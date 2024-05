Un repaso de la historia del Flaco Traverso con sus frases más picantes

El Flaco hoy en su museo en Ramallo, donde atesora varios de los autos en los que compitió y los trofeos ganados a través de su prolífica carrera.(Fede Asenjo)

Compilación: Darío Coronel*

Nació el Día de los Inocentes, pero lejos estuvo de serlo. Juan María Traverso vino al mundo un 28 de diciembre de 1950. Fue una leyenda viviente del automovilismo y del deporte nacional. Se destacó arriba y abajo del auto. Por su carisma y porque nunca se puso el casete a la hora de declarar. Cuando tuvo que pegar, lo hizo. Nunca se guardó nada. Logró 16 títulos, 7 de TC 2000, 6 de TC y 3 de Top Race.

Desde que arrancó en el TC el 31 de octubre de 1971, dejó su sello. Esta es una recopilación de 69 frases del “Flaco” de Ramallo, uno de los máximos ídolos en la historia de nuestro deporte motor.

Confesiones

1) “Nacer el Día de los Inocentes nunca me favoreció. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo y Reyes con un solo regalo, que encima es una cagada” 20/02/1990.

2) “Yo atajaba, quería ser como Amadeo Carrizo. Y era muy bueno para el atletismo. Siempre ganaba medallas en salto y en carreras de cien metros”. 20/02/1990.

3) “En la escuela fallaba un poco en conducta. Un día me pusieron 20 amonestaciones porque le pegué un pelotazo a un cura… Era la época en que se pegaba con el puntero. Pero aclaro que fui todos los días a misa entre los 6 y 16 años”. 20/02/1990.

4) “ Creo en Dios… Y no sabés la cantidad de veces que me manejó el auto. Además, soy devoto de la Virgen de Luján ”. 08/06/1995.

Sus inicios

5) “El mío es un caso insólito. Llegué al TC sin ninguna experiencia previa. Antes no había corrido ni en monopatín”. 20/02/1990.

6) “Cuando yo arranqué, el automovilismo era tres veces más popular que el fútbol”. 21/08/2011.

7) “No lo pongas porque van a decir que soy un fanfarrón, pero te aseguro que al conducir el auto de TC no encontré ninguna diferencia con el manejo habitual del coche de calle”. 25/07/1972.

8) “Para la próxima vamos a comer la vaquillona que me regaló el carnicero Sosa por mi triunfo en 25 de Mayo… Eso sí, avisen antes. Por ahí la vendo para comprarme unas Michelin (gomas) que me están haciendo falta en el tren trasero”. 28/11/1972.

9) “Siempre mantuve un estilo, desde mi debut a los 20 años con un Torino en Pergamino, cuando andaba 50 metros de costado, doblaba cruzado y le pegaba a los guardarrail”. 15/04/1988

En 1979 cuando corrió en la Fórmula 2 Europea, categoría que era antesala a la Fórmula 1.

10) “Quisiera tener un auto que ande un poco más. Estoy cansado de esquivar a los del fondo que todo el tiempo se la pasan haciendo trompos. En fin, si tuviera un medio mecánico mejor, quizás sería yo el que haría las macanas, pero serviría para saber realmente en qué nivel estoy ahora” (N. de la R: en su etapa de la F-2 Europea). 16/05/1979.

Su personalidad

11) “Soy polémico porque soy vigente. Fijate que desde que empezó el TC 2000 siempre estuve en los primeros planos y, en cambio, mis rivales fueron cambiando”. 28/11/1988.

12) “Ser soberbio y calentón son dos defectos que tengo. Cuando me atacan yo respondo de esa forma y cuando me pongo soberbio soy una mierda”. 08/06/1995.

13) “No soy un buen perdedor, tengo reacciones que no puedo frenar. Las mismas que todo el mundo, pero unos las pueden frenar y otros no”. 02/11/1999.

14) “Ser subcampeón es lo peor que hay. Quedás como un zapallo. Si salís tercero o cuarto no se acuerda nadie”. 28/12/2003.

15) “Yo soy un ansioso de mierda: aprieto el botón antes de terminar a mear”. 28/08/2006.

16) “Si vos me decís que de diez personas, nueve me quieren estrangular, yo te cambio la proporción: hay 11 que me adoran y nueve que me quieren matar”. 12/02/1992.

17) “Para mí la puteada es acortar la charla y que no queden dudas. Por ejemplo: ‘usted es una persona que a lo mejor no coincide conmigo, usted se equivoca en esto o en lo otro…’ Prefiero decir ‘usted es un pelotudo’. Listo ¿cuánto tardaste? Cinco segundos”. 01/08/2017.

18) “Yo no soy un showman. Actúo en los circuitos como en mi casa. Me la paso quejándome, lo acepto. Pero no hago como otros que se buscan modistas para que les mida el buzo”. 09/02/1998.

En el Museo de Traverso en Ramallo los visitantes pueden hacer un recorrido histórico a través de las distintas máquinas que condujo el Flaco. (Fede Asenjo)

19) “Me río con los Tres Chiflados y con Olmedo. Todavía hoy el Negro Olmedo me sigue haciendo reír igual que antes. Veo el mismo sketch repetido diez veces y me sigo riendo. Y me río mucho de mí mismo cuando me pasan cosas como tropezarme, caerme de la escalera o algo por el estilo. Eso me causa gracia”. 27/01/1999.

20) “Nunca nadie me ofreció droga ni tampoco vi a nadie drogándose a mi lado. Si alguien me ofreciera droga, lo cagaría a trompadas”. 06/08/2001.

21) “En la calle voy más rápido que el resto. Adonde dice máxima 40 yo voy a 60. No tengo derecho, pero tengo un motivo que tal vez me permita transgredir un poquito: manejo 50 veces más que el resto”. 14/03/2000.

22) “Nunca pensé que me podía matar. Sufrí grandes accidentes, pero siempre creí que no me podía pasar nada”. 18/04/2001.

Anécdotas

23) “Fui a la entrega de los Olimpia porque pensé que ganaba el oro, pero no me lo dieron. No es la primera vez. Un año gané el campeonato de TC 2000, el Desafío de los Valientes, la fecha del Rally Mundial en Argentina y una carrera con el auto prendido fuego. Gardel, al lado mío, era un pelotudo, pero al final se lo dieron a Nora Vega. ¿Quién carajo es Nora Vega?”. 13/08/1996.

24) “En Pigüé, en 1986, le gané el puesto a Gayraud (Mario) porque le pegué una patada al embrague. Con eso el auto dio un salto hacia adelante y lo pasé con el envión. Eso era experiencia, yo no lo inventé, muchos lo sabían”. 12/11/1991

Ser ídolo

25) “Nunca fui hincha de una marca, siempre fui hincha mío”. 02/03/2017.

26) “¿El mejor? Yo soy el mejor de todos, ¿quién va a ser si no?”.18/04/2001.

27) “Yo fui el último ídolo del automovilismo”. 21/08/2011.

(Télam)

28) “Nadie ocupará mi lugar de ídolo. Podrán surgir otros, pero ni mi espacio ni el de otro serán reemplazados… Cada uno construye su espacio, pero nadie lo sustituye”. 03/03/2006.

29) “La idolatría no se compra en el almacén de la esquina”. 20/07/1998.

El automovilismo

30) “A nivel personal, el automovilismo me dio todo… Mucho más de lo que yo le di”. 15/01/2001.

31) “El automovilismo me dio una buena posición, me la sacó, me la dio de nuevo. Lo único que te da y no te puede sacar son los resultados”. 22/01/2001.

32) “Si el automovilismo argentino desapareciera, el TC sería la última categoría en morir”. 18/12/1978.

33) “El automovilismo no es un deporte. El ajedrez tampoco. El deporte es algo para mejorar el físico. El automovilismo te lo hace mierda. Te lo empeora”. 09/03/2002.

34) “El automovilismo me dejó sordo”. 27/08/2017.

35) “Yo fui ocho veces a comer con Mirtha Legrand porque me invitaban y hoy un piloto debe pagar para ir a ese programa”. 08/12/2018.

36) “Hoy este automovilismo fabrica un piloto mudo, que no puede hablar salvo estupideces y no puede declarar en contra de nada". 08/12/2018.

Las categorías

37) “El TC 2000 es una mosca blanca, porque es algo que avanza dentro de un país en lo que todo retrocede o está parado”. 28/11/1988.

38) “Los autos de Top Race tienen carrocerías de plástico. Si se llega a prender fuego un coche, al piloto lo sacan en una bolsita”. 28/05/2007.

39) “Es una locura que hoy un TC cueste un millón de pesos por carrera. Pero la mitad de esa guita se va en cosas que a la gente no le gusta que es toda la tecnología que cuesta una fortuna”. 08/12/2018.

La plata

40) “El bolsillo es el órgano que más te duele”. 27/11/1990.

41) “Hago lo que me gusta. Por lo demás, me pasó de todo y lo superé. Me fundí y tuve hambre, fue así. Pero si volviera a nacer haría lo mismo”. 12/02/1992.

42) “Si agarro 85 palos los hago mierda. Nada de invertir o ahorrar. A mí no me ven más. Me la gasto toda. Pero primero me compro un médico para tenerlo todo el día al lado”. 07/11/2000.

43) “Tengo que laburar todos los días porque no tengo el futuro asegurado. Y aunque lo tuviera también lo haría porque no se puede vivir al pedo”. 22/01/2001.

Amigos, colegas y preparadores

44) “Gané más amigos que enemigos, pero los amigos que tengo son bravos en serio”. 24/10/2005.

45) “A los que dicen que Yabrán está vivo no les doy bola, aunque me gustaría mucho que tuvieran razón”. 24/05/1998.

Simulando una pelea con Osvaldo "Cocho" López. Fue en 1986.

46) “Luis Rubén Di Palma es mi amigo. Con él corrí las mejores carreras de mi vida. Ésas en las que te bajás del auto y te abrazás con el rival, aunque te falten las manijas de la puerta, medio capot y no tengas un vidrio sano”. 13/08/1996.

47) “Cocho López tiene la virtud de haber sido siempre de la misma manera: un chanta genuino”. 24/05/1988.

48) “Busqué ser amigo de Tito Bessone, pero él no quiere. Le gusta que estemos peleados”. 28/12/2000.

49) “Hay un autito, el Rayo McQueen, que me hizo acordar a Marcos Di Palma. Es un canchero, ganador… Con las minas ¡Eh!”. 07/04/2006.

50) “El Gurí Martínez la juega de boludo: ‘que me tocaron, que me empujaron, que se enfriaron las gomas…’ Siempre tiene una excusa”. 13/11/1999.

51) “Oreste Berta tendría que dedicarse a su actividad de guardafauna, irse a vivir a una montaña y quedarse allí. Así sería todo más parejo para quienes no tenemos la suerte de contar con su capacidad”. 17/05/1999.

La dirigencia

52) “Hablé con Aventin sobre el cambio de potencia. Para él los TC tendrían que tener 450 caballos; para mí, 600. Pero claro, con esa potencia habría solo 25 pilotos en condiciones de manejarlos”. (N. de la R: por entonces Oscar Aventin era presidente de la ACTC). 14/02/2006.

53) “La dirigencia del automovilismo argentino está mal, muy atrasada. Se quedaron en la época de los Ford T. No aceptan los cambios, reniegan de la TV, no entienden el negocio”. 20/02/1990.

La Fórmula 1

54) “Estoy seguro de que Fangio fue un grande, pero lo leí, no lo vi. Sí vi a Senna y era mi ídolo. Prost era más efectivo, pero a mí me gustaba ver correr a Senna. Creo que me parezco más a él. No tengo esa frialdad de Prost arriba de un auto”. 02/11/1999.

55) “A Michael Schumacher y a Damon Hill no los tendría en cuenta. Si corrían en la época de Gilles Villeneuve y Ronnie Peterson no figuraban. En esa época, a los autos había que manejarlos. Ahora un chico que juega seguido a los videos puede manejar la caja de un F-1”. 13/08/1996.

56) “La tecnología está por matar a la Fórmula 1”. 22/01/2003.

La política y el país

57) “No soy peronista, soy amigo de Menem. Lo voté, pero porque era mi amigo”. 07/10/2001.

58) “Un día, discutiendo con Hugo Moyano sobre temas políticos me dice: ‘Porque vos tenés que entender, vos no sabés lo que es ser peronista’. Así que le digo: ‘¿Vos sos peronista? ¿Y qué te dijo Perón a vos?’. Moyano me respondió: ‘No, nada. Yo no lo conocí a Perón’. Me saqué: ‘¡A mí Perón me entregó una copa! ¿Ves que sos un pelotudo?’”. 12/05/2016.

Juan María Traverso en sus inicios con el Torino de TC. Archivo CORSA

59) “No me siento más seguro abajo del auto de carrera que arriba. En la Argentina se valora poco la vida y cualquiera, por asaltarte y sacarte dos pesos, te mata. También el peligro está en la ruta. Por eso cuando ando soy más prudente porque sé que es más fácil matarse en una ruta con un auto particular que en una carrera”. 31/10/2001.

60) “Hoy este automovilismo fabrica un piloto mudo, que no puede hablar salvo estupideces y no puede declarar en contra de nada. bárbaro”. 24/05/2001.

61) “La cagada de este país es que estamos nosotros adentro”. 06/08/2001.

El auto

62) “La Renault Fuego con la que gané en General Roca para muchos debe ser un pedazo de fierro. Pero para mí es un amigo. Aquel día, cuando aguantó hasta el final prendiéndose fuego, me demostró sus sentimientos”. 06/08/2001.

63) “Hay carreras en las que el coche es fundamental, algunas en que es la mitad y otras en las que define el piloto”. 22/01/2001.

El día que Traverso ganó con el auto en llamas en Río Negro.

Reflexiones

64) “Correr es un vicio peor que el cigarrillo”. 17/01/2003.

65) “Maradona jugaba por la camiseta que tenía puesta. Se pintó el pelo porque era fanático de Boca. Ese tipo de deportistas va desapareciendo”. 27/01/1999.

66) “A todos los que más o menos tienen éxito siempre hay algunos mediocres que los quieren voltear… Muchos periodistas se pusieron contentos cuando cayó Maradona y le pegaron de todos lados. A mí me quieren voltear, pero les va a costar y, si lo logran, cuando caiga los voy a arrastrar a ellos”. 20/07/1998.

67) “Luché toda mi vida para poder correr. La pasión es la base de todo. A esta altura de la vida, el que logró vivir de aquello que lo apasiona, lo hace de otra manera”. 29/04/2018.

68) “Estuve más tiempo en las pistas que con mi familia. Hasta los 20 años tuve anécdotas como todo el mundo, pero de los 20 a los 50 se mezcla todo aquello con el automovilismo”. 15/01/2001.

69) “Estoy seguro de que no hay marcha atrás. Corrí hasta que no quise saber más nada. Usé hasta el último gramo de pasión que había dentro de mí”. 09/08/2005.

*La mayoría de los testimonios fueron extraídos del libro “Las 569 mejores frases de Traverso”, editado por la Revista CORSA en 2007.