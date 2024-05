Boca Juniors confirmó la renovación del contrato de Luis Advíncula: “Tu felicidad es nuestra, Pichón”

La firma del contrato del peruano

Una firma, una foto y dos rostros sonrientes. Así comunicó Boca Juniors la renovación del vínculo que Luis Advíncula con la institución a través de sus redes sociales. El experimentado lateral peruano selló su continuidad con el Xeneize al extender su contrato hasta diciembre de 2026. El incaico es una pieza clave en el conjunto de Diego Martínez por la banda derecha, sobre todo después de que se conociera la lesión de Lucas Blondel, quien estará inactivo por un largo período.

La renovación de Advíncula se enmarca en una serie de negociaciones en curso dentro del club. Se ha confirmado que Jorge Vidal, otra pieza clave de la defensa, también ha llegado a un acuerdo para extender su contrato. Sin embargo, jugadores como Sergio Romero y Guillermo Pol Fernández aún están negociando su futuro. Además, Javier García, Edinson Cavani y Darío Benedetto también tienen reuniones pendientes, pero el Pipa tendría decidido irse en busca de un nuevo destino.

El goleador tiene ofertas desde México y Estados Unidos. Desde el Consejo de Fútbol no hay precisiones, pero a juzgar por los últimos gestos tampoco tendrían en los planes al histórico atacante, aunque para ello las autoridades aguardarán unos días para hablar con el cuerpo técnico y definir el plantel de cara al próximo semestre. Es por ello que desde el entorno del ex delantero del Olympique de Marsella y Elche CF esperan por un gesto de los directivos xeneizes para alcanzar un acuerdo y que Pipa pueda irse libre a mitad de año. Ofertas no le faltan, pero estos clubes interesados no pondrán dinero por el pase de un futbolista que en pocos meses quedará en libertad de acción.

Las propuestas serían de México, donde ya jugó en América y Xolos de Tijuana, que volvieron a posar sus ojos. Además, mostraron interés Cruz Azul y Pumas. En tanto, desde la Major League de los Estados Unidos también están expectantes con lo que ocurra con el futuro de Pipa. Las franquicias de Atlanta United y Los Ángeles FC son las más interesadas en el delantero.

Otro caso llamativo es el de Nicolás Valentini, quien fue borrado del plantel. La decisión fue tomada por el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, dado que las negociaciones para la renovación de su contrato (que vence en diciembre) continúan estancadas y en el club intuyen que la dilación tiene detrás la búsqueda de marcharse en calidad de libre, algo que desmiente el entorno del futbolista, que se mostró abierto a volver a reunirse para acercar posiciones.

La novedad de su ruptura al menos momentánea con el Xeneize rebotó en Europa. Es que ya venía siendo seguido por varias potencias del Viejo Continente, y cruzando el Atlántico adivinan el conflicto como una oportunidad para atacar. “Nicolás Valentini rompe con Boca Juniors y la noticia se extiende inmediatamente a Milán”, indicó La Gazzetta Dello Sport sobre el caso. La Lazio también sigue su evolución. Y en la nómina surge la Fiorentina, aunque con una salvedad: el director deportivo es Nicolás Burdisso, hombre con historia en La Ribera. Por eso, el Viola sólo tallaría en caso de una negociación de club a club. Mientras, aún existen chances de que se abra un nuevo compás de discusión: el primer diálogo por la renovación del central nacido en Junín data de septiembre de 2023.

Por el momento, lo único confirmado es que el ex lateral de Newell’s y Rayo Vallecano celebró su continuidad junto a Raúl Cascini, otro de los integrantes del Consejo de Fútbol. “Luis Advíncula firmó la renovación de su vínculo con Boca hasta diciembre de 2026 ¡Tu felicidad es la nuestra, Pichón!”, destacó la institución porteña en sus redes oficiales.