Una ex figura del tenis pronosticó cuándo podría ser el retiro de Rafa Nadal: “Sabe muy bien lo que necesita”

Rafael Nadal durante el partido contra Jiri Lehecka en el Abierto de Madrid, el martes 30 de abril de 2024. (AP Foto/Manu Fernández)

La carrera de Rafael Nadal en el tenis está llegando a su final. El tenista español, ganador de 22 Grand Slams, entre los cuales mantiene el récord de triunfos en Roland Garros, sabe que no le queda mucho hilo en el carretel y a sus 37 años comienza a dar indicios sobre su final en el circuito ATP.

Si bien el manacorí no precisó una fecha ni un torneo específico para elegir su retiro de las canchas, ha expresado ante los medios que el final está cerca y que no se presentará a las grandes competencias si no se encuentra en óptimas condiciones físicas.

Luego de su eliminación en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid ante el checo Jiri Lehecka, Nadal expresó ante el público que colmó las tribunas de la Caja Mágica, donde también estaba el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone: “No quiero agradecer a mi familia y al equipo porque no me estoy retirando. Eso lo haré el día que me retire”.

Ante la posibilidad de que Rafa queme sus últimos cartuchos en Roland Garros o incluso en los Juegos Olímpicos de París, se sumó una voz autorizada del tenis para opinar del tema. “Hemos visto cómo es durante 20 años. Conocemos su mentalidad de campeón. Como le ocurría a Federer con Wimbledon, Rafa solo va a jugar en París si cree que puede llegar hasta el final. No va a ir allí a hacer acto de presencia. Si dijese que va a hacer eso, significaría que no está en buena condición física. Rafa sabe muy bien qué es lo que necesita, veremos si puede encontrar las sensaciones adecuadas en las próximas semanas”, explicó el ex tenista croata Iván Ljubicic en declaraciones al diario italiano La Stampa.

Iván Ljubicic durante su etapa de jugador. El croata fue campeón de la Copa Davis en 2005

Ljubicic, quien llegó a estar tercero en el ránking mundial y ganó la Copa Davis con Croacia en 2005, se convirtió en entrenador tras su retiro y trabajó al lado de Roger Federer, otra de las leyendas del deporte que puso fin a su notable carrera en septiembre de 2022 durante la Laver Cup en Londres.

“Que él se haya comprometido a jugar la Laver Cup es positivo, significa que mira hacia delante, pero sabemos que no va a jugar diez años más”, soltó Ljubicic y sobre la chance de que Nadal deje de lado la raqueta en el evento que se realizará en Berlín el 20 de septiembre de este año, afirmó: “Es posible, pero no es probable”.