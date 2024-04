Otro show de Caruso en Miramar Misiones de Uruguay: de la “magia negra” a la polémica frase contra su equipo tras caer 5-3 ante Danubio

Ricardo Caruso Lombardi volvió a ser noticia al mando de Miramar Misiones de Uruguay. Luego de haber sido muy polémico con la actuación del VAR en su debut con derrota ante Nacional de Montevideo, el entrenador argentino de 62 años lamentó la dura goleada como local 5-3 ante Danubio el pasado domingo.

El Tano reconoció que nunca le había pasado en sus más de 30 años de carrera un partido como este en el que “patearon cinco veces y fueron cinco goles”. En este sentido, compartió una frase un tanto polémica contra sus dirigidos.

“Nunca vi una cosa así. Nunca me pasó. Me hicieron 5 goles en 5 tiros. Tres tiros mordidos. Mordieron los tiros, los pases. Vino un perro hoy. Lo que practicamos bien fue el saque del medio, cinco veces”, ironizó el verborrágico DT.

“No me pasó nunca. No hubo una jugada de gol de Danubio, nada. Las cinco que llegaron fueron gol. Son cosas raras, pero hay que prestarle atención a eso. Son esos momentos en que no sabés qué hacer, porque hacés todo lo posible para ganarlo y metés los goles que tenés que meter, pero si te llegan y te convierten es muy difícil”, analizó.

Caruso Lombardi habla de la "magia negra" tras perder 5-3 con Miramar ante Danubio

En otro orden, Caruso Lombardi respondió a la consulta sobre la “magia negra” en el fútbol, una situación que se habló esta semana con Peñarol. “No, son todas boludeces. Nada que ver, yo no creo en nada de eso. No lo sé, si me lo hicieron nunca me enteré. Yo metido en este tema, nunca. Acá los goles no lo hizo un mago o una bruja, sino los jugadores rivales. La pelota picaba como un trompito y entraba, cada vez que iba así se movía la red. No hay bruja que valga, salgo que la bruja vuele y la saque con la escoba”, bromeó.

Al cabo de diez fechas por el torneo uruguayo, Miramar Misiones suma apenas siete puntos y marcha último en la tabla de promedios. Desde la llegada de Caruso Lombardi, sumó un triunfo (la fecha pasada ante Deportivo Maldonado) y dos derrotas. En la próxima jornada, que se llevará a cabo este sábado en condición de visitante, Miramar Misiones enfrentará a Boston River, mientras que Danubio jugará en su cancha ante Rampla Juniors.

Otras frases insólitas de Caruso Lombardi con Punto Penal:

El análisis de Caruso de la derrota de Miramar ante Danubio

“Hoy fue una fatalidad. No fue la mañana adecuada, nunca jugué a las 10 de la mañana, capaz que es eso. Nos hizo mal el desayuno, je”.

“No tengo cábalas. La única cábala es el laburo. Después sí podés tener algunas cosas, cuando dirigí un equipo alguna bufanda, una boludez de esa, pero nada. Alguna vez funcionaba y otras no, después cuando no funcionaba quemaba la bufanda y me ponía otra cosa. Pero no hay ningún misterio en esto”.

“Papelito Fernández (delantero de Danubio y autor de tres goles), un hijo de p... En Banfield no hizo ningún gol, hoy me saludó y me embocó tres. Se encontró con tres pelotas y la metió. Entró bien, tuvo su día y le salieron todas”.

“¿Si Miramar Misiones tiene el sello de Caruso? Hoy el sello se fue a la mierda, je. Todo lo que a mí no me gusta, pasó hoy. No me suelen hacer cinco goles. Son esos días raros, ojalá no nos toque seguido, sino no voy a durar mucho en Uruguay”.

“Yo dije que todos los partidos en Uruguay son muy cerrados, que todo 1-1 y 1-0, para qué hablé. Mamita querida, justo la quintina me la comí yo. Qué le voy a hacer, me lo quiero tomar con gracia porque la bronca interna no la voy a demostrar, la tengo adentro”.