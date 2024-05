Las nuevas reglas en la MLS que ya tuvieron de protagonista a Lionel Messi

El Inter Miami de Lionel Messi jugará este miércoles a las 20:30 ante Orlando City en condición de visitante (Crédito: Denny Medley-USA TODAY Sports)

La Major League Soccer (MLS) comenzó a tomar mayor relevancia en el mundo del fútbol a partir de la llegada de Lionel Messi. Esa repercusión dada por el mejor exponente de este deporte le otorgaron otro status a una liga en crecimiento, que nuclea a equipos de Estados Unidos y Canadá, y busca aumentar su expansión gracias a un formato que plantea cambios de manera constante con el objetivo de fomentar la fluidez del juego.

Aunque las modificaciones se realizaron hace tres semanas, las discusiones surgieron cuando el propio Lionel Messi vivió una escena inusual a raíz de esos cambios en el partido que enfrentó al Inter Miami con Montreal en el Stade Saputo de Canadá por la fecha 12 del certamen el último sábado. Su equipo perdía 2-0 (ganaron 3-2 finalmente) cuando una violenta patada lo sacó de la cancha a los 39 minutos del primer tiempo y por el nuevo reglamento debió esperar dos minutos fuera del campo antes de reingresar. Cuando se marchaba rumbo al límite del terreno, el argentino miró al cuarto árbitro y le preguntó: “¿Dos minutos?”. Se popularizaba de esa manera una de las nuevas reglas que rigen en la MLS desde el mes pasado.

El astro criticó una de las nuevas reglas de la MLS

Cuando transcurría la fecha 9 se dieron a conocer los cambios que comenzaron a regir el 20 de abril: “La Major League Soccer anunció hoy que la regla de tratamiento fuera del campo, la regla de sustitución cronometrada y los anuncios del VAR en el estadio se implementarán en los juegos de la MLS a partir de este sábado”, se informó en su momento en la página del certamen. Una por una, estos son los principales cambios.

La regla de tratamiento fuera del campo

Se permitirá que los médicos tengan un mínimo de dos minutos para evaluar fuera de la cancha a un futbolista que haya permanecido más de 15 segundos en el suelo. El árbitro tendrá la potestad de preguntarle al jugador si necesita de la atención. Esto se puso en práctica en la MLS Next Pro, tercera división de los Estados Unidos, y se logró que el especialista “tenga tiempo para tratar a los jugadores, al mismo tiempo que permite que los partidos se reanuden rápidamente”. Ese período, que es una aproximación y se utilizará como guía, iniciará cuando la pelota se vuelva a poner en juego y será controlado por el cuarto árbitro con el apoyo del AVAR (asistente del encargado del VAR).

Hay una serie de excepciones en el cual esa ventana no será obligatoria, a saber: si un jugador sufre una falta que derive en tarjeta amarilla o roja, choque entre dos futbolistas, lesiones del arquero, un potencial sangrado en el protagonista y tampoco deberá ser cumplida si se produce un penal y el encargado de patearlo fue la víctima de la falta. Estos asteriscos se suman a una posible lesión en la cabeza, que se regula a partir de un Director Médico que certifica la continuidad o salida de la cancha, como así también un problema cardíaco o “episodio potencialmente mortal” (convulsiones, asfixia, entre otros), que es regulado en base al Plan de Acción de Emergencia Médica.

Inter Miami comparte la cima de la Conferencia Este con New York RB (Crédito: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

La regla de sustitución cronometrada

Apunta a maximizar el tiempo efectivo del partido: “Requiere que un jugador sustituido abandone el campo dentro de los 10 segundos. Si no sale desde cualquier punto del campo dentro de los 10 segundos, el jugador entrante tendrá que esperar un período de retención de 60 segundos antes de ingresar al juego en la siguiente parada”. La MLS es la pionera de la iniciativa porque aún no se pronunció la IFAB, pero va en línea a los últimos intentos por impedir las pérdidas de tiempo innecesarias. Se implemento en la MLS Next Pro en la temporada 2023 con un 99,7% de cumplimiento dentro de las más de 3200 sustituciones registradas.

El árbitro principal deberá controlar que el cambio demore lo estipulado, sino el cuarto juez vigilará el cumplimiento de ese minuto. Durante ese pequeño tiempo, el equipo perjudicado jugará con 10 hombres. Si se producen muchas modificaciones, se tomará de referencia al tiempo límite a partir del momento en que se levante el cartel electrónico para señalar la última modificación. El infractor podría ser sancionado con tarjeta amarilla si se interpreta que intenta demorar el encuentro. Las excepciones a la regla están vinculadas a cambios de arquero, modificaciones por lesión y situaciones especiales, como el retiro de un jugador o razones de seguridad que impidan la salida por el lado más cercano a la posición del sustituido.

Los anuncios del VAR en el estadio

Las decisiones del VAR serán explicadas y anunciadas por el árbitro a los aficionados en el estadio y, por ende, a los espectadores de la transmisión tras observar la jugada objeto de revisión. La medida fue probada a comienzos de 2023 durante la realización del Mundial de Clubes. El “VAR en directo” tuvo su estreno el 1 de febrero de aquel año en el duelo con victoria de Al-Ahly de Egipto por 3-0 ante Auckland City de Nueva Zelanda.