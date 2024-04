Ronaldo explicó por qué dejará de ser el propietario del Cruzeiro: “Voy a extrañar este ambiente”

Ronaldo Nazário dejó de ser el propietario del Cruzeiro

En las últimas horas, Ronaldo sacudió al fútbol de Brasil tras confirmar que dejará de ser el accionista mayoritario del Cruzeiro, club donde nació como futbolista antes de ser una mega estrella del deporte en el mundo. A la espera de los trámites necesarios, se sabe que Pedro Lourenço, empresario de la exitosa cadena de supermercados BH, se quedará con el 90% de las acciones del equipo por una suma cercana a los 600 millones de reales, unos 117 millones de dólares.

Después del anuncio, El Fenómeno aprovechó para dar una conferencia de prensa en la que ofreció detalles del por qué de su alejamiento del conjunto de Belo Horizonte. “Creo que entiendo la industria del fútbol. No significa que lo sepa todo, pero lo más probable es que siga. Haré algo dentro de la industria, simplemente intentaré ser más responsable a partir de ahora”, expresó cuando se le preguntó si continuaría en el ambiente.

“Voy a tomarme este ‘resto de vida’ sabático, hasta que surja algo. Voy a extrañar este ambiente, esta adrenalina, la angustia del partido, el gol fallado, el error de alguien y todo es culpa mía. Creo que lo voy a extrañar mucho. Tal vez también deje de tomar la medicación durante el partido”, agregó entre risas antes de entrar en lo que sufrió en su paso como máximo representante del club fundado en 1921.

“Mi psicóloga no consigue sacarme esto (la explicación de la compra) desde hace casi tres años, hablo mucho de ello. ¿Dónde puedo sacarme estas cosas de la cabeza, cuando todos mis abogados y amigos dicen que era una locura entrar?”, expresó en relación a lo que fue su desembarco en 2022.

El Fenómeno estuvo poco más de dos años al frente del equipo de Belo Horizonte

Luego de hacer efectiva la venta de sus acciones, Ronaldo confirmó que puso su patrimonio en riesgo, ya que el club tenía deudas que ascendían a los 1.000 millones de reales. “Sólo vi potencial y el Cruzeiro es demasiado grande para estar en la situación en la que se encontraba. Sentí que era capaz de sacarlo de esa situación y tuve mucha suerte de formar un equipo increíble y dedicado”, expresó el ex delantero de la selección de Brasil que ganó la Copa del Mundo 2002 en Corea-Japón.

“Gracias a Dios salió bien, porque era mi patrimonio el que estaba ahí como garantía. Si no hubiera salido bien, podría haber estado en prisión por deudas. Los ahorros que gané en el fútbol no serían suficientes para pagar toda esa deuda”, agregó sobre las complicaciones que se encontró en su desembarco en la institución, que estuvo durante dos años en la B del fútbol de Brasil y estuvo cerca de jugar en la tercera categoría por sus conflictos. El brasileño también es propietario del Real Valladolid de España, pero también decidió vender sus acciones en ese club: “Voy a ser bien rápido (en la respuesta), el Valladolid es el próximo”.

La gestión de Ronaldo, iniciada en diciembre de 2021 cuando adquirió el club por 400 millones de reales (cerca de 78 millones de dólares), se caracterizó por una notable reestructuración financiera y deportiva. Su inversión y liderazgo no solo redujeron a casi la mitad las deudas del equipo sino que también quintuplicaron la facturación, devolviendo al Cruzeiro a la élite del fútbol brasileño tras ascender a la primera categoría el año pasado. “Hoy me golpea una mezcla de sentimientos, pero principalmente el sentimiento de deber cumplido. Es inevitable no recordar hace dos años y cuatro meses cuando de manera irresponsable asumí este gran desafío de comprar el SAF de Cruzeiro. Desde entonces hemos afrontado muchos desafíos, la gran mayoría los hemos ganado, hemos cometido errores, hemos tropezado en el camino, pero hoy puedo decir que entrego el Cruzeiro en manos de Pedrinho con un sentimiento de tranquilidad y un deber. Se logró, ya que la situación del Cruzeiro era muy precaria”, afirmó.

En la actualidad, tras la salida del entrenador argentino Nicolás Lacarmón por malos resultados, el equipo conocido en Brasil como La Bestia Negra marcha en la posición 7° del Brasileirao con 7 puntos tras los primeros cuatro partidos. Se ubica a dos unidades de Botafogo, el líder del certamen. En su excursión en la Copa Sudamericana, el conjunto de Belo Horizonte se ubica en el tercer lugar del Grupo B luego de tres empates en la misma cantidad de presentaciones.