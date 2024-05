La fuerte autocrítica de Nicolás Figal tras la derrota de Boca ante Atlético Tucumán en el debut en la Liga Profesional

* Las principales alternativas del cotejo por la fecha inicial del torneo

Con una formación con muchos suplentes, pensando en el trascendental choque del miércoles ante Fortaleza por Copa Sudamericana, Boca cayó en su debut en la Liga Profesional: perdió 1-0 ante Atlético Tucumán en condición de visitante, por el gol de Mateo Coronel en la primera etapa. El conjunto xeneize fue sometido en la parte inicial, en la que al Decano le anularon un gol por posición adelantada, y luego consiguió empujar y, con Miguel Merentiel como principal arma, hizo méritos para logar el empate, pero no lo consiguió.

Nicolás Figal, de 30 años, fue uno de los referentes que dio la cara en el Monumental José Fierro. Y, tras el cotejo, realizó una fuerte autocrítica en pos de tocar las fibras íntimas de sus compañeros pensando en lo que viene. Uno de los temas a resolver para los dirigidos por Diego Martínez es el hecho de que vienen recibiendo el primer gol del partido en los últimos compromisos. Y eso les impone la obligación de tener que remar para reponerse.

“Sabemos que tenemos que cambiar eso. Empezaron mejor ellos, tenemos que salir despiertos en el primer tiempo. Atlético es un equipo que te propone duelos, que no te regala nada. Después, cuando te querés acordar, ya es tarde. En el segundo tiempo se vio a un Boca mejor, pero bueno, no alcanza. Es una lástima porque queríamos empezar ganando, hay que seguir, el miércoles tenemos un partido muy duro, y hay que seguir”, analizó el ex Independiente.

“Son detalles, de entrar concentrados, de no esperar que nos golpeen ellos y ahí reaccionar, porque sabemos que el fútbol argentino que no te regala nada, y más estos equipos que son fuertes en su localía y tenemos que mejorar”, continuó con su arenga ante los micrófonos.

La autocrítica de Jorge Figal tras la derrota de Boca ante Atlético Tucumán

Esta situación se había dado, por caso, ante Sportivo Trinidense en Paraguay, cuando Boca comenzó abajo, pero terminó consiguiendo revertir el score con el maravilloso tiro libre de Edinson Cavani. Así, quedó segundo en el Grupo D de la Copa Sudamericana, dos puntos abajo de Fortaleza, que hoy se está quedando con la plaza directa para los octavos de final (el segundo tiene que pasar por una instancia de 16avos). Por eso la importancia del cotejo del miércoles, desde las 21, en La Bombonera.

“Como todo partido de Copa, es duro, queremos ganar y ojalá podamos terminas primeros”, concluyó Figal.