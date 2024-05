El Al Ittihad de Gallardo sufrió una dura goleada y fue abucheado: la pregunta que lo fastidió y el pedido de disculpas a los hinchas

El Al Ittihad de Marcelo Gallardo cosechó su cuarta derrota consecutiva en la caída por goleada 5-0 ante el Al Ettifaq dirigido por Steven Gerrard por la fecha 31 de la Saudi Pro League. El equipo se vio visiblemente superado por un rival con altas cualidades técnicas, que al cierre del primer tiempo ya estaba 4-0 arriba, y quedó muy complicado en la lucha por clasificar a la próxima Champions League de Asia.

Los Tigres alinearon con N’Golo Kanté como su máxima estrella y el Muñeco solo pudo llevar cinco jugadores al banco de suplentes por un sinfín de lesionados, como Fabinho y Karim Benzema. Del otro lado, un plantel con experiencia: el arquero, Paulo Victor, con pasado en Flamengo; Abdullah Madu y Seko Fofana, jugaron en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo; Georginio Wijnaldum, ex compañero de Messi en el PSG; y una delantera de nivel europeo: Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé y Demarai Gray, este último con reciente paso por la Premier League.

Dicho esto, no hubo equivalencias en Yeda. Toko Ekambi se despachó por triplicado, mientras que Dembélé y Fofana se anotaron en la lista de goleadores de un partido disparejo. Esto no impidió que Gallardo viva a flor de piel cada acción, ya que la transmisión de TNT Sports captó su protesta después de que no le hayan cobrado un presunto penal en el 1-0 parcial. Los hinchas no dejaron pasar la actuación del dueño de casa y, al cierre de la etapa inicial, ESPN se hizo eco de un video en el que lo abuchean en su salida hacia el vestuario.

En conferencia de prensa, el ex DT de River Plate tuvo un polémico cruce con un reportero, ya que el traductor le hizo llegar una cuestión que apuntaba a cuál era el aporte que le había dado a su plantel siendo el “segundo mejor DT pago a nivel mundial”. “Y la pregunta, ¿cuál es?”, atinó a responder. La persona a su lado insistió: “¿Qué aportó al Al Ittihad sabiendo que le pagan como el segundo mejor entrenador del mundo?”. A continuación, Marcelo Gallardo se rió y esbozó: “Y una pregunta futbolística...”.

El Muñeco fue silbado por los hinchas

Luego de escuchar la devolución, dejó una cortante frase: “Lo primero que voy a decir, y que quede bien claro, es pedirle disculpas a los fans. La desilusión del momento que atravesamos es mucha, estamos en una situación en la cual todo nos cuesta. Si quieren un responsable, acá está”.

Además, el director técnico tuvo un intercambio con un periodista del diario Al-Riyadhiya. “¿Por qué no juegas al menos con una defensa retrasada para no exponerte a derrotas?”, le consultó el reportero y la respuesta del Muñeco fue publicada por la cuenta especializada en la actualidad del club, @Ittimania: “Puede que tengas razón”.

Esta fuente de información contó que Al Ittihad registra el peor número de goles recibidos en la historia de la Saudi Pro League con 48 tantos (superó los 46 de la temporada 2013/14). Así las cosas, Gallardo manifestó: “Jugué con los jugadores disponibles, necesitamos más trabajo. Los jugadores intentaron hacerlo lo mejor posible, el equipo contrario era más fuerte que nosotros”.

“En 6 meses no encuentro una formación perfecta para el equipo. Estamos muy frustrados. Estamos en una situación muy difícil. No busco excusas. Pero el problema de hoy es cómo encontrar una alineación para el partido y así ha sido desde que llegué”, agregó. Y mandó un mensaje al interior del club: “Todo el mundo tiene que entender cuál es la responsabilidad de representar a Al Ittihad. Tenemos que pensar en cómo acabar la temporada y luego vendrán muchas cosas”.

El Muñeco también se quejó por un presunto penal no cobrado a Al Ittihad en la derrota 5-0 contra Al Ettifaq

Por otro lado, fue consultado por la salida de Igor Coronado, quien emigró al Corinthians de Brasil. Días atrás, TNT Sports se apoyó en medios arábigos para informar que el joven no sería tenido en cuenta por Gallardo. En este sentido, le preguntaron por qué eligió por encima de él a Romarinho, cuando este último vence su contrato en junio y ya se despidió de la hinchada: “No voy a hablar de eso y hay muchas cosas negativas en los últimos 6 meses”.

Al Ittihad quedó en la quinta colocación del campeonato con 50 puntos y quedó a 5 del tercer escalón, último boleto clasificatorio a la Champions League asiática. En ese lugar está Al Ahli, que debe jugar este sábado y le podría sacar 8 unidades de diferencia a falta de tres fechas para el cierre del torneo.