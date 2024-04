“Me pegó a traición y me pidió disculpas llorando”: Zambrano dio detalles desconocidos de su pelea con Benedetto en Boca

La versión de Carlos Zambrano sobre el golpe del Pipa Benedetto

Carlos Zambrano y Darío Benedetto protagonizaron un particular episodio a mediados de 2022 en Boca Juniors, cuando en el entretiempo de un partido ante Racing en La Bombonera, el Pipa le pegó al incaico, que salió a jugar el segundo tiempo con el pómulo izquierdo hinchado. Casi dos años más tarde el zaguero central recordó detalles de lo ocurrido con el delantero y sentenció que el delantero pegó “a traición”.

“Fue la primera vez que perdí. Si me pegás, yo voy para adelante. No tengo problema. Pero fue a traición. Se equivocó, lo reconoció en su momento, pero yo me quedé con la espina. Esa huevada se resuelve ahí calentito, yo quería resolverlo ahí. Pero entró al camerino y me pidió disculpas llorando. Se equivocó y toda la gente sabía que se había equivocado”, afirmó Zambrano en el podcast Enfocados.

“Él estaba adelante mío, tirando mierda. Yo le decía: ‘Deja de decir huevadas, siempre la misma mierda contigo. Si vas a decir algo, dilo en el camerino. No adelante de la gente, donde todas las cámaras te están viendo’. Siempre le tira mierda a la defensa, estábamos jugando contra Racing”, recordó.

“En el túnel inflable, él seguía hablando huevadas y yo atrás refutándole todo. Ya estaba todo caliente, nos hablábamos con palabras muy altas. Y ahí volteó y me dio uno de arranque. Yo quiero reaccionar, uno se va para adelante directo, pero los compañeros se metieron a separar”, comentó.

“Nos habíamos trenzado un poquito, pero uno se queda con la espina. Y mis compañeros me decían: ‘Tienes que mecharlo’. La lógica. Pero, ¿qué iba a hacer? Estamos entrando el camerino, estaban los dirigentes, estaba el entrenador, faltaba el segundo tiempo…”, esgrimió.

Benedetto le pegó a Zambrano y así le quedó su pómulo izquierdo. Fue en el entretiempo de un partido entre Boca y Racing en La Bombonera

“En el camerino, el profesor (Hugo Ibarra) estaba hablando y dando la charla y yo solo lo miraba a él. La huevada es que teníamos que salir al campo nuevamente y esta huevada no se iba a quedar así. Después salimos al campo y se comenzó a hinchar mi cara. A mí me importa un huevo lo que piense la gente. Pero es incómodo que dos compañeros se peleen. Se ve muy feo en un equipo. Quedó muy mal, se volvió un puterío todo eso”, disparó.

“Después yo pensaba que iba a llegar el momento para darle la ‘sin razón’. Pero nunca llegó. No llegó el momento. Porque en el entrenamiento él era más cordial conmigo. Igual dije, en algún momento iba a haber enfrentamientos delantero - defensor. Estaba esperando el momento, pero no, no me presionaba. Quedó ahí, son cosas del fútbol que no deberían darse”, concluyó al respecto.

Zambrano jugó en Boca Juniors entre 2019 y 2022. En ese lustro ganó cinco títulos y a principios del año pasado regresó a su país para jugar en Alianza Lima. También en esta entrevista dejó una picante frase en la que hizo alarde de sus conquistas en el club xeneize. El video se hizo viral y levantó polémica. Si bien el defensor peruano tiene una dilatada trayectoria en el exterior y de hecho se inició a nivel profesional en Alemania, se esperaba un poco más en su paso por el equipo azul y oro.

Si bien se trató de una charla con tinte ameno, el incaico disparó: “Gané cinco títulos en tres años. Y ahorita pregunta cuántos hay, desde que me fui Boca no ganó ninguno. Las estadísticas…”. El testimonio fue difundido en las redes sociales, que ardieron ante el comentario del zaguero central de 34 años.

La desafiante frase de Carlos Zambrano

Zambrano consiguió en Boca Juniors la Superliga de 2019/2020, la Copa de la Liga en 2020 y 2022, la Copa Argentina en 2019/2020 y la Liga Profesional en 2022. En su período en el club disputó 62 partidos, marcó 2 goles y brindó una asistencia. Sufrió tres lesiones (costilla fracturada, distensión de muslo y un desgarro) y estuvo marginado 88 días contando el global.

Mientras que también fue noticia en su momento por otra frase en 2022 que despertó la polémica, cuando afirmó “estoy a un paso del retiro. A nivel del fútbol es complicado. Mi familia me dice ‘no, tienes más’. Pero llega un momento en que el cuerpo te pide parar, descansa”. Más tarde aclaró que “se malinterpretó. Yo tengo un año más de contrato con Boca. Me siento muy bien. Estoy a un paso, si Dios quiere, de ir al Mundial. Sería ilógico que quiera retirarme antes de cumplir un sueño que es ir a un Mundial”.

Una vez que terminó su contrato con Boca Juniors, en enero de 2023 Zambrano regresó a Perú para jugar por primera vez a nivel profesional en su país y se incorporó a un grande como Alianza Lima, donde aún no consiguió ningún campeonato en casi un año y medio. En el club incaico disputó 33 partidos y marcó cuatro goles.

Aunque también se vio afectado por las lesiones y estuvo marginado 49 días por problemas musculares y un desgarro. En la actualidad Alianza Lima juega la Copa Libertadores y marcha último en el Grupo A con 2 puntos, producto de sus empates ante el Fluminense (1-1) y el Colo Colo (0-0). Además, perdió contra Cerro Porteño (1-0). Restan tres fechas para terminar la primera ronda.

En tanto que en el plano doméstico marcha cuarto con 24 puntos y está a 9 del líder que es Universitario. Entre ellos se ubican Sporting Cristal (31) y Melgar (26), que venció 1-0 en la última fecha al equipo de Zambrano.

El defensor peruano debutó a nivel profesional en el Schalke 04 y luego jugó en otros elencos alemanes como el St. Pauli y Eintracht Frankfurt. También tuvo un paso por Rubin Kazán (Rusia), Dinamo de Kiev (Ucrania), PAOK Salónica (Grecia) y Basilea (Suiza), antes de su desembarco en Boca Juniors.