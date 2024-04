El detrás de escena del secuestro de armas de fuego en un micro de la barra de Boca: la huida de Rafa Di Zeo y un inquietante descubrimiento

Armas en micro de la barra de Boca en Córdoba

El primer micro pasó la requisa. En él iban Mauro Martín y su grupo más cercano del club Leopardi, donde para su gente. En el segundo había barras de Boca Juniors mezclados de primera línea de todos los sectores. También pasó sin problemas. Cuando la Policía de Córdoba y los gendarmes nacionales ingresaron al tercero e hicieron bajar a todos, uno de los que descendió fue Rafael Di Zeo. Estaba con parte de su círculo íntimo y con barras de la facción de Lomas de Zamora. Y cuando vio el movimiento que había arriba del ómnibus, empezó a sospechar que su futuro se podía complicar. Entonces, en un movimiento rápido, se escabulló.

Estuvo precavido: en ese vehículo fue donde el operativo de seguridad encontró cuatro armas de fuego escondidas, una debajo de un asiento trasero, otra en un panel lumínico, otra en un conducto del aire acondicionado y otra en el piso. Armas de grueso calibre y municiones como para ir a la guerra. Cuando terminó la requisa y a partir de lo hallado, la Policía dispuso que subieran los 60 barras que venían allí otra vez al micro para ser derivados a la fiscalía de Río Segundo donde tomó intervención la fiscal Patricia Baulies. Claro que no subieron 60, sino 59. Di Zeo según la confirmado a este medio por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se subió a una camioneta y se fue del lugar. Pero como quedó identificado por la Policía (es más, fue según el jefe del operativo el primero en bajar del micro), le corren los mismos delitos que al resto.

¿Cuáles? Para la fiscal se trata de presunción de comisión de delito, con pena muy baja, de encubrimiento para dos de los barras que dijeron ser los dueños de las armas, pero acá viene lo más importante: les puso a todos tenencia de arma de fuego, que tiene una pena de uno a seis años de prisión. Los liberó porque el mínimo es excarcelable pero en un juicio, en caso de ser encontrados culpables, podrían tener pena de prisión efectiva. Es cierto que habitualmente es raro que para cuatro armas puedan condenar por tenencia a 60 personas, pero la fiscal va por ese delito para todos, incluyendo a Di Zeo. Además, en el operativo estaba presente Franco Berlín, el director de Seguridad Deportiva de la Nación, que pidió las actas a la Justicia e incorporó de inmediato a los 60 en el derecho de admisión. Así, Rafael Di Zeo que había salido del mismo un año atrás, volverá a ver vedada la posibilidad de ingreso a la cancha, se estima, por cuatro años. Si Boca pasa esta noche a la final, no podrá estar liderando a La Doce en Santiago del Estero. Porque el zorro pierde el pelo, pero no las mañas.

“Teníamos la información de que los micros habían salido de La Boca y nosotros siempre los requisamos al momento que entran en nuestra jurisdicción. La semana pasada detuvimos a los de River, que también tenían armas, en ese caso blancas, y mandamos de vuelta a 78 barras y les aplicamos el derecho de admisión. Acá se hizo la requisa y los primeros micros pasaron sin problemas pero en el tercero venían las armas y de ahí, el primero que bajó fue Di Zeo. Así que por más que se fue del lugar, quedó imputado”, le dijo el ministro de Seguridad de Córdoba a Infobae. Por su parte, Franco Berlín le aseguró a este medio: “Esto demuestra el compromiso de la Nación para erradicar la violencia en el fútbol. Se trabajó codo a codo con Córdoba y este es el resultado. Ingresarán todos al derecho de admisión”-

En el marco de las primeras actuaciones de la causa, la fiscalía descubrió un dato muy llamativo: una de las armas era una pistola nueve milímetros utilizada por las fuerzas de seguridad con la numeración limada, Lo que habla del nivel de sofisticación que tenían los barras que iban en ese ómnibus. Además, la cantidad de balas secuestradas daba para una guerra. ¿Por qué en ese grupo y no en otros, por qué no en autos o camionetas que generalmente no se requisan y es la forma habitual en que todas las barras llevan las armas a los partidos? Una teoría es que al haber gente de Lomas de Zamora en ese micro, ese grupo que se referencia en Marcelo Aravena tiene una interna hace tiempo con otro bando del mismo barrio, el que lidera Walter Coronel. ¿Pensaban que podían emboscarlos? Raro, porque Coronel y su primera línea están presos por una causa vinculada a la barra de Los Andes.

También hay una línea que sigue el presente de La Doce, donde siempre hubo tensión entre el grupo de Mauro Martín con el de Lomas de Zamora, un hecho que estuvo a punto de eclosionar en la final de la Copa Libertadores en Brasil y no terminó mal de casualidad. Pero las cosas se habían pacificado este año y nadie en la barra apuesta a que ese era el motivo de tantos revólveres. La respuesta parece ser más simple: los barras siempre viajan armados porque está en su esencia delictiva y lo que nadie se explica es cómo sabiendo que había una requisa, los llevaron en el micro en el que iba el jefe. Es más, algunos presentes en la ruta aseguran que Di Zeo, antes de retirarse, discutió con dos referentes, y hasta hubo alguna mano que surcó el aire. Su propio abogado, Diego Storto, abona la teoría de que Rafa no sabía nada: “Las armas que encontraron tienen dueño, ya se hicieron cargo. No se las incautaron a Di Zeo, de hecho no tenía conocimiento de eso. Los responsables son las dos personas que las llevaban en el micro a la cancha y no el resto. No existe una figura legal de tenencia de armas compartidas así que mi cliente no tiene nada que ver con la situación”.

No es lo que piensa por ahora la fiscal del caso. Que ya emitió un decreto de imputación para el líder de La Doce y lo está notificando en las próximas horas, conminándolo a que se presente en los Tribunales de Río Segundo para ponerse a derecho. Y mientras puja por salir del centro de la escena judicial, ahora tiene un problema adicional, el que más le importa: la prohibición para ingresar a La Bombonera y a cualquier otra cancha de la Argentina.