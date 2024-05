Gimnasia vence a Vélez en el cierre de la primera fecha de la Liga Profesional

El trofeo de la Liga Profesional

Se disputa la última jornada de la primera fecha de la Liga Profesional. En primer turno, jugarán Gimnasia-Vélez. Luego, Unión recibirá a Banfield en Santa Fe.

Gimnasia 1-0 Vélez

Gimnasia y Esgrima y Velez Sarsfield se miden en La Plata (Fotobaires/ Ignacio Amiconi)

El Lobo platense sale al campo de juego en lo que es el estreno como DT de Marcelo Méndez. Después de completar una difícil Copa de la Liga, en la que sumó 16 puntos en 14 partidos, es clave para el conjunto platense sumar con un plantel que tiene buenos futbolistas juveniles.

Por el lado del combinado que dirige Gustavo Quinteros, hay que destacar que estuvo a un paso de volver a consagrarse campeón del fútbol argentino. Tras perder en los penales con Estudiantes en la final de la Copa de la Liga, El Fortín afrontará un nuevo certamen con la esperanza de volver a luchar por el título.

Formaciones:

Gimnasia: Nelsón Isfran; Juan Pintado, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Nicolás Colazo; Lucas Castro, Rodrigo Saravia, Pablo De Blasis, Benjamín Domínguez; Matías Abaldo y Rodrigo Castillo. DT: Marcelo Méndez.

Vélez: Tomás Marchiori, Jooaquín García, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bauzat, Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Franco Acita.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.

Unión-Banfield

Se enfrentarán dos equipos que no alcanzaron a clasificarse entre los mejores de la última Copa de la Liga y buscarán completar un buen torneo para no complicarse con la tabla de los promedios. En el caso del Tatengue, viene de caer por Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza y hace tres semanas que no compite de manera oficial.

El Taladro de Falcioni tuvo un andar irregular en la primera parte del año calendario -cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas- y con un plantel plagado de jóvenes intentará ser un conjunto que buscará hacerse fuerte como local y sumar de visitante para crecer.

Posibles formaciones:

Unión de Santa Fe: Thiago Cardozo; Mauro Pittón, Nicolás Paz, Franco Pardo, Claudio Corvalán, Bruno Pittón, Joaquín Mosqueira, Mauro Luna; Nicolás Orsini y Adrián Balboa. DT: Cristian González.

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Aaron Quirós, Emiliano Insúa; Yvo Calleros, Juan Pablo Álvarez, Jesús Soraire, Ignacio Rodríguez; Milton Giménez y Bruno Sepúlveda. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Hora: 21.

Estadio: 15 de Abril.

TV: TNT Sports.

