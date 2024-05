La despedida de Mbappé en el Parque de los Príncipes: un gol, el título de la Ligue1 y un homenaje de la afición

El jugador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (FRANCK FIFE/Pool via REUTERS)

Kylian Mbappé quiso poner fin a los rumores de una posible salida del Paris Saint-Germain haciéndola oficial con un vídeo de cuatro minutos. Aunque era un secreto a voces, no fue hasta ese momento cuando se conoció a ciencia cierta la decisión del francés. Sin anuncio oficial de cuál será su próximo destino, el astro del PSG se despidió en la noche del domingo del Parque de los Príncipes.

La jornada 33 de la Ligue 1 Uber Eats enfrentaba al PSG y al Toulouse. Con un equipo lleno de rotaciones antes de afrontar la final de la Copa de Francia ante el Olympique de Lyon, y con un Mbappé especialmente sonriente y contento durante todo el partido, fue un resultado agridulce tanto dentro como fuera del verde.

Un ‘ultra’ homenaje, un gol y un título

Previo al encuentro, Kylian no tuvo homenaje oficia por parte del club. Sí lo llevaron a cabo los ultras del PSG, que despidieron a la que ha sido la estrella del equipo en los últimos siete años. Un tifo enorme colgaba desde las grandas, con una imagen del delantero rodeado de plumas, haciendo honor a la enorme trayectoria durante más de un lustro. Mbappé se dirigió a la grada y aplaudió a sus aficionados como muestra de agradecimiento por el cariño recibido.

Tras esto, parecía que Mbappé se iba a despedir por todo lo alto. Fue el capitalino el que inauguró el marcador. Recibió un pase medio de Arnau Tenas desde la red, controló el esférico en el aire, dribló al meta rival mandando el esférico entre los tres palos. Pese a la incertidumbre por la revisión del VAR, el gol fue dado por válido y el PSG pudo celebrar, y en concreto, Mbappé. Sin embargo, el partido finalmente se torció y finalizó con una derrota aplastante por 1-3 en el marcador.

No obstante, la derrota no permitió que no pudiesen celebrar su título liguero número 12 en la historia del club. El club montó un gran despliegue en la fiesta del Parque de los Príncipes con un espectáculo de pirotecnia y de música a la altura de la celebración. Los de Luis Enrique recibieron el galardón para poner el broche a la despedida de Kylian Mbappé de París, aunque todavía le restarán tres partidos con el club de su ciudad natal antes de partir hacia su nuevo club.

Mbappé no tuvo protagonismo al recibir el premio, pues fue llamado con el resto de delanteros, antes de ver como el capitán Marquinhos levantaba el título. Después, recibió el calor de la afición durante la vuelta de honor, donde los aficionados mostraban el agradecimiento por estos siete años y lo despedían con un inmenso aplauso.

El futuro de Mbappé, ¿está en el Real Madrid?

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid se configura como uno de los movimientos más significativos del mercado de verano, destacando no solamente por el componente deportivo sino también por la complejidad de las negociaciones contractuales. La estructura del acuerdo con el delantero francés comprende varios aspectos financieros y relacionados con los derechos de imagen, elementos clave para comprender la envergadura de este traspaso.

En términos salariales, Mbappé se incorporará al conjunto blanco con un contrato que le asegura 14 millones de euros netos anuales, cifra que refleja el esfuerzo del Real Madrid por mantener un equilibrio en la jerarquía salarial del equipo, dada la presencia de otros jugadores de primer nivel que podrían disputarle el título del mejor del mundo.