Talleres de Remedios de Escalada sorprende a Racing Club y lo vence por los 16avos de final de la Copa Argentina

El resumen de Talleres (RE) vs. Racing por los 16avos de final de la Copa Argentina

Racing Club pierde 1-0 con Talleres de Remedios de Escalada, que milita en la Primera Nacional, por el gol de Fernando Duré a los seis minutos. El encuentro correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina se lleva a cabo en el estadio Centenario de Quilmes. Con arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión televisiva a cargo de TyC Sports, los protagonistas buscan un lugar entre los mejores 16 equipos del certamen federal. En caso de empate, la definición se resolverá mediante los penales. El ganador afrontará los octavos de final frente a Banfield o Independiente Rivadavia de Mendoza.

El equipo de Gustavo Costas salió con todo y desde el primer minuto ya estuvo cerca de convertir. Bruno Zuculini probó desde la puerta del área, pero el arquero Damián Tello estuvo atento para arrojarse y manotear al córner. Acto seguido, el guardameta albirrojo se complicó con el despeje y tras una serie de rebotes, Salas casi anota. Sin embargo, la apertura del marcador llegaría en los pies de Fernando Duré, cuando Talleres de Remedios de Escalada pasó el asedio rival. El defensor sacó provecho de un rebote y solo tuvo tuvo que empujarla casi sobre la línea.

La Academia reaccionó y comenzó a meterlo al elenco del Ascenso en su su campo. La credencial del elenco de Avellaneda fueron las bandas, aunque la primera más peligrosa que tuvo fue con un tiro libre de Juanfer Quintero que pasó muy cerca del palo izquierdo.

La actividad en Racing no se detiene. Si bien no logró el objetivo de clasificar a los Playoffs de la Copa de la Liga, el conjunto de Gustavo Costas continuó demostrando su gran nivel en la Copa Sudamericana, donde lidera el Grupo H con puntaje ideal y aguarda por una clasificación hacia los octavos de final como puntero de la zona. Luego de su última victoria ante Coquimbo Unido de Chile en La Serena, la Academia quiere seguir a paso firme en la Copa Argentina, donde debutó con autoridad frente a San Martín de Burzaco (victoria por 3 a 0 en la cancha de Gimnasia).

Por su parte, el combinado albirrojo sueña con repetir la hazaña de la fase anterior, cuando eliminaron a Instituto de Córdoba en un encuentro parejo que concluyó con victoria por 2 a 1 a favor de los bonaerenses. Sin embargo, su presente no es el ideal en el campeonato doméstico, ya que después de transcurridas 13 fechas en la Zona A de la Primera Nacional, el conjunto de Martín Rolón sólo pudo ganar en tres ocasiones, empató en cinco y perdió otras cinco. Es decir, que se encuentra en el puesto 15, con 14 unidades, muy lejos de los lugares que entregan plazas para ingresar al Reducido por el Ascenso.

El historial cuyo último capítulo correspondió al torneo de la Primera B de 1985 favorece con claridad a Racing, que se impuso en 15 ocasiones contra tres de Talleres de Remedios de Escalada (también hubo cinco empates).

La Academia sabe que no debe subestimar a un rival de una categoría inferior ya que sus antecedentes no son positivos: cayó por ante Tristán Suárez, Agropecuario y Sarmiento de Resistencia entre las decepciones más recordadas. “Talleres no es menos que nadie. Ojalá tengamos un resultado favorable, es muy difícil pero en el fútbol somos 11 contra 11″, expresó Osvaldo Fernández, presidente del Tallarín, en la previa. Y para reforzar su optimismo, recordó: “Los últimos dos partidos que nos tocó con equipos de Primera fueron Aldosivi (2020), que ganamos 3 a 1 en cancha de Arsenal, e Instituto, que ganamos 2 a 1 en Rafaela”.

Formaciones:

Racing Club: Facundo Cambeses; Marcos Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juan Fernando Quintero; Roger Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Talleres de Remedios de Escalada: Damián Tello; Fernando Duré, Luciano Sánchez, Nicolás Malvacio, Patricio Romero; Norberto Palmieri; Tomás Asprea, Jonathan Benítez, Fernando Enrique, Agustín Campana; y Nicolás Molina. DT: Martín Rolón.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Centenario Ciudad de Quilmes.