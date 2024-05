8 frases de Enzo Fernández: cómo está tras la operación, el cambio que hizo Pochettino en el Chelsea y una llamativa frase sobre La Bombonera

El volante del Chelsea contó que sigue cada encuentro del Millonario

“La Bombonera no tiembla, late”. Ese viejo refrán quedó impregnado en la historia de la cancha de Boca Juniors a lo largo de los años por el particular movimiento que se produce en el estadio ante el aliento de los fanáticos y un hombre muy identificado con los colores del clásico rival dio su testimonio al respecto.

Enzo Fernández fue entrevistado por DSports sobre distintos tópicos, entre los cuales se destacaron sus sensaciones previas a la Copa América con la selección argentina, aunque también fue consultado por su única experiencia jugando en la casa del Xeneize con la camiseta de la Selección en la derrota 2-0 contra Uruguay en noviembre pasado por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026: “¿La cancha de Boca? No sentí que tiemble, pero está buena”.

Esta declaración revolucionó las redes con múltiples publicaciones con las palabras en cuestión y opiniones de toda índole porque no fue el único jugador de la Celeste y Blanca en referirse al estadio. Días atrás, Emiliano Dibu Martínez manifestó que jugar en La Boca los había perjudicado: “El único que nos jugó hombre a hombre fue Uruguay, pero en una cancha que estaba muy cerquita, que le favoreció más al juego de Uruguay, porque la Bombonera es más chiquita que la cancha de River. En la cancha de River hubiera sido otro partido”.

Vale destacar, Fernández nunca jugó en este escenario con la casaca de River Plate. Solamente disputó un encuentro ante el contrincante de toda la vida y sucedió en marzo de 2022, en lo que fue caída por 1-0 en Núñez gracias al gol de Sebastián Villa por la séptima fecha de la Copa de la Liga. El único antecedente en el Alberto J. Armando lo tuvo con la Albiceleste en un duelo muy especial porque el elenco de Lionel Scaloni dejó escapar una racha invicta de 14 partidos y, pocos días después, venció a Brasil en el Maracaná en la primera victoria de una selección rival en suelo brasileño en toda la historia de las Eliminatorias.

El volante del Chelsea se mostró ansioso para el comienzo del certamen

Además, el mediocampista de 23 años se refirió a su fanatismo por el Millonario a miles de kilómetros a la distancia: “La gente sabe que soy de River. Cada vez que juega, trato de verlo. Me gusta cómo juega, me gusta la idea de Martín Demichelis y esa identidad que merece River”. “La camiseta de River es una belleza y la cancha es amor puro”, añadió.

Por otro lado, el volante del Chelsea se refirió a su estado físico después de someterse a una operación por una hernia inguinal: “Estoy bien, la gente se puede quedar tranquila. Evoluciono día a día y tengo muchas ansias que llegue la Copa América. Tuve que tomar la decisión de operarme, fue lo mejor. Estaba perjudicando al equipo y no quería exponerme. Ya empecé a entrenar en campo, la recuperación está avanzada y espero estar dentro de poco entrenando con la Selección. Estoy muy ansioso por esta Copa América, será la primera vez que la juegue”.

Con vistas a ese torneo, ponderó la oportunidad de compartir cancha con Lionel Messi: “Agradezco siempre que me toca jugar con Leo. Es el mejor de la historia. Salir campeón del mundo con él, soy un privilegiado. Tengo admiración pura por Messi”. En distinta sintonía, analizó cómo modificó su carrera el tanto marcado a México en fase de grupos: “Ese gol cambió mi vida. Fui al Mundial sin grandes expectativas de jugar mucho, pero trabajé incansablemente para estar allí. Cuando tuve la oportunidad, di lo mejor de mí”.

A continuación, se mostró muy apenado por el fallecimiento de César Luis Menotti, quien murió el 5 de mayo a la edad de 85 años: “Un dolor inmenso, una noticia que no esperábamos. Veía videos de las enseñanzas de Menotti”.

El festejo de Enzo Fernández por su gol a México en el Mundial (AP Foto/Moisés Castillo)

En el ámbito de la Selección, fue consultado por la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos con el manto nacional, una cita que iniciará 12 días después de la finalización de la Copa América y a la cual los clubes tienen la potestad de no ceder a los jugadores: “Tengo posibilidades de ir y me encantaría. Es una decisión de Chelsea y aún no lo hablé. Respetaré la decisión de Javier Mascherano, que es el entrenador, y luego de eso lo hablaremos”.

Por último, Enzo Fernández destacó el cambio provocado por Mauricio Pochettino en la institución de Londres: “Cuando llegué era todo quilombo, había muchos jugadores. Mauricio le dio orden e identidad al equipo, la idea de trabajo es diferente. Cambió todo y es positivo, el grupo es más serio y trabajador y se nota la diferencia los fines de semana”.

En el plano individual, el campeón del mundo acumuló 40 partidos en la temporada con 7 goles y 3 asistencias en el Chelsea, que marcha en la séptima posición de la Premier League y permanece en la pelea por lograr un boleto a la Europa League o la Conference League a una jornada para el cierre del torneo.