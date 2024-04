“Oh, es mucha magia”: el gran punto de Fran Cerúndolo que deslumbró a la ATP durante su triunfo en el Masters 1000 de Madrid

El gran punto de Fran Cerúndolo en Madrid

El argentino Francisco Cerúndolo encabezó una gran remontada ante el estadonidense Tommy Paul y alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, su mejor actuación hasta el momento en la Caja Mágica.

El tenista oriundo de Buenos Aires, de 25 años, venció por 6-7, 6-4 y 6-2 y se medirá en la cuarta ronda del torneo contra el alemán Alexander Zverev, quien superó en dos sets al canadiense Denis Shapovalov.

Cerúndolo, que necesitó dos horas y media para asegurar su victoria, se impuso por tercera vez en cinco cruces ante jugador norteamericano, que perdió fuerzas poco a poco. Fran pudo apuntarse la primera manga; de hecho, dispuso de una oportunidad de set, pero cedió al final. “Fue un partido muy duro. En el primer set jugué mal teniendo 6-5 y ocasión de cerrar. Me pone muy contento estar en octavos en Madrid. Me da confianza ganar un partido como este y ante un rival de gran nivel. He jugado bien otras veces, pero no terminaba de tomar confianza. Ahora sí”, dijo en pista el sudamericano, que tuvo una reacción contundente después.

Ganó 6-4 el segundo y en el tercero, cuando estaba 4-2 arriba, sorprendió con un punto que deslumbró a la ATP, cuya cuenta en español en la red social X compartió con la leyenda “el Fran que le gusta a la gente”.

Estando 30-15 con su saque, sirvió con precisión y potencia, Paul devolvió como pudo y le dejó la iniciativa. Allí, el representante albiceleste arriesgó con un drop; el estadounidense llegó con lo justo a la red para pasar la pelota, pero quedó expuesto a la pericia de Cerúndolo, quien ejecutó un globo quirúrgico que lo superó y convocó el asombro de los espectadores presentes en el estadio.

“Oh, es mucha magia”, se le escucha decir al relator en inglés sobre el desenlace de la acción del actual N° 22 del ranking ATP y segunda raqueta nacional, detrás de Sebastián Báez (19). El argentino se mostró más cómodo en arcilla que su rival, algo que queda claro con su palmarés: cuenta con dos títulos en su carrera, en Bastad, en el 2022 en tierra y en Eastbourne, el pasado año, en hierba.

“¡Qué alegría! A octavos, nomás. Vamos que sigue”, escribió Fran en su cuenta en X (antes Twitter), después de haber hecho “magia”, tal como indicó el narrador del cotejo, en una jugada que merecidamente se transformó en viral.

Con información de EFE