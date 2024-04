Lionel Messi, Luis Suárez y sus compañeros en Inter Miami aparecieron por sorpresa en un juego de NBA: los looks que causaron furor

Lionel Messi apareció por sorpresa en un juego de NBA: el look que causó furor

Lionel Messi causó furor en un juego de la NBA. La Pulga, junto a sus compañeros en Inter Miami Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, fueron a ver un encuentro de Miami Heat ante Boston Celtics por los playoffs de la liga de básquet más importante del mundo.

La sola presencia del capitán argentino campeón del mundo en Qatar 2022 generó una revolución. Las redes sociales de los Heat, sumada a las cuentas de la NBA y el Inter Miami, destacaron la visita de La Pulga en el Kaseya Center.

La estrella del Inter Miami y ocho veces ganador del Balón de Oro como el mejor jugador del mundo, al lado de sus compañeros llegaron justo antes de que arrancara el partido de playoffs de Heat ante los Celtics este lunes por la noche. El grupo llegó al estacionamiento de los jugadores, luego fue conducido a un acceso VIP antes de dirigirse a sus asientos.

Lionel Messi y Sergio Busquets camino a ver un partido de los Heat de la NBA (@MiamiHEAT)

Messi ya había estado en la arena en otro eventos eventos, pero es la primera vez que observa un juego de los Heat desde que se mudó a Miami el año pasado. Por ello, la franquicia de la Conferencia Este lo destacó en las redes sociales y mostró un video del momento en que Leo acompañado de sus amigos Alba, Busquets y Suárez, ingresan al estacionamiento y se dirigen rumbo a las gradas para presenciar el cuarto juego de la serie.

“Bienvenido a nuestra casa, Lionel Messi”, fue el mensaje que se pudo leer. Una vez apostados en el imponente Kaseya Center, el argentino recibió el saludo de los presentes y devolvió el gesto con mano en alto y una sonrisa. También se lo pudo ver muy alegre a sus compañeros en el Inter Miami y con pasado todos en el Barcelona de España.

El look "total denim" que lució Lionel Messi en un juego de NBA y que causó furor (@MiamiHEAT)

Un detalle no menor que no pasó desapercibido en las redes sociales fue el look “total denim” que mostró Lionel Messi, luciendo la nueva tendencia con una chaqueta y pantalones vaqueros de lavado claro. Le sumó unas zapatillas de cuero blancas de la marca de las tres tiras (negras) y un buzo oscuro.

Durante la transmisión que se llevó a cabo por ESPN, Messi fue enfocado junto a Mateo, el segundo de sus tres hijos. Lucho Suárez también sobresalió con una camiseta de los Heat de la NBA, con su apellido y el número 9 en la espalda. Esta casaca fue con la que posó el niño y se presume que es la que le obsequiaron a su papá para este encuentro.

Inter Miami marcha en primer lugar de la Conferencia Este en la MLS con la mayor cantidad de puntos de cualquier equipo en la liga. Lionel Messi viene de marcar dos tantos y una asistencia en la victoria por 4-1 sobre New England el último sábado, y ha contribuido en múltiples goles en cinco partidos consecutivos: es el primer jugador de la MLS en hacerlo. Suma nueve conquistas y siete asistencias en siete encuentros con el Inter Miami esta temporada.

La Pulga, que llevó a Argentina al título de la Copa del Mundo en 2022, tiene más de 800 goles en su carrera con su club y su país, lo que lo convierte en uno de los mayores goleadores de la historia del fútbol. Marcó dos goles en la final del Mundial 2022 contra Francia, partido que terminó 3-3 y Argentina se impuso 4-2 en tiros penales.