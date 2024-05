El mercado de Boca Juniors: la verdad sobre el supuesto interés por Ramón Sosa y las ofertas por algunos juveniles

Ramón Sosa asoma como una de las "vedettes" del próximo mercado de pases en Argentina (@fotobairesarg)

Concluyó la Copa de la Liga, prosigue la Sudamericana y se aproxima la Liga Profesional. Mientras el plantel de Boca Juniors despidió, afronta y planifica su trabajo de cara a las competiciones de 2024, el Consejo de Fútbol ya se mueve por el mercado de pases que que se iniciará el próximo sábado 1° de junio, mismo día en que arrancará la cuarta jornada de la Liga Profesional, penúltima que se llevará a cabo antes del parate por la disputa de la Copa América. El Xeneize afrontará cinco compromisos por el campeonato local (más los tres que le quedan en el plano internacional) antes de descansar y prepararse para el segundo semestre del año.

Pensando en la ventana invernal, en Boca habrá altas y bajas. Según pudo averiguar Infobae, el Xeneize ya tiene en carpeta a varios jugadores que pueden llegar a reforzar el plantel dirigido por Diego Martínez. No hay precisiones ni pistas sobre puestos y nombres, pero sí que será más de uno.

Respecto a uno de los rumores, en el Boca Predio le bajaron el pulgar a Ramón Sosa, desequilibrante delantero paraguayo que brilla en Talleres de Córdoba y también sonó en River en las últimas semanas. Si bien las condiciones del ex Gimnasia La Plata son del agrado de Juan Román Riquelme y alguno de los miembros del Consejo, no irán a la carga por él sabiendo que su cláusula de rescisión es elevada (20 millones de dólares) y que ya es habitual que las negociaciones con la T no prosperan.

“Cada vez que quieren vender un jugador, dicen que lo quiere Boca”, exclamó una voz que recorre los pasillos de Brandsen 805 a menudo. Y es que en el pasado reciente hubo un nombre que sobrevoló la Bombonera durante meses: el colombiano Diego Valoyes. Hubo charlas informales, pero en Boca se fueron espantados con la cotización del hoy jugador de Juárez FC y comprendieron que el coqueteo con el club de la Ribera fue netamente para elevar su cotización en el mercado internacional.

Martínez buscará refuerzos, pero sabe que Ramón Sosa será imposible (REUTERS/Matias Baglietto)

Si bien la economía de Boca está saneada (acaba de aprobarse un balance con superávit de más de 14 millones de dólares), la directiva entiende que no es posible llevar a cabo una erogación de dinero como la que pretenderá Talleres, que compró el 70% del pase de Sosa (el 30% restante es de Tembetary de Paraguay) en una cifra cercana a los 3 millones de dólares y espera venderlo en no menos de USD 10 millones.

En cuanto al rubro incorporaciones, se le dará prioridad a los sectores en los que haya bajas. Al menos uno o dos de los juveniles de mayor renombre y con más proyección en Boca dirán adiós a mitad de año. A Riquelme ya le acercaron propustas informales por futbolistas formados en el Predio y, aunque no quisieron hacer trascender los nombres, los grandes apuntados son Equi Fernández y Cristian Medina.

Equi Fernández, que ya es considerado por Lionel Scaloni para la Selección Mayor y también será llamado por Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París 2024, acaba de renovar su contrato hasta 2028. En Portugal ya lo ligaron con Benfica, un club que suele apostar por juveniles mediocampistas surgidos en Argentina (en el último tiempo invirtió en Enzo Fernández y sacó una tajada de 120 millones de euros cuando lo vendió al Chelsea), al igual que un Porto que se llevó hace no tanto a Alan Varela, otro made in Boca Predio. Las cláusulas de salida de los jugadores suelen mantenerse en secreto, pero la de Equi oscila entre los 15 y 20 millones de dólares.

Los hinchas de Boca tendrán que empezar a despedirse de Medina y Equi Fernández

Otro de los nombres que buscará Mascherano para la cita olímpica en Francia es el de Medina, quien a principio de año fue solicitado por Inter Miami. Con vínculo en la Ribera hasta 2027 y una cláusula de rescisión similar a la de Equi, el Negro tendría las horas contadas porque su último gran semestre lo llevó a estar en carpeta de varios equipos europeos además de la MLS. Es prácticamente un hecho que Diego Martínez tendrá que hallarle un sustituto en el próximo mercado.

Los fanáticos xeneizes tendrán que empezar a despedirse de Medina y Equi Fernández, que podrían estar transitando sus últimos partidos. Los del inicio de la Liga Profesional y el cierre de la zona en la Sudamericana simbolizarían su adiós. Un dato a considerar es que, en caso de desprenderse de uno o los dos, Boca podría gestionar sus hipotéeticos reemplazos para que afronten la pretemporada de julio y estén listos para retomar la competencia oficial (en la segunda mitad de julio se reiniciará la Liga Profesional y se disputarán los 16avos de final de la Sudamericana). Si las joyas de la cantera se quedan, volverían a ausentarse en un tiempo prolongado por su participación con la Selección en los Juegos Olímpicos tal como sucedió a principios de 2024 cuando viajaron al Preolímpico de Venezuela.

No hay que descartar que otras jóvenes promesas sean buscadas en el mercado, aunque las chances son menores. Nicolás Valentini todavía no renovó el contrato que lo une a Boca hasta diciembre de este año y las tratativas están frenadas. Las opciones, en su caso, son diversas: 1) renueva y permanece en el club; 2) renueva y es vendido a su cotización real; 3) lo venden a un costo por debajo de su cotización para liberarlo en junio y que no quede libre en diciembre; y 4) no renueva y queda excluido de las convocatorias oficiales como en los últimos partidos.

Los otros dos jugadores que generaron buenas impresiones en el exterior son Aaron Anselmino, enorme proyecto de defensor central que ya tuvo varios partidos en Primera en gran nivel, y Kevin Zenón, una de las grandes incorporaciones del Xeneize en el mercado de verano y de los que más le rindieron a Diego Martínez en lo que va de 2024.