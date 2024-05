La sorprendente declaración de Pochettino sobre su continuidad en Chelsea después de vencer al Tottenham: “Ya es suficiente”

Chelsea obtuvo un triunfo clave por 2-0 en el Derbi de Londres contra Tottenham (Cuti Romero fue titular y Giovani Lo Celso entró desde el banco) para alimentar sus aspiraciones de clasificar a una copa internacional en la próxima temporada, luego de tres partidos sin ganar. El resultado positivo en un cruce postergado de la fecha 26 de la Premier League ayudó a calmar los ánimos en torno a la continuidad del entrenador, Mauricio Pochettino, tras un período muy irregular con los Blues, aunque no pudo esquivar el tema después del compromiso.

En charla con Sky Sports, Pochettino se sinceró frente a una consulta referida a lo que pasará con su futuro más allá de junio: “Ya es suficiente. No es mi decisión estar aquí o no la próxima temporada”. Frente a la pregunta sobre si cree que su trabajo es observado por los propietarios del club, atinó a un escueto “no sé” y lanzó: “Es difícil ver cada semana que estoy bajo escrutinio y juicio”.

El ex técnico del París Saint-Germain (PSG) reemplazó a Frank Lampard en julio de 2023 y, a pesar de alcanzar la final de la Copa de la Liga (perdió ante Liverpool), el flojo rendimiento colectivo fue uno de los puntos criticados por sus detractores para pedir por un cambio en Stamford Bridge, pero los responsables de la entidad lo han mantenido en sus funciones: “Con este equipo, con los jóvenes, por supuesto que tengo la responsabilidad, pero al mismo tiempo conocemos las circunstancias. Quiero decir, todos los directivos necesitan tiempo para plasmar sus ideas y su filosofía, más cuando el equipo lo es (joven como el nuestro). Necesitamos tener tiempo. Pero no es mi decisión”.

A continuación, evitó candidatear a su equipo para ser campeón de la Premier League en 2025: “No puedo decírtelo. No puedo decir nada. Lo que puedo ver es que después de las circunstancias, después de la decisión, después de las cosas que suceden, si queremos igualar la historia del Chelsea, hay mucho trabajo por hacer. Veremos si tenemos tiempo para construir de esta manera”.

Mauricio Pochettino registra 23 victorias en 47 partidos con Chelsea (REUTERS/Dylan Martinez)

En el plano futbolístico, se marchó con una sonrisa en el rostro gracias al triunfo con goles de Trevoh Chalobah y Nicolas Jackson: “Creo que es la primera vez en la temporada que me siento tan feliz porque es el momento en el que después de 10 meses el equipo empiezan a darse cuenta de que tenemos que competir. Y hoy hemos competido muy bien”.

El periodista del diario británico Daily Mirror, Ryan Taylor, precisó otros elogios del DT a distintos jugadores, como el propio Chalobah y Conor Gallagher: “Estuvieron fantásticos. Siempre hablamos de las identidades de los clubes y jugadores que pasan por la academia, tienen la capacidad en este tipo de juego de dar un poquito más porque es emotivo”. “Quiero decir que Noni Madueke estuvo increíble. Con el balón y sin él. Alfie (Gilchrist) para defender contra Son, eso es lo que necesitamos para el futuro, construir este espíritu”, añadió Poch.

Más allá de las especulaciones, Mauricio Pochettino tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y afrontará los últimos cuatro duelos de la temporada. Primero, recibirá a West Ham, visitará a Nottingham Forest y Brighton (postergado, fecha 34) y cerrará el calendario frente a Bournemoouth en Stamford Bridge. Está en la octava posición del campeonato con 51 puntos, a 3 del Manchester United, último clasificado a la Conference League, y a 9 del Tottenham, que iría a la Europa League. Ya no tiene posibilidades de jugar la próxima Champions League.