthians de Brasil antes de desembarcar en Boca Juniors, donde ganó la Copa Argentina y el campeonato de Primera División 2015. “Cuando llegué a Boca, no sé por qué, reaparecieron esas sensaciones lindas que tenía en Nacional, como que las reviví, porque disfruto, la paso bien y hago realmente lo que me gusta. Recuperé lo que me faltaba: divertirme y disfrutar del fútbol”, manifestó sobre el cambio provocado en el Xeneize.

Estas sensaciones también las encontró en una actividad muy lejana a los estadios. Elegía mudarse del ruido de una hinchada ensordecedora al silencio absoluto del mar. “¿Si soy buen pescador? Sí...”, confesó entre risas. Inicialmente asistía por el gusto de acompañar a los especialistas en la materia y, en cada ronda de mates, comenzó a ganar lugar el hobbie. Un día, dejó de ser el cebador para pasar a la acción: “Me compré una caña y me armaba el aparejo, el reel... Cuando no sacaba nada, y por eso no llevaba ningún pescado para casa, decía: ‘Saqué algo así -extiende sus dedos en diez centímetros-, pero lo tiré porque no sabía lo que era‘. Y, mentira, si no había agarrado nada (risas). Encima, iba a tirar hasta con lluvia, si estaba aburrido, y no enganchaba nada porque el mar estaba repicado”.

Fue compañero de Daniel Osvaldo en su etapa por Boca Juniors (Télam)

Esa predilección lo acompañaba en su buen andar por el Xeneize, camiseta con la cual anotó 11 goles y 14 asistencias en 51 encuentros. Compartió plantel con jugadores de relieve internacional como Daniel Osvaldo y Fernando Gago o joyas nacientes como Jonathan Calleri y Cristian Pavón. Estuvo a punto de ingresar en el complemento del duelo ante River Plate en La Bombonera, pero el episodio lamentable del gas pimienta frenó su entrada en el cruce de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015. Sin embargo, se pudo dar el gusto de convertirle a la Banda, cuando en septiembre de 2015 anotó el tanto de la victoria por 1-0 en Núñez por la liga local.

La inversión realizada por un monto cercano a los USD 3.000.000 por el 55% del pase se quedó con el sinsabor de no estar acompañada del máximo certamen sudamericano a nivel clubes. La dura eliminación contra Independiente del Valle en las semifinales de la siguiente edición le puso punto final a su estadía en la Ribera. El Seattle Sounders se lo llevó por una cifra estimada de USD 6.000.000.

En más de seis años con The Sounders, Nicolás Lodeiro se transformó en un ídolo de la institución por ganar una Concachampions y dos títulos de la MLS Cup en sus 230 compromisos, con 58 goles anotados. En 2016 fue elegido como Contratación del Año de la MLS, estuvo en el XI Ideal de la liga en 2020 e integró el All-Star Game de 2019.

A principios de 2024, se marchó con el pase en su poder y así lo despidió su técnico, Brian Schmetzer: “Como entrenador y aficionado, ha sido increíble verlo jugar a Nico Lodeiro. Desde su llegada a Seattle, todo lo que ha hecho es ganar, y en el camino ayudó a establecer un nuevo estándar para el éxito en esta organización. Es el tipo de jugador que todo entrenador querría en su equipo: predica con el ejemplo, se sostiene a sí mismo. con los más altos estándares y logró el éxito en los momentos más importantes. Es un jugador especial, un hombre de familia admirable y una verdadera leyenda del club. Le deseo la mejor de las suertes en el próximo capítulo de su carrera”.

Fue bicampeón de la MLS y levantó la Concachampions (CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Nicholson)

El bicampeón del torneo que juega Lionel Messi lamentó su marcha y evitó pensar en las enseñanzas que deja en el camino: “Honestamente, no he pensado en mi legado. Pero me siento muy bien, muy satisfecho porque aparte de los trofeos y los títulos y todo, lo más importante para mí es la gente que conocí y (quién soy) como persona”.

Con la posibilidad de elegir su propio destino, Nicolás Lodeiro decidió apostar por la MLS, a pesar de que su apellido continúo circulando en las preferencias de los hinchas de Boca Juniors para reforzar al equipo en cada mercado de pases. “Se habló mucho de Boca, pero no me llamó nadie del club. Está bueno que siempre se hable de uno, porque quiere decir que dejó una linda huella ahí, por más corto que haya sido el paso, el cariño de los hinchas de Boca siempre está”, contó en diálogo con el portal español Relevo.

Antes de su cumpleaños número 35, Orlando City llamó a su puerta para sumarse al plantel liderado por el DT colombiano, Óscar Pareja, y concretar su segunda experiencia en el fútbol de los Estados Unidos: “La MLS ha crecido muchísimo, ahora hay un nivel muy bueno. La realidad es que muchos deciden jugar ahí antes de dar el salto a Europa, antes no era normal eso. La vidriera de la MLS es muy buena, el nivel es muy bueno y a veces se desmerece un poco pero jugadores de nivel han ido y les ha costado muchísimo. Uno siendo parte desde hace mucho se siente orgulloso”.

Anotó dos gritos y seis asistencias en 15 partidos con Orlando City (Crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

El enganche, que jugó 60 partidos y participó de los Mundiales 2010 (cuarto puesto) y 2014 (eliminado en octavos) con Uruguay, reeditará este miércoles los dos cruces que tuvo con Leo en el ámbito del clásico del Río del Plata. Otro encuentro regional atraerá su atención, aunque habrá un agregado: en esos antecedentes donde sumó minutos nunca le pudo sacar, al menos, un empate. Vale destacar, en marzo pasado también se enfrentaron y el Inter Miami de Messi se impuso por 5-0 como local. Lodeiro registra dos gritos y seis asistencias en 15 partidos de la presente temporada.

Tiempo atrás, cuando aún defendía los colores del Seattle, fue uno de los primeros en referirse a la llegada del mejor exponente de este deporte: “Feliz que venga el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos. Que lo tengamos acá en la liga… Todos vamos a querer disfrutarlo. Obviamente que si jugamos contra él le vamos a querer ganar, de eso no hay duda”. Eso buscará ante el equipo sensación de la MLS, que lidera la Conferencia Este con 27 puntos, a 3 de su escolta (Cincinnati) y a 15 de su clásico rival, que está en la onceava colocación, fuera de los puestos de Playoff.