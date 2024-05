La contundente respuesta de Ricardo Gareca a Luis Advíncula, quien lo acusó de haber provocado “los ocho meses más feos” de su vida

Ricardo Gareca reveló el motivo por el que dejó fuera a Luis Advíncula en la Copa América 2016. (Video: @hugorbalassone)

Hace poco más de dos semanas, Luis Advíncula participó de un podcast y entre otros temas se refirió a uno de los momentos más difíciles que pasó con la Selección de Perú. El defensor de Boca Juniors apuntó al por entonces entrenador argentino, Ricardo Gareca, por borrarlo y provocar “los ocho meses más feos” de su vida, por haberse ido de fiesta aunque el DT le había dicho que le restaba importancia a la vida privada de los futbolistas.

El actual director técnico de la Selección de Chile fue consultado sobre este tema y explicó por qué dejó de convocar por un tiempo durante 2016 al jugador de 34 años. “A veces el jugador, como todos nosotros y los entrenadores, nos desenfocamos. Pero eso no significa que no nos volvamos a enfocar o alinear. Todos tenemos altibajos. Estamos en un momento espectacular y de pronto caímos o no tenemos la lucidez que antes teníamos”, comenzó el Tigre.

En diálogo con el periodista Hugo Balassone, Gareca explicó: “La única intención que tengo es tratar de ver a los muchachos que están alineados. Y hay otros que, por problemas personales y diferentes motivos de la vida misma, se pueden desenfocar. Uno lo que trata es ver a muchachos que están mejor enfocados que otros. Y los que no, por más que sean figuras muy importantes, hay que tratar de esperarlos, nada más”.

Por último, elogió al actual futbolista de Boca Juniors. “Luis es un jugador sensacional, de los mejores del mundo. Él lo sabe porque siempre se lo he dicho. Hoy lo está demostrando. Mi intención fue que puedan estar y entiendan la gran responsabilidad que se tiene en ese aspecto”.

Ricardo Gareca se refirió al golazo de Luis Advíncula en Boca Juniors vs Deportivo Pereira por Copa Libertadores.

Semanas atrás, Luis Advíncula fue entrevistado por el periodista Horacio Zimmermann y se refirió al incidente de 2016 por el que fue apartado de la selección peruana. En ese entonces, Ricardo Gareca lo castigó al salir a una discoteca y aparecer en un programa de espectáculos. Por ello, no lo convocó en varios partidos y tampoco lo llevó a la Copa América Centenario.

“Hubo permiso de sábado a domingo, yo salí el sábado, no salía nunca en Perú, salí y me grabaron, estuve ocho meses fuera de la selección, no fui a la Copa América, fue mi etapa de huevón porque dije ‘¿Qué pasa si salgo? No pasa nada si salgo’. Yo podía salir, pero si me preguntas ahora, yo no lo haría, ahora trato de exponerme menos o pensar las cosas totalmente distintas”, dijo.

Instantes después, el jugador de 34 años contó que habló con el Tigre y este le señaló que no había problemas. Para su sorpresa, no lo llamó más. “Lo llegué a conversar, la respuesta no fue muy positiva, fue con los amigos del ‘top’ (integrantes del cuerpo técnico de Ricardo Gareca), el ‘top’ entre comillas me dejó tranquilo porque me dijo ‘tranquilizate, yo no veo la vida privada’. Dije ‘estoy bien, estoy piola’, ¿Estoy piola? Ocho meses estuve afuera, fueron los ocho meses más feos de mi vida”.

El lateral de Boca Juniors contó detalles de la vez que fue alejado de la 'bicolor' por el entrenador argentino. (Horacio Zimmermann)

Luis Advíncula, por otro lado, reveló que se enfadó con la decisión de Ricardo Gareca en un principio al extremo de llorar. “Estaba muy molesto porque decía yo no he hecho nada, uno siempre ve a los otros y dice ‘pero si este hizo esto, este hizo lo otro y no pasa nada, ¿Por qué a mí sí?’”. Esto lo llevó a tomar una drástica medida: no ver ningún compromiso de la ‘blanquirroja’.

“Con la respuesta que me dieron, me dejó medio medio, por ahí podría estar. Nunca me dijeron que no iba a estar, solo me di cuenta en la primera convocatoria. En la segunda lloré y todo. Dije no voy a ver los partidos de la selección y apagaba la tele. No los veía”, señaló.

Finalmente, el Rayo, como lo conocen, cambió su decisión de no seguir los cotejos de Perú y sacó una lección de ese castigo. “Cuando volví dije ‘de acá no me saca nadie, de acá me tienen que sacar con la pata por delante’. Por una estupidez mía, no me van a sacar, tal vez le puede gustar o no gustar al entrenador, eso es otro tema””.