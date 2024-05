Escándalo en la Fórmula 1: el jefe de Red Bull reveló el “robo” de 220 técnicos de Mercedes

Christian Horner respondió a la posible salida de más integrantes del equipo Red Bull (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Pool)

La salida de Adrian Newey de Red Bull a fin de año removió el avispero. Se trata del ingeniero más exitoso en la historia de la Fórmula 1, cuyos trascendidos en Europa lo ubican en Ferrari en 2025 junto a Lewis Hamilton. Sin embargo, esta baja parece no afectar al jefe de la escudería austriaca, Christian Horner, quien también se tomó el tiempo para responderle a su colega de Mercedes, Toto Wolff.

El Gran Premio de Miami tuvo la sorprendente primera victoria de Lando Norris y la vuelta al triunfo de McLaren luego de casi tres años. En ese fin de semana se supo que varios miembros clave del personal de Red Bull, incluido el veterano director deportivo Jonathan Wheatley, han sido objeto de interés por parte de los rivales de Red Bull, que sigue liderando el Campeonato Mundial de Constructores y el de Pilotos con el tricampeón, Max Verstappen, que este año se impuso en cuatro de las seis fechas disputadas.

El CEO de McLaren F1, Zak Brown, dijo que su equipo había tenido “un aumento de profesionales provenientes de Red Bull”, sospechando que Newey no será el último de un “efecto dominó” debido al conflicto interno que viene atravesando el equipo campeón del mundo luego de la denuncia de una compañera de trabajo contra Horner sobre un supuesto comportamiento inapropiado y coercitivo.

Sin embargo, Horner dijo que no estaba preocupado por los rumores de posibles salida de algunos de los miembros más importantes de su equipo, señalando que su división Red Bull Powertrains, “robó” a más de 200 personas del programa de motores de Mercedes, High Performance Powertrains (HPP).

Toto Wolff fue el apuntado de Horner (REUTERS/Eduardo Munoz)

“No me preocupa la fuerza en profundidad. Por supuesto, siempre habrá movimiento entre equipos”, disparó el team-manager. “No sé cuántas personas nosotros o Red Bull hemos contratado de McLaren este año. Hemos contratado a 220 personas de Mercedes HPP para Red Bull Powertrains”, sentenció.

“Entonces, cuando hablamos de perder gente, estaría un poco más preocupado por los 220 que por uno o dos caballos”, agregó el ex piloto, quien dijo que era “inevitable” que Brown y su otro colega de Mercedes, Toto Wolff, agitaran las cosas a través de los medios. “Creo que es inevitable. Los dos candidatos involucrados hablan mucho”, aseguró. “Pero no voy a dejarme atrapar por un ojo por ojo. Me concentraría más en los propios problemas, que los que Toto tiene”, esgrimió.

Red Bull insistió en que algunos de sus integrantes lleguen a otros equipos como parte del ciclo habitual de renovación de contrato, y se entiende que Wheatley terminará su contrato pronto y que durante mucho tiempo ha tenido interés en convertirse en director del equipo si se abriera esa oportunidad en algún lugar.

El medio especializado Motorsport informó que Red Bull ha ampliado recientemente los contratos de muchos otros empleados de alto nivel, incluido el jefe de aerodinámica Enrico Balbo y el jefe de ingeniería de rendimiento Ben Waterhouse. A principios de este año, también vinculó al director técnico Pierre Wache a otro acuerdo a largo plazo.

Luego de la derrota en Miami, Red Bull y Verstappen buscarán revancha en el Gran Premio de la Emilia Romaña que será el 19 de mayo en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, en Italia.