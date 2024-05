La insólita respuesta de Luis Enrique a un periodista que le preguntó por la inminente llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid

El DT del PSG dio una inesperada respuesta a un periodista que le preguntó si el destino del delantero francés estaría en el Real Madrid

Kylian Mbappé ya anunció que se marchará del PSG al finalizar la temporada, pero aún no hay información oficial acerca del nuevo destino del delantero de 25 años. En cada conferencia de prensa son recurrentes las preguntas de los periodistas acerca de una posible llegada al Real Madrid y Luis Enrique, director técnico del club francés, lanzó una respuesta que desorientó a todos los presentes y terminó haciéndose viral en las redes sociales.

En la previa al último compromiso del ya consagrado campeón París Saint-Germain ante el Metz como visitante, en la Ligue 1, el entrenador español se despachó con una respuesta insólita, que nada tuvo que ver con la pregunta efectuada. “Yo le quería preguntar sobre Kylian Mbappé. Ahora que todos sabemos que va a ir al Real Madrid, no sé si ha podido hablar con él, usted que conoce el club y a España de cómo es la presión y cómo es el entorno... Gracias”, consultó el cronista.

“Yo creo que el día de hoy es un día lluvioso, pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente. Me gustan los días lluviosos porque me recuerda a mi tierra, en Gijón. y yo soy gijonés al cien por cien, playu, como nos llamamos entre nosotros y creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas”, contestó Luis Enrique, cerrando con una sonrisa.

El 10 de mayo, un día antes de jugar su último partido oficial en Parque de los Príncipes ante el Toulouse, Mbappé grabó un video en el que contó que ponía fin a sus siete temporadas en el PSG y no extendería su vínculo que vence el próximo 30 de junio de 2024. “Hola a todos, soy Kylian. Quería hablar con ustedes. Siempre dije que hablaría con ustedes cuando fuera oportuno y quiero anunciarles que este es mi último año en París Saint Germain. No voy a renovar. La aventura llegará al final en unas semanas”, indicó en un video que compartió durante la noche de Francia en sus perfiles oficiales de redes sociales y que se extendió por casi 4 minutos.

Kylian Mbappé se despidió del PSG

Con la camiseta del PSG, Kiki acumuló hasta ahora 256 goles y 108 asistencias en 307 presentaciones: levantó 13 títulos entre la Ligue 1, Copa de Francia y Copa de la Liga, aunque le quedará pendiente la espina de no alzar la Champions League con esa entidad. Con 27 tantos en 29 juegos, es el máximo artillero actual del torneo francés.

Acerca del futuro de Mbappé, se espera que sea anunciado como nuevo refuerzo del Real Madrid e incluso se menciona la posibilidad de que el Merengue lo comunique oficialmente antes de la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en Wembley. Pero el destino del goleador del último Mundial estaría en la Casa Blanca.