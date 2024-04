El machete de Tomás Marchiori que lo convirtió en el héroe de la definición por penales entre Vélez y Argentinos Juniors

El manchete de Marchiori en los penales de Vélez vs Argentinos

Vélez eliminó a Argentinos Juniors por penales y se clasificó a la final de la Copa de la Liga. La actuación del equipo liderado por Gustavo Quinteros tuvo condimentos épicos, dado que la expulsión de Braian Romero, por una violenta patada contra Nicolás Oroz a los 12 minutos del primer tiempo, dejó al Fortín en inferioridad numérica. Y a pesar de la adversidad, los de Villa Luro gestaron una producción conmovedora.

La hazaña se produjo desde la definición de los doce pasos, pero el Fortín pudo quedarse con el triunfo en el tiempo reglamentario. El Ruso Rodríguez fue el principal responsable de evitar el tanto velezano, pero la gran figura de la tarde fue Tomás Marchiori. El arquero respondió con seguridad y soberbia ante los intentos del Bicho. Y en la última escena del espectáculo tuvo su premio.

Las estadísticas también avalan el notable presente del mendocino. Entre el choque con Godoy Cruz y la semifinal conta Argentinos, el arquero ha desviado 9 de los 10 remates que tenían destino de gol. Y en San Nicolás le atajó el penal decisivo a Luciano Gondou para alimentar la esperanza del Fortín en el torneo doméstico. Su actuación no fue azarosa. Según pudieron captar las imágenes de la transmisión oficial, el arquero contaba con un machete sobre los últimos disparos de sus rivales y a excepción del tanto de Franco Moyano, Marchiori “adivinó” hacia dónde dirigirse en cada remate.

En la secuencia ante Gastón Verón, no llegó por centímetros, mientras que con Leonardo Heredia atinó a sacar su derecha cuando la pelota rozaba el travesaño y se iba desviada. Es decir, que su intervención frente al disparo del ex goleador de Sarmiento terminó consagrando su performance. “Es algo soñado estar viviendo esto con el club que confió en mí y me abrió las puetas para seguir creciendo. Nos propusimos jugar todos los partidos de la Copa de la Liga y lo logramos. Ojalá que podamos coronarlo con algo bueno para nosotros”, sostuvo con una clara emoción luego de sellar el boleto hacia el próximo compromiso.

”En ningún momento sentimos que estuvimos con un jugador menos. El equipo demostró una rebeldía tremenda. Del mismo modo lo demostramos con Godoy Cruz”, analizó el arquero, quien además dijo públicamente que es hincha de Vélez. ”Pese a la difícil situación que se vive, vinieron hasta acá y llenaron su parte. Les digo que nos sigan bancando porque vamos a dejar todo para poder conseguir algo importante. Nos repusimos a las adversidades”, completó.

Finalmente, Tomás Marchiori también comparó la antítesis que provocó una presunta comparación con aquel Vélez que había sido humillado por River en el Monumental, con una goleada adversa en el comienzo del certamen. “Ese fue un partido atípico. Nos dieron un cachetazo a tiempo para poder levantarnos. A partir de ahí empezó otro torneo. Luego hicimos una racha positiva muy grande”, concluyó.

El próximo encuentro de Vélez será ante el ganador de Estudiantes y Boca, que se verán las caras el próximo martes en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido que decidirá al campeón tiene sede elegida: será el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, igual que en la edición 2023, en la que Rosario Central derrotó 1-0 a Platense con gol de Maximiliano Lovera. Con capacidad para 30.000 espectadores e inaugurado el 4 de marzo de 2021, el escenario ya albergó diferentes encuentros clave del fútbol argentino, incluso de la selección argentina, que celebró allí uno de los partidos tras la conquista en Qatar de la Copa del Mundo (triunfo 7-0, con tres tantos de Lionel Messi). El duelo está previsto para el domingo 5 de mayo, a las 15.30.

Luego de un inicio de Copa de la Liga oscilante (que incluyó un 0-5 ante River en el Monumental) y la denuncia por violación contra cuatro futbolistas del plantel, que rescindieron sus contratos (Abiel Osorio, Braian Cufré, José Florentín y Sebastián Sosa), los dirigidos por Gustavo Quinteros lograron reponerse y se metieron en la segunda etapa del certamen gracias a un triunfo ante Independiente Rivadavia en la última fecha de la fase regular, en la que además se vieron beneficiados por el empate de Talleres e Independiente, los otros dos equipos que batallaban por la plaza.

En cuartos de final, Vélez eliminó a Godoy Cruz, el equipo más regular del torneo, tras vencerlo por 2 a 1 con goles de Braian Romero. Y, al igual que en este duelo ante el Bicho, en el que el citado punta vio la roja a los 13 minutos, debió pelear con un hombre menos por la expulsión de Elías Gómez. En la adversidad, el equipo encontró respuestas. Y está en la final, cuando en 2023 se salvó del descenso en el epílogo de la competencia.