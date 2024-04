Alerta en la previa de la semifinal de Copa de la Liga: secuestraron cuatro armas de fuego en la requisa a los micros de Boca Juniors

La Policía de Córdoba secuestró armas de fuego a hinchas de Boca

A horas del encuentro por las semifinales de la Copa de la Liga entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se secuestraron cuatro armas de fuego de uno de los micros que trasladaban a simpatizantes xeneizes. La requisa fue hecha por la Policía cordobesa, que informó sobre el procedimiento realizado en el peaje de Toledo de la Autopista Córdoba-Rosario en las redes sociales.

En el vehículo donde se encontraban las armas viajaba el líder de La 12, Rafael Di Zeo, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de Río Segundo. En el operativo se identificó a cada una de las personas involucradas y se las incorporó bajo el programa Tribuna Segura, por lo fueron impedidos de continuar su recorrido hacia el estadio, e inhabilitados para presenciar el partido.

Armas en micro de la barra de Boca en Córdoba

“Se secuestraron hasta el momento: cuatro armas de fuego, una de ellas oculta en el interior del aire acondicionado de uno de los colectivos chequeados. El procedimiento se lleva a cabo tras acciones preventivas que continúan desarrollándose, en el marco de la semifinal entre los clubes Boca Juniors y Estudiantes de la Plata”, informó la Policía de Córdoba, encargada del operativo de seguridad en las rutas, inmediaciones, ingreso y egreso del público de Boca y el Pincha. Los efectivos del Escuadrón 65 hallaron los revólveres ocultos debajo de los asientos, en los paneles lumínicos del colectivo y en el piso. Las pistolas estaban envueltas en medias o prendas de vestir.

Según pudo saber Infobae, controlaron unos 60 buses de ambos equipos. El ómnibus en el que se encontraron las armas quedó demorado y dos personas fueron detenidas por la tenencia de las mismas.

En total, la requisa halló cuatro armas de fuego en los micros de Boca Juniors

Para el cotejo de esta noche solamente se ingresará al estadio presentando DNI físico (no sirve captura de pantalla en el celular o fotocopia) y los tickets de la web Deportick.com son intransferibles. Además, se informó que no habrá venta de entradas en el estadio ni lugares aledaños, recordando que los fanáticos de Boca ya agotaron sus localidades, mientras que los de Estudiantes disponían de un remanente todavía.

A los simpatizantes boquenses se les pidió trasladarse por la Ruta 9, mientras que a los del Pincha se les recomendó moverse por la Ruta 8 hasta Río Cuarto. A diferencia del Superclásico, esta vez Boca dispondrá de la popular Willington y las plateas Ardiles Norte y Gasparini completas. En tanto, el León contará con la popular Artime y la platea Ardiles Sur. Las puertas del estadio se abrirán a las 17.

La dirigencia de Estudiantes tomó la decisión de beneficiar a sus socios con una modalidad de venta de entradas: a los que compraron su ingreso para el partido de esta noche se les devolverá el mismo con la cuota social del mes de junio con un tope de $10.500 (el valor de una popular, ya que las plateas costaban $18.900). El aforo del sector que le tocó al Pincha oscila en los 17 mil lugares.

En tanto, Boca contará con más de 30 mil espectadores a su favor entre los de la cabecera más plateas. Los precios de los tickets fueron de populares a $10.500 (socios) y $15.750 (no socios); Platea Gasparini $18.900 (socios) y $23.100 (no socios); y Platea Ardiles $31.500 (socios) y $42.000 (no socios).

El micro con las armas fue detenido en la Ruta y no accederá a Córdoba

Vale mencionar que el escenario de esta noche es el mismo que el que tuvo uno de los encuentros válidos por los cuartos de final, considerado de alto riesgo, entre Boca y River el domingo pasado. En líneas generales, los encargados de seguridad de Córdoba quedaron conformes con el operativo que constató de más de 1.800 efectivos de seguridad y hasta dos helicópteros para escoltar en los ingresos y egresos a la provincia y la cancha a las parcialidades de ambos conjuntos.

De cara al Superclásico, varios micros de River habían sido demorados en la ruta por los oficiales de seguridad que confiscaron buena cantidad de armas blancas y botellas de alcohol. En esa ocasión se habían revisado 190 vehículos de ambas hinchadas.

¿Dónde se disputará la final de la Copa de la Liga? Las autoridades de la Liga Profesional y la AFA ya dispusieron que el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero será el que albergue el choque decisivo entre Vélez y el ganador de esta noche, el próximo domingo (arrancará a las 15:30).